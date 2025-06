12:00

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Dorazí s předstihem, jako každý den. Oblékne se do sportovního, pročte si pečlivě připravený plán a pustí se do práce. Do tréninku sice zbývá klidně hodina a půl, ale on už dávno maká. Už několik let pořád dokola. Po tréninku pro děti a pak domů, kde tráví čas s rodinou. „No není to trochu nudné?“ usměje se Luka Modrič. Devětatřicetiletý borec, který se v pondělí večer v chorvatském Osijeku představí proti Čechům.