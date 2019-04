Strach o trenéra Argentiny: Scaloniho srazilo na Mallorce auto

Za měsíc mu bude jedenačtyřicet a v červnu a v červenci Scaloni povede Argentinu na mistrovství Jižní Ameriky v Brazílii.

Turnajem Copa América završí rok na pozici kouče Argentiny, kam se posunul z role asistenta po loňském mistrovství světa v Rusku. Po vyřazení v osmifinále s pozdějšími šampiony z Francie byl Jorge Sampaoli odvolán.

Scaloni je mezi hráči oblíbený, v březnu se mu do mužstva vrátil i jmenovec Messi, který od šampionátu nereprezentoval.

Argentina před třemi týdny v Madridu překvapivě podlehla v přípravě Venezuele 1:3, poté vyhrála v Maroku 1:0.

Scaloni se po reprezentačním srazu vydal zpátky na Mallorku, kde s rodinou tráví většinu roku. V úterý ráno se však z cyklistické vyjížďky do své vily nevrátil, v přímořském letovisku Puerto Portals ho srazilo auto.

Argentinská média psala, že utrpěl poranění především v obličeji a na těle, šlo o oděrky a řezné rány. V univerzitní nemocnici v Palmě de Mallorca byl spíš z preventivních důvodů a podstoupil různá vyšetření.

„Odpoledne byl propuštěn do domácího léčení,“ informoval twitterový účet argentinské reprezentace.

Scaloni si Mallorku zamiloval během svého angažmá v tamním tehdy prvoligovém klubu, v němž působil od ledna 2008 do léta 2009.

Lionel Scaloni narozen 16. května 1978 hráčská kariéra: Newell´s Old Boys, Estudiantes (1996 až 1997), La Coruňa (1997 až leden 2006), West Ham (jaro 2006), Santander (2006 až 2007), Lazio Řím (podzim 2007), Mallorca (leden 2008 až léto 2009), Lazio Řím (2009 až leden 2013), Atalanta Bergamo (leden 2013 až léto 2015) trenérská kariéra: Sevilla - asistent (2016 až 2017), argentinská reprezentace - asistent (2017 až 2018), dočasný trenér (podzim 2018), hlavní kouč (2019 až ?)

Poté hrál tři a půl roku za Lazio Řím a poslední část profesionální hráčské kariéry strávil v Atalantě Bergamo, kde byl do léta 2015.

Odchovanec známého argentinského klubu Newell´s Old Boys z Rosaria přišel do Evropy v létě 1997 z Estudiantes. Devět let působil v La Coruni, na jaře 2006 hostoval ve West Hamu, kde po odchodu Tomáše Řepky do Sparty zdědil jeho číslo 2.

Pak se vrátil do Španělska a nastupoval za Santander, odkud ho v létě 2007 získalo Lazio. Po půl roce zamířil na Mallorku, která se mu málem stala osudnou.

Trenérskou kariéru začal jako asistent v Seville v létě 2016, o rok později už byl u reprezentace. Nejdřív jako asistent, po loňském mistrovství světa jako dočasný kouč, od ledna 2019 dostal roční smlouvu jako hlavní.

Pokud tým na kontinentálním šampionátu nevyhoří a Scaloni zůstane, na podzim by mohl Argentinu vést i proti Česku. Přípravný zápas je pořád ve hře.