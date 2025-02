Typickej Ital. Buffonův syn pobláznil Písek. Ochotně se podepisoval, mluvit ale nesměl

„Jaké číslo má ten mladý Buffon?“ drbne chlapík s bekovkou do kamaráda po své pravé ruce.

„Toho poznáš. Pořád si honí vlasy za uši, typickej Ital. Má osmnáctku,“ odpovídá muž ve středních letech.

Stejně jako dvojice přátel i zhruba tři stovky diváků sledují ve středu dopoledne na píseckém stadionu hlavně syna slavného italského brankáře Gianluigi Buffona a české modelky Aleny Šeredové.

„A tu jsi tady viděl?“ zní častá otázka na přítomnost maminky sedmnáctiletého Louise Thomase. Na stadionu ale (zřejmě) není, nebo se před zájmem dokázala dobře skrýt.

Fanoušci pozorně sledují každý dotek s míčem Buffona juniora, pro kterého to je premiéra za českou reprezentaci do 18 let. „Snaží se, poctivě pracuje, ale není moc ve hře. Je ale vidět, že má dobrou postavu a že je silný,“ upozorňuje mládežnický reprezentační trenér Stanislav Rožboud, který působí hlavně u budějovické mládeže.

Buffon nastupuje v útoku, zvládá několik osobních soubojů. V prvním poločase má dvě šance, jednu si vytvořil sám po dobrém průniku, ale ani jednou gól nedává. To platí pro celý český tým, který béčko budějovického Dynama trestá z produktivity. Třetiligový celek vede 3:0.

O pauze reprezentace kompletně střídá, Buffon jde ze hřiště. Členové realizačního týmu ho chrání, žádosti o podpis nebo fotku odkládají po utkání. S odchodem syna slavných rodičů trochu řídne i stav fanoušků.

Ve druhé půli národní tým snižuje na konečných 3:2. Po závěrečném hvizdu začíná další „hon na Buffona“. „Až je mi ho líto. Chudák kluk, má to těžké,“ nadechne se jedna z divaček.

Mladík však ochotně podepisuje kartičky, fotí se, což po chvíli ukončuje jeden z členů realizačního týmu reprezentace. Ten odmítá i žádosti novinářů. „Nezlobte se, nejde to. Třeba v budoucnu,“ dodává.

Zájem o jindy malicherný přátelský duel je obrovský, stejně jako o celý sraz reprezentační sedmnáctky v Písku. „Bylo to spíš složité pro Louise samotného. Nevím, jestli očekával takový zájem. Podle mě už to bylo trochu přehnané. Pro něj to byl první kontakt s reprezentací, pak už jsme ho museli od tlaku médií odříznout,“ tvrdí trenér osmnáctky Václav Jílek.

I pro trenéra třetiligového Dynama Martina Sladkého šlo o zajímavé setkání se synem slavného brankáře. „Málokdy si všímám hráčů soupeře, sleduji náš tým. Ale kdybych nevěděl, že to je on, tak si ho asi ani nevšimnu. Nebyl rozdílový. Neměl by mít dané místo jen proto, že je Buffon. Ať hrají ti nejlepší,“ potvrzuje bývalý ligový obránce