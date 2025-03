Jazyk se učím každý den. Buffon o další pozvánce i možnosti hrát za Česko

Když se před třemi týdny v červeném dresu s lvíčkem na prsou poprvé proháněl na píseckém stadionu, vzbudil obrovský zájem. Zvědavým fanouškům se podepisoval, fotil se.

Pro sedmnáctiletý talent druholigové italské Pisy to byl šok. „Upřímně jsem to nečekal. Ale už od dětství jsem vyrůstal s rodiči, kteří mi vštěpovali správné hodnoty. Doufám, že mě dobře naučili, co mám říkat a dělat,“ líčil na videu.

Trenéry v zápase zaujal, i proto se kromě neoficiálního kempu chystá i na svůj první ostrý turnaj v Portugalsku, kde nyní změří síly s Anglií, domácím výběrem a Francií. V nominaci je také sedmnáctiletý obránce Timothy Akindileni, který má předky skotské.

„Na turnaj se momentálně soustředím nejvíc,“ pravil odhodlaně Buffon. „Doufám, že získám šanci zahrát si i v kvalifikaci na mistrovství Evropy na podzim,“ dodal útočník se slavným příjmením.

O nominaci na únorový kemp v Písku: „Byl jsem moc rád, že jsem mohl přijet. Byl jsem také zvědavý na odlišnou fotbalovou kulturu.“

O komunikaci se spoluhráči: „S nimi jsem si rozuměl velmi dobře a byl jsem opravdu spokojený.“

O rozhodnutí reprezentovat Českou republiku: „Mluvil jsem s rodinou a společně jsme se shodli, že pro mou fotbalovou kariéru a můj hráčský rozvoj bude lepší hrát za Česko. Proto jsme se takto rozhodli.“

O reakci rodičů: „Mamka byla moc šťastná. Ale i táta Ital byl nadšený, protože to byla moje první nominace do národního týmu. Taky mi radil, abych hrál za Česko, protože i podle něj je to nejlepší cesta k tomu, jak se rozvíjet jako hráč.“

O češtině, kterou v Itálii nepoužívá: „Zatím moc dobře nemluvím. Jakmile jsem ale zjistil, že bych sem mohl přijít, začal jsem se ji učit každý den, deset minut na aplikaci Duolingo. Snažím se to zvládnout.“

O další nominaci na turnaj v Portugalsku: „Za ni jsem vděčný. Musím poděkovat trenérovi i celému realizačnímu týmu. Ale také chci poděkovat všem svým spoluhráčům a lidem v Pise. Bez nich bych na hřišti nepodával takové výkony. Pro hráče je dobré vědět, že díky výkonům může dostat další příležitosti.“

O možnosti, že někdy nastoupí proti domovské Itálii: „Narodil jsem se a vyrostl tam. Ale myslím, že pro to, abych byl stoprocentní profesionál a odváděl svou práci co nejlépe, musí pro mě být každý zápas důležitý. Ať už proti Itálii nebo jakékoli jiné reprezentaci.“