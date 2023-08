Mistr Mišél: jak elitní sudí mění svět. O videu i nabídce, která mu převrátila život

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Košice (Od našich zpravodajů) - Kdyby měl čas a chuť, mohl by sepsat paměti, které by vás jistě pohltily. Tolik toho s fotbalem zažil. Pískal padesát zápasů v Lize mistrů, jednou dokonce finále, ve kterém prohrál brankář Petr Čech. Dvakrát prožil mistrovství světa, to třetí vyměnil za nečekanou výzvu, která mu změnila život. Poznal Messiho, Cristiana Ronalda nebo Ronaldinha a všichni ho úslužně zdravili: „Hellou, mistr Mišél.“