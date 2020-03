Češi v Lize národů nenarazí na Rusko či Rakousko, při losu jsou nasazení

Čeští fotbalisté jsou v Lize B mezi čtyřmi nasazenými mužstvy, v žebříčku Evropské fotbalové unie (UEFA) jim totiž patří dvacátá příčka. Prvních šestnáct zemí hraje Ligu A.

Liga B rozdělení pro los Koš 1: Rusko, Rakousko, Wales, Česko Koš 2: Skotsko, Norsko, Srbsko, Finsko Koš 3: Slovensko, Turecko, Irsko, Severní Irsko Koš 4: Bulharsko, Izrael, Maďarsko, Rumunsko Čtyři skupiny po čtyřech, každý s každým doma venku, vítězové postoupí do Ligy A. Poslední týmy sestoupí do Ligy C.

Češi budou ve čtyřčlenné skupině a na podzim 2020 odehrají šest zápasů, každý s každým doma venku. Vítěz postoupí do Ligy A, nejhorší sestoupí do Ligy C.

„Jsem rád, že jsme v nejlepším koši, ale je to jen papírové postavení, protože i ostatní týmy jsou kvalitní,“ řekl reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý.

Na slavnostní ceremoniál do Amsterdamu se vydá s reprezentačním manažerem Liborem Sionkem, mluvčím Petrem Šedivým a šéfem asociace Martinem Malíkem v úterý odpoledne. Losuje se od 18.00.

Liga národů proti prvnímu ročníku na podzim 2018 prodělala několik zásadních změn. Pořadatelé Ligu A i Ligu B rozšířili z dvanácti na šestnáct týmů. Stejný počet má i Liga C. Naopak nejspodnější patro zeštíhlilo ze šestnácti na sedm outsiderů.

Liga A rozdělení pro los 1. koš: Portugalsko (obhájce), Nizozemsko, Anglie, Švýcarsko (účastníci Final Four) 2. koš: Belgie, Francie, Španělsko, Itálie 3. koš: Bosna, Ukrajina, Dánsko, Švédsko (postupující z Ligy B) 4. koš: Chorvatsko, Polsko, Německo, Island (původně sestupující z Ligy A) Čtyři skupiny po čtyřech, každý s každým doma venku, vítězové postoupí do Final Four, které se odehraje v červnu 2021. Poslední týmy sestoupí do Ligy B.



Z prvních tří úrovní nikdo nesestoupil, naopak z Ligy C k Čechům do béčka postoupilo osm zemí, byť původně to měly být jen čtyři.

Češi tak narazí na tři z těchto dvanácti týmů: Skotsko, Norsko, Srbsko, Finsko, Slovensko, Turecko, Irsko, Severní Irsko, Bulharsko, Izrael, Maďarsko, Rumunsko.

Slovensko, Irsko, Turecko a Severn Irsko se po reorganizaci vyhnuly sestupu do Ligy C. Z ní naopak vedle vítězů Skotska, Norska, Srbska a Finska postoupily i druhé týmy v pořadí Bulharsko, Izrael, Maďarsko a Rumunsko.

„Na zápasy proti Slovensku vzpomínám rád. Oba jsme vyhráli a kulisa byla skvělá. Myslím, že i fanoušci by si Slovensko zase přáli,“ poznamenal Šilhavý.

Liga národů nahrazuje přípravná utkání. Má náboj, soutěživost, je přitažlivější pro fanoušky než jakákoli příprava. A navíc se z ní lze kvalifikovat na velký turnaj.

Poslední týden v březnu bude dvanáct týmů bojovat v play off o čtyři volná místa na letošní Euro.

Z druhého ročníku Ligy národů dostanou šanci dva týmy bojovat v dodatečné kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2022.

Liga C a Liga D rozdělení pro los Liga C

1. koš: Řecko, Albánie, Černá Hora, Gruzie 2. koš: Severní Makedonie, Kosovo, Bělorusko, Kypr 3. koš: Estonsko, Slovinsko, Litva, Lucembursko 4. koš: Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Moldavsko Čtyři skupiny po čtyřech, vítězové postoupí do Ligy B. Poslední týmy z každé skupiny se v březnu 2022 utkají o dvě sestupová místa do Ligy D. Liga D

1. koš: Gibraltar, Faerské ostrovy, Lotyšsko, Lichtenštejnsko 2. koš: Andorra, Malta, San Marino Dvě skupiny, vítězové postoupí do Ligy C



Evropská část kvalifikace ještě rozlosována nebyla, dokonce ani není znám termín losu.

Jisté je, že se bude hrát o třináct míst v deseti skupinách. Vítězové postoupí přímo na závěrečný turnaj, který v listopadu a v prosinci 2022 hostí Katar.

Deset týmů z druhých míst pak v dodatečné fázi kvalifikace doplní dvě nejlepší mužstva z Ligy národů z podzimu 2020, která si účast na turnaji nezajistila.

Dvanáct mužstev bude rozděleno na tři skupiny po čtyřech.

V rámci jedné skupiny každý tým odehraje semifinále na jedno utkání. Úspěšnější tým půjde do finále. O pořadateli semifinále i finále rozhodne los. Vítěz finále postoupí do Kataru.