Španělská trenérská pře. Konflikt mezi Enriquem a Morenem eskaluje

Enrique opustil národní tým v březnu kvůli vážné nemoci devítileté dcery. O tři měsíce později ho oficiálně nahradil jeho dosavadní asistent Moreno. Enriqueho dcera Xana zemřela na konci srpna na rakovinu. Moreno mezitím dovedl Španěly na mistrovství Evropy 2020.

„Pouze já jsem zodpovědný za to, že Roberto Moreno není součástí mého realizačního týmu,“ řekl na tiskové konferenci Enrique. Za rozkol podle něj může jejich schůzka z 12. září.

Moreno a Enrique Moreno dělal Enriquemu asistenta nejprve v B-týmu Barcelony a poté v AS Řím, Celtě Vigo, Barceloně, znovu ve Vigu a posléze od loňského července v národním týmu. V kvalifikaci o ME španělští fotbalisté ovládli svoji skupinu, z deseti zápasů vyhráli osm.

„Zastavil se u mě doma. Bylo to jedinkrát, co jsem s ním mluvil. Řekl mi, že by rád vedl mužstvo na Euru, a pak, když budu chtít, že bude zase mým asistentem. Vím, že tvrdě pracoval na tom, aby se stal hlavním trenérem, a že je ambiciózní, ale pro mě je to neloajálnost. Nikdy bych nic takového neudělal a nikoho takového s podobnými vlastnostmi ve svém týmu nechci,“ prohlásil Enrique.

„Chápu jeho postoj, ale nesouhlasím s ním a řekl jsem mu, že ho za asistenta nechci a že to tak silně cítím. Ambice vám mají dodat odvahu, ale přehnané ambice jsou minusem, ne výhodou,“ konstatoval někdejší hráč Realu Madrid a Barcelony.

A Moreno na tiskové konferenci v Barceloně zareagoval: „Chci poskytnout potřebné informace poté, co jsem byl osobně a neoprávněně napaden. Celá situace je velmi nepříjemná.“

Moreno popřel tvrzení, že chtěl reprezentaci vést i na Euru a až pak se vrátit do role asistenta. Byl prý připravený opustit funkci hned. „Označil mě slovy, která jsou ošklivá a nelze mi je přisuzovat. Byl jsem v šoku a přemýšlel, co jsem udělal špatně. Nevím, proč se mnou nechce pracovat, a nevím, jestli se to někdy dozvím,“ prohlásil.