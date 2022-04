Trenérům chybí trpělivost, mladé hráče zabíjíme, říká Mikloško

Šedesátník Mikloško je úkaz z dvoutisícového městečka Němčice nad Hanou, kde až do třinácti let hrál v poli. O rok později z čahouna v nedalekém Prostějově udělali brankáře a za další rok už seděl jako patnáctiletý v prvoligové kabině mistrovského Baníku Ostrava. „Jeden den jsem skončil základku a další se hlásil v Baníku,“ usmívá se.

Jeho obdivuhodný příběh obsahuje i reprezentační zápasy, ale hlavně přestup do West Hamu těsně po revoluci. V londýnském klubu se stal uctívanou ikonou, dodnes tam fanoušci zpívají o něm chorál. V Londýně vydržel dvacet let, po kariéře trénoval brankáře a nyní se živí jako hráčský agent ve společnosti Sport Invest, kde má na starosti talentované gólmany.

Byl například u přestupů Vítka, Kováře či Mastného do akademie Manchesteru United nebo Jaroše do Liverpoolu.

Luděk Mikloško na archivním snímku z tréninku reprezentace

„Když jsem se před deseti lety vrátil, tak v české lize nebyl pomalu hráč do dvaceti let, který by hrál. Dneska se to už trošku změnilo, protože se na to pořád tlačí. V zahraničí to možné je; vidíme sedmnáctileté, osmnáctileté kluky v Premier League, v evropském poháru, trenéři nemají strach je tam dát,“ srovnával v podcastu Z voleje. „Do prvního týmu je však ten kluk zařazovaný už nějakou dobu předtím, je s áčkem v tréninku jednou týdně, dvakrát, třikrát... Postupně. Ti kluci ví, na čem jsou.“

Luděk Mikloško při natáčení pořadu Z vol

V Česku se podle něj s talenty pracuje ve většině případů špatně. „U nás, co tak sleduji, je problém v tom, že budeme mít v týmu osmnáctiletého hráče, který je výborný ve své kategorii, v áčku ho nechají dva tři měsíce, dají mu jeden dva zápasy, deset patnáct minut, on nezahraje úplně dobře a oni mu řeknou: Sbal se, jdeš zpátky do dorostu, nebo do béčka,“ vadí Mikloškovi. „Co tohle udělá s psychikou těch hráčů... My ty hráče zabíjíme.“

Nepozdává se mu, že zatímco v Česku mluvíme o dvaadvacetiletých hráčích jako o talentech, kterým je třeba minutáž dávkovat, v top ligách mají mnohdy zásadní roli i teenageři. „Hrozně málo trenérů u nás má trpělivost pracovat s mladými hráči a věřit jim, že se budou zdokonalovat,“ míní. „Je to o mluvení s těmi hráči, musí vědět, na čem jsou. Nejhorší je, když hráč cítí, že nemá důvěru od trenéra, jeho výkonnost jde prostě dolů. Spousta takových hráčů odsud odchází.“

„Spousta trenérů hraje na sebe“

A pokračuje: „Hodně se setkávám se skauty z různých klubů. Uvedu jeden příklad hráče ze Slovácka, jehož nebudu jmenovat. V osmnácti začal naskakovat do prvního týmu. Skauti zvětřili, začali tam jezdit. Najednou z týmu vypadl, zase ho přeřadili do dorostu, nebo do béčka. Za dva roky jsem se potkal se skautem, který tam něj jezdil, a říkal: Kdyby hrával v té době, tak ho tenkrát Slovácko prodalo. Dneska je mu už dvaadvacet let a je starý.“

Luděk Mikloško v roce 2002, kdy navštívil stadion West Hamu

Kluby podle něj někdy až příliš tlačí na výsledky na úkor rozvoje hráče. „Přál bych si, aby tady bylo víc trenérů, kteří dají klukům čichnout, aby měli větší trpělivost. Spousta trenérů hraje pořád na sebe,“ říká. „Není to pro výchovu hráčů, ale hlavně aby trenér udělal výsledek. Máme přitom hodně týmů, kteří už hrají o nic. Jestli skončím šestý, sedmý, osmý... Co na tom záleží? Proč by nemohly týmy, co jsou ve středu tabulky, vyzkoušet mladé hráče, ať zjistí, na co mají?“

Těší ho, že v lize dostávají příležitost i brankáři z nastupující generace. „Staněk, Vorel, Bačkovský, Letáček,“ jmenuje. „Ale není v lize z čeho vybírat, třeba kdyby chtěla brankáře Sparta. Buď jsou mladí a nevychytaní, nebo už přestárlí na hranici svých možností.“

Přiznává, že jako hráčský agent se musí zaměřovat i na talenty, kterým ještě nebylo patnáct roků. „Konkurencí jsem také nucený sledovat už mladší kluky, kluby to nemají rádi. Já bych ale nikdy nepřišel na klub a neřekl: Podívej se, děláš to špatně, měl bys to dělat takhle,“ zdůrazní.

Z voleje podcast iDNES.cz

Ačkoli jako bývalý vynikající brankář, který cepoval i anglické reprezentanty Jamese či Greena, umí odborně poradit nejen svým klientům. „Samozřejmě znám všechny trenéry brankářů v lize, probíráme to spolu. Můžu říct, že 99 procent trenérů to vezme, ale jsou i takoví, kteří to nevezmou.“

Nelíbí se mu, když jsou mladí hráči pod nezdravým tlakem rodičů. „Ambiciózní rodiče většinou klukům ubližují, je na ně tlak z domova. Očekávání rodičů je obrovské a děti to snášejí hůř, než když je od trenérů. Rodiče mají děti podporovat, ale neměli by se vyjadřovat moc k tomu, jak hrají. Měli by to nechat na trenérech,“ podotýká. „Dneska jsou hráči pod velkým tlakem i kvůli sociálním sítím. U nás je pořád spousta lidí, kteří nemají rádi ty úspěšné.“

Luděk Mikloško (vpravo) při natáčení pořadu Z voleje

V olomouckém Divadle na cucky vyprávěl dobrosrdečný chlapík také o současné české enklávě ve West Hamu, jak jej vypekli bafuňáři na mistrovství Evropy v roce 1996 a srovnával tuzemskou mentalitu s britskou.