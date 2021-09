Messi se po hattricku v kvalifikaci MS stal nejlepším jihoamerickým střelcem

Messi má díky sedmému hattricku v národním týmu na kontě 79 branek a dosavadní maximum brazilské legendy překonal o dva góly. Navíc se mu to podařilo před zhruba 20 tisíci fanoušky, kteří na zápas národního týmu mohli poprvé od vypuknutí pandemie koronaviru.



„Byl jsem nervózní a chtěl jsem si to užít. Hodně dlouho jsem na to čekal, toužil jsem po tom a dokonce se mi o tom i zdálo. Je to opravdu výjimečné, jak se to všechno nakonec sešlo,“ řekl čtyřiatřicetiletý Messi, který se prosadil ve 14., 64. a 88. minutě.

Šestinásobný vítěz Zlatého míče také se spoluhráči fanouškům v Buenos Aires představil pohár za vítězství na mistrovství Jižní Ameriky, kde Argentinci v červenci ukončili 28 let dlouhé čekání na trofej. „Lépe to oslavit nešlo,“ řekl Messi.

„Je tady máma, sourozenci. Hodně si toho vytrpěli, ale teď oslavují. Mám obrovskou radost,“ přidal Messi, kterému s Argentinou se ziskem 18 bodů patří v kvalifikační tabulce druhé místo. S náskokem šesti bodů vede Brazílie, která si poradila 2:0 s Peru.

Na výhře se gólem a asistencí podílel Messiho spoluhráč z Paris St. Germain Neymar, který se však i přesto nevyhnul kritice za to, že se pouští do zbytečných strkanic. „To přece není normální. Nevím, co bych měl v reprezentaci udělat líp, aby mě fanoušci respektovali,“ postěžoval si po utkání v Recife.

Na třetí místo se posunula Uruguay díky vítězství 1:0 nad Ekvádorem, který drží čtvrtou příčku, jenž jako poslední zaručuje přímý postup na mistrovství světa. Páté místo znamenající baráž patří Kolumbii, která po třech remízách za sebou zabrala a porazila 3:1 Chile.

Kvalifikace MS 2022 ve fotbale jihoamerická zóna CONMEBOL Paraguay - Venezuela 2:1 (1:0) Branky: 7. Marínez, 46. Gamarra - 90. Chancellor. Uruguay - Ekvádor 1:0 (0:0) Branka: 90.+2 Pereiro. Kolumbie - Chile 3:1 (2:0) Branky: 19. z pen., 20. Borja, 74. Díaz - 56. Meneses. Argentina - Bolívie 3:0 (1:0) Branky: 14., 64. a 88. Messi. Brazílie - Peru 2:0 (2:0) Branky: 15. Ribeiro, 40. Neymar