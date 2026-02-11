Co třeba Španělsko, Itálie, Anglie a Česko? Fotbalisté vyhlíží los Ligy národů

Skupinu společně se Španělskem a Portugalskem už Češi mít nebudou, protože obě země jsou v prvním koši s Francií a Německem. Jednoho z nich český tým vyfasuje.
Letošní ročník Ligy národů se odehraje na podzim od září do listopadu, čili po letním mistrovství světa, o které Češi budou hrát v březnu proti Irsku a poté případně proti vítězi duelu Dánsko vs. Severní Makedonie.
„Na losu samozřejmě budeme, ale teď se hlavně soustředíme na baráž,“ poznamenal předseda asociace David Trunda.
Liga národů A
Rozdělení košů
1. koš: Portugalsko, Španělsko, Francie, Německo
2. koš: Itálie, Nizozemsko, Dánsko, Chorvatsko
3. koš: Srbsko, Belgie, Anglie, Norsko
4. koš: Wales, Česko, Řecko, Turecko
„Asi žádné vybrané týmy nemám, byť se o tom samozřejmě bavíme. Každopádně to pro nás určitě bude velká výzva.“
Vedle jednoho z účastníků posledního Final Four, které loni v červnu ovládli Portugalci před Španěly a Francií, se Češi ve skupině utkají s dalšími dvěma protivníky – po jednom z druhého a třetího koše.
Mohou mít skupinu například s Itálií i Anglií nebo Nizozemskem a Belgií.
Ve čtvrtém koši jsou vedle Čechů další tři postupující z druhé úrovně – Wales, Řecko a Turecko. S nimi se národní mužstvo nepotká.
Český tým ještě pod trenérem Ivanem Haškem na podzim 2024 ovládl skupinu v Lize B v konkurenci Albánie, Gruzie a Ukrajiny. Přitom ji začal debaklem 1:4 v Gruzii.
Mezi elitou si zahraje podruhé. V už zmíněném roce 2022 ve skupině A obsadil poslední místo za Španělskem, Portugalskem a Švýcarskem a sestoupil zpět do divize B, kterou absolvoval už třikrát. Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a navíc reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na mistrovství Evropy i světa.
K čemu je fotbalová Liga národů? Může pomoci týmům na světový šampionát
UEFA zatím nerozhodla, jak přesně se soutěž promítne do kvalifikace o příští mistrovství Evropy, které se uskuteční za dva roky ve Velké Británii a Irsku.
Vedle elitních skupin Ligy A budou rozlosovány i další tři úrovně B, C a D.
V Lize A vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále, odkud se vítězové kvalifikují do Final Four. To se uskuteční v červnu příštího roku. Nejhorší celky skupin A přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play off proti druhým z úrovně B.