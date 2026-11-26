Tým kouče Michala Bílka byl nasazen do čtvrtého koše a měl jistotu, že nenarazí na Belgii a ani jednu z pořadatelských zemí. Šampionát se uskuteční od 16. června do 3. července.
„Lvíčata“ si účast na Euru zajistila v úspěšné baráži s Tureckem. Po vítězství 1:0 v Rize remizovala v domácí odvetě v Hradci Králové 1:1 a oslavila postup na čtvrté mistrovství Evropy po sobě. Český tým bude usilovat o vylepšení výsledků z předchozích tří účastí, při kterých vždy skončil v základní skupině.
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Skupinu A tvoří Srbsko, Polsko, Anglie a Francie. Ve skupině B na sebe narazí Albánie, Španělsko, Itálie a Finsko. Do skupiny D los svedl Norsko, Belgii, Německo a Nizozemsko. Z každé ze čtyř skupin postoupí dva týmy do čtvrtfinále, od kterého se bude pokračovat vyřazovacím způsobem až do finále.
Bílkův tým své zápasy ve skupině odehraje v Srbsku. Na úvod se utká ve čtvrtek 17. června s Portugalskem. O tři dny později vyzve Řecko a na závěr nastoupí proti Chorvatsku. Všechny zápasy ve skupině odehrají Češi ve městě Loznica. Stadion s kapacitou 8030 míst byl otevřen v roce 2023, místní tým FK Loznica na něm hraje druhou nejvyšší srbskou soutěž.
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Úvodní duel bude reprízou vzájemných zápasů z kvalifikační skupiny, kterou Portugalsko ovládlo. Před rokem v listopadu s ním „Lvíčata“ v Hradci Králové remizovala 0:0. Letos v říjnu pak venku v Leirii prohrála 0:2, když už bylo o pořadí ve skupině rozhodnuto.
Proti Řecku hrála jednadvacítka naposledy v kvalifikaci o postup na ME v roce 2021. Tehdy Češi doma v Karviné remizovali 1:1 a v Aténách vyhráli 2:0. Ve stejné kvalifikaci hráli také s Chorvatskem. Nejprve venku zvítězili 2:1, v domácím utkání o necelý rok později remizovali 0:0.
Dalšími pořadatelskými městy jsou Bělehrad, Bačka Topola, Leskovac, Tirana, Skadar a Elbasan. Na losu se podílel také útočník Bekim Balaj. Ambasador turnaje za Albánii v letech 2012–2015 působil v české lize, hrál za Spartu a Slavii.
Los Eura fotbalistů do 21 let v Srbsku a Albánii
Skupina A: Srbsko, Polsko, Anglie, Francie
Čtvrtfinále:
Semifinále:
Finále: