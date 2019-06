Slzy a zmar: jak Suárez nedal penaltu. Strašně ho to vzalo, líčil Cavani

„Strašně ho to vzalo. V rozhodující chvíli selhal, ale to je fotbal, to je život,“ řekl Edinson Cavani, Suárezův spoluhráč v útoku nejúspěšnější země v historii jihoamerických šampionátů. Uruguay vyhrála titul patnáctkrát, poslední ale už před osmi lety.

Ve čtvrtfinále s Peru dali Suárez a spol. v základní hrací době tři góly, ale všechny byly po konzultaci s videem odvolány. Peruánci nevystřelili na branku ani jednou. Suárez, nejlepší střelec reprezentace, rozstřel začal a padající gólman Pedro Gallese jeho střelu zastavil břichem.

„Podržel nás v rozhodující chvíli,“ radoval se kouč Ricardo Gareca, jehož tým prošel do play off ze třetího místa ve skupině. Uruguay „céčko“ vyhrála, v sobotu ale její sen v brazilském Salvadoru skončil.

„Fotbal není o zásluhách. Penalty zvládli lépe,“ konstatoval obránce Diego Godín. „Neuznali nám tři góly. Nevyužili jsme tlak, šance, nedali potřebný gól,“ konstatoval. Ofsajd zmařil radost střelcům Suárezovi, Cavanimu i De Arrascaetovi.

Peru ve středu vyzve obhájce titulu Chile. O den dříve si to rozdají Brazílie a Argentina s Lionelem Messim. Pokud by Argentinci dosáhli až na trofej, vyrovnají rekord Uruguaye.