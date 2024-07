S oteklým kotníkem pro další trofej. Argentina tuší, že se blíží Messiho konec

Fotbalová reprezentace v kultovních modrobílých dresech porazila ve finále amerického šampionátu Kolumbii 1:0, jediný gól vstřelil útočník Lautaro Martínez v závěru prodloužení.

„Věřím, že lidé z nás znovu budou mít radost,“ pravil kapitán Lionel Messi.

Vzhledem k tomu, že hospodářská krize v Argentině nezpomaluje, roční inflace dosahuje 270 procent, téměř šedesát procent z pětačtyřiceti milionů Argentinců žije na hraně chudoby a nezaměstnanost nadále bobtná, byla to úžasně pozitivní zpráva. S fotbalem se na těžkosti krátkodobě zapomene. Pro agenturu AP vyprávěla třeba Erika Maya, sedmačtyřicetiletá matka šesti dětí bez domova, která finále sledovala přes sklo zamčených dveří restaurace: „Fotbal je letmý únik od reality. Je to naše nejlepší zábava, a proto je tak důležitá. Můžu zapomenout na všechno, co se kolem děje, tak si ten úspěch užívám.“

Zraněný Lionel Messi střídá ve finále Copy América.

Užívání kazil pouze pohled na nejslavnější z Argentinců, který povážlivě kulhal. Messiho pravý kotník měl velikost bakule. Střelec s nadpřirozenými schopnostmi seděl od 66. minuty na lavičce, okamžitě zul kopačky a vzal si sprchové žabky. Ještě se snažil půl hodiny přemáhat bolest, ale s napuchnutým kotníkem to dál nešlo. „Leo nikdy nechce chybět na hřišti. Tam je jeho život. Tam se cítí nejlépe. Není v tom ego nebo sobectví, jen v tom prostě nechce ostatní nechat,“ líčil trenér Lionel Scaloni.

V první chvíli dokonce Messiho přemohly slzy, když pochopil, že nemůže pokračovat. Na kontinentálním šampionátu, který se tentokrát konal v USA jako předzvěst příštího mistrovství světa, vstřelil jediný gól a neproměnil penaltu. Ve finále mu zaškrtli jediný střelecký pokus. I tak přebíral mohutnou stříbrnou trofej. Byl to celkově pětačtyřicátý pohár v jeho kariéře.

„Neumím vyjádřit slovy, jak je pro nás důležitý. Nejlepší fotbalista v dějinách,“ dodal kouč Scaloni.

V sedmatřiceti se Messi lehce ukryl do amerického Miami, kde rozhodně nečelí tak přísnému očekávání jako v Evropě. Dál předvádí úžasnou fotbalovou vizi, ale rozhodně ne v takové hojnosti jako dřív. Ještě se nevyjádřil, zda vydrží další dva roky do mistrovství světa, ale dá se předpokládat, že zůstane.

Ale má na to? Nebude to příliš s ohledem na jeho věk?

Ángel Di María, další z argentinských ikon, oznámil předem, že nedělní finále bude jeho poslední 145. zápas za Argentinu: „Takhle jsem si svůj konec vysnil.“ To samé udělal stoper Nicolás Otamendi. Zrovna ti dva přebírali s Messim trofej, sám je volal: „Pojďte, pomůžete mi. Zasloužíte si to.“

Lionel Messi musel ve finále Copy América střídat kvůli zranění.

Ale co Messi sám?

„Celá naše reprezentace se ocitá ve velmi palčivém přechodu. Čekáme, jak se Leo rozhodne,“ zmínil Alejo Levoratti, sportovní sociolog z výzkumného institutu Conicet.

Jistě víte, co se přihodilo Cristianu Ronaldovi na uplynulém Euru. Jak stárne a pomalu se blíží čtyřicítce, neuvědomil si, že celou tíhu celé portugalské reprezentace neunese. Ne, už není ten nepřemožitelný superman. Schytal kritiku za líné výkony, které způsobily konec ve čtvrtfinále.

Jen o něco mladší Messi ještě vyhrál další velký turnaj, čímž způsobil euforii v celé zemi, která se zmítá v problémech. Zase bylo v ulicích prázdno, když se v Miami hrálo finále Copa América. Prakticky všichni seděli u televize a fandili. Po hromadě protestů, které v Argentině probíhaly v posledních týdnech, byla národní hrdost nakrátko obnovena. Zase u toho byl mesiáš Messi, osminásobný vítěz Zlatého míče.

Ale jak dlouho ještě vydrží?

A co bude potom s Argentinou?