Těžký los. Jedenadvacítka na Euru narazí na Německo, Anglii a Izrael

Německo, Anglie, Česko, Izrael.

Češi byli ve třetím koši, takže dopředu bylo jasné, že narazí na dva silné protivníky. A nemohli dostat Švýcary, Belgičany a Chorvaty.

„Dostali jsme těžkou skupinu,“ prohlásil kapitán Jan Žambůrek, záložník z Viborgu.

„Anglii dobře známe z kvalifikace, dvakrát jsme s ní prohráli a poznali, jak je silná. Německo vnímám podobně, je to absolutní špička a jejich poslední titul mluví za všechno. S Izraelem jsem hrál v sedmnáctce a vybavuju si, že to nebyl vůbec lehký soupeř,“ poznamenal Žambůrek.

Německo a Anglie postoupily na šampionát přímé jako vítězové svých kvalifikačních skupin. Česko a Izrael skončily na druhých místech a pak uspěly v baráži.

Češi si poradili s Islandem (2:1 a 0:0), Izrael po dvou remízách s Irskem postoupil až na penalty.

Závěrečného turnaje fotbalistů do 21 let se podruhé v historii zúčastní šestnáct reprezentačních mužstev. Do čtvrtfinále postoupí z každé skupiny dva nejlepší.

„Nejdřív jsme chtěli na Euro, teď chceme postoupit ze skupiny. Vím, že skupina je těžká, ale musíme k zápasům přistoupit poctivě, sebevědomě a odvážně,“ zdůraznil Žambůrek.

I ostatní hráči se shodovali, že los je poslal do těžké skupiny. Výjimkou byl útočník Václav Sejk, sparťan hostující v Jablonci.

„Skupina se mi líbí, los byl přívětivý, mohli jsme dostat i náročnější soupeře. S Anglií to dvakrát výsledkově nevyšlo, ale domácí odveta tak špatná nebyla. Německo má podobně silné individuality. Jsou to kluci, kteří hrají v nejlepších evropských soutěžích, my tomu musíme čelit týmovostí a tím, že táhneme za jeden provaz. Izrael je nevyzpytatelný, ale kvalitu mít musí,“ řekl Sejk.

Šampionát se uskuteční od 21. června do 8. července. Český celek se na Euru představí podruhé za sebou a počtvrté z posledních pěti závěrečných turnajů.

Loni mužstvo ještě pod vedením trenéra Karla Krejčího na šampionátu nepostoupilo ze skupiny, za soupeře ve Slovinsku mělo domácí tým, Itálii a Španělsko.