Co třeba Španělsko, Itálie, Anglie a Česko? Fotbalisté vyhlíží los Ligy národů

  17:13
Když nejvyšší úroveň Ligy národů hráli poprvé a dosud naposled, čeští fotbalisté během června a září 2022 uhráli bod se Španělskem a porazili Švýcarsko. Ale také dvakrát podlehli Portugalsku a sestoupili. Ve čtvrtek večer se v Bruselu coby navrátilci do elitní úrovně dozvědí soupeře pro podzimní soutěž reprezentačních mužstev, los začíná v 18.00.

Český záložník Václav Černý ve španělském obležení. Momentka z utkání Ligy národů v Málaze. | foto: AP

Skupinu společně se Španělskem a Portugalskem už Češi mít nebudou, protože obě země jsou v prvním koši s Francií a Německem. Jednoho z nich český tým vyfasuje.

Letošní ročník Ligy národů se odehraje na podzim od září do listopadu, čili po letním mistrovství světa, o které Češi budou hrát v březnu proti Irsku a poté případně proti vítězi duelu Dánsko vs. Severní Makedonie.

„Na losu samozřejmě budeme, ale teď se hlavně soustředíme na baráž,“ poznamenal předseda asociace David Trunda.

Liga národů A

Rozdělení košů

1. koš: Portugalsko, Španělsko, Francie, Německo

2. koš: Itálie, Nizozemsko, Dánsko, Chorvatsko

3. koš: Srbsko, Belgie, Anglie, Norsko

4. koš: Wales, Česko, Řecko, Turecko

„Asi žádné vybrané týmy nemám, byť se o tom samozřejmě bavíme. Každopádně to pro nás určitě bude velká výzva.“

Vedle jednoho z účastníků posledního Final Four, které loni v červnu ovládli Portugalci před Španěly a Francií, se Češi ve skupině utkají s dalšími dvěma protivníky – po jednom z druhého a třetího koše.

Mohou mít skupinu například s Itálií i Anglií nebo Nizozemskem a Belgií.

Ve čtvrtém koši jsou vedle Čechů další tři postupující z druhé úrovně – Wales, Řecko a Turecko. S nimi se národní mužstvo nepotká.

Český tým ještě pod trenérem Ivanem Haškem na podzim 2024 ovládl skupinu v Lize B v konkurenci Albánie, Gruzie a Ukrajiny. Přitom ji začal debaklem 1:4 v Gruzii.

Mezi elitou si zahraje podruhé. V už zmíněném roce 2022 ve skupině A obsadil poslední místo za Španělskem, Portugalskem a Švýcarskem a sestoupil zpět do divize B, kterou absolvoval už třikrát. Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a navíc reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na mistrovství Evropy i světa.

K čemu je fotbalová Liga národů? Může pomoci týmům na světový šampionát

UEFA zatím nerozhodla, jak přesně se soutěž promítne do kvalifikace o příští mistrovství Evropy, které se uskuteční za dva roky ve Velké Británii a Irsku.

Vedle elitních skupin Ligy A budou rozlosovány i další tři úrovně B, C a D.

V Lize A vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále, odkud se vítězové kvalifikují do Final Four. To se uskuteční v červnu příštího roku. Nejhorší celky skupin A přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play off proti druhým z úrovně B.

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský Kabongo do Boleslavi, Tottenham odvolal trenéra

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

Dukla si už měla vybrat nového kouče. K poslednímu týmu ligy přijde Šustr

Trenér Prostějova Pavel Šustr.

Fotbalová Dukla si už trenéra vybrala. Nástupcem Davida Holoubka se podle informací iDNES.cz stane Pavel Šustr, někdejší prvoligový útočník, který naposled působil u mládežnických reprezentací. První...

Sparťanky ve čtvrtfinále Evropského poháru dobývaly, s Austrií remizovaly

Sparťanské fotbalistky v úvodním čtvrtfinále Evropské poháru s Austrií Vídeň...

Fotbalistky Sparty se v úvodním čtvrtfinále Evropského poháru proti Austrii Vídeň neprosadily. Na Letné před téměř pěti tisíci diváky remizovaly 0:0. V první půli trefila Michaela Khýrová břevno....

11. února 2026  14:09

Zoufalé časy i činy v Tottenhamu. Obavy o záchranu a konec trenéra Franka

Dánský kouč vydržel v Tottenhamu necelou sezonu, po špatných výkonech a...

Po další blamáži byl trenér Thomas Frank v klidu. „Cítíte, že je vaše pozice v ohrožení?“ zeptal se ho reportér TNT Sports po úterní domácí porážce s Newcastlem (1:2). „Den před zápasem jsem s...

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský Kabongo do Boleslavi, Tottenham odvolal trenéra

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Souček o rekordu: Udělal jsem pro něj maximum, ať jsou na mě v Česku hrdí

Tomáš Souček (West Ham) se raduje ze své trefy do sítě Manchesteru United.

Jeho oslavy bývají vždy emotivní. Tentokrát jste ale poznali, že svou typickou helikoptéru prožívá ještě o něco víc. Aby taky ne! Tomáš Souček se v úterý večer proti Manchesteru United (1:1) dočkal...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Koubek: Učil jsem se žít bez fotbalu, ale nešlo to. Debaty s hráči? Snadné nebyly

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Naposledy do Mexika odjížděl jako dovolenkář. Poloostrov Yucatán, mayská riviéra, nekonečné písečné pláže, pyramidy. „Vyrazili jsme tehdy s manželkou. Jak to může být dávno... Dvanáct, nebo třináct...

11. února 2026

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

Bez smlouvy ven? Nereprezentuješ! Bizarní argentinské pravidlo by škrtlo i Messiho

Lionel Messi si užívá oslavu při utkání Argentiny s Bolivií.

Kdo ví, co by s ním bylo, kdyby před čtvrt stoletím jako třináctiletý capart s rodiči nepřesídlil do Barcelony. Třeba by se z něj nikdy nestal fotbalový superhrdina. Dost možná by mu kariéru rychle...

10. února 2026  19:38

Holoubek už není trenérem Dukly. Poslední tým fotbalové ligy náhradu teprve oznámí

David Holoubek, trenér fotbalistů Dukly

Do jarní části vstoupila dvěma porážkami a klesla na poslední místo. I proto fotbalová Dukla mění trenéra. David Holoubek, jenž k týmu přišel loni v létě, končí a s ním také asistent Dominik...

Když jsou cizinci nad limit. Sparta, Slavia, Dukla i Karviná musí před zápasy počítat

Sparťanský útočník Albion Rrahmani (vpravo) a Mouhamad Traore z Dukly

Pondělní příchod Jhoannera Chavéze znamená, že fotbalová Sparta má v kádru o tři cizince bez statusu občana Evropské unie víc, než kolik jich v jednom zápase může nastoupit. Podobně jsou na tom...

