Trenér nizozemských fotbalistů Van Gaal se léčí s rakovinou prostaty

„Jako trenér národního týmu jsem musel v noci několikrát odejít do nemocnice, aniž by to hráči doteď zjistili. Mysleli si, že jsem zdravý, ale nejsem,“ uvedl Van Gaal. „Na rakovinu prostaty neumřete, alespoň ne z devadesáti procent případů. Měl jsem ale dost agresivní formu,“ doplnil.

Bývalý trenér Bayernu Mnichov, Barcelony nebo Manchesteru United přiznal, že už absolvoval pětadvacetkrát léčbu ozařováním. „V nemocnici mě ošetřovali přednostně. Pouštěli mě zadními dveřmi a úžasně se o mě starali,“ prozradil. Nedávno měl také pozitivní test na koronavirus, přesto v úterý vedl Nizozemce v přípravě proti Němcům v Amsterodamu.

Van Gaal je jedním z nejúspěšnějších fotbalových trenérů, získal dvacet velkých trofejí s Ajaxem, Barcelonou či Bayernem. Nizozemskou reprezentaci vede již potřetí po letech 2000-2002 a 2012-2014. Na mistrovství světa v Brazílii 2014 dovedl tým k bronzu. Opětovně se mužstva ujal loni v létě místo Franka de Boera, jenž rezignoval po prohře s Čechy v osmifinále Eura.

Trojnásobní vicemistři světa Nizozemci se na světovém šampionátu objeví po osmi letech. Ve skupině A se utkají Katarem, Senegalem a Ekvádorem.