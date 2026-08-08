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Zemřel otec fotbalisty Messiho. V 68 letech prohrál boj s vážnou nemocí

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  15:57
Jorge Messi s trofejí pro nejlepšího hráče turnaje, kterou na mistrovtsví světa...

Jorge Messi s trofejí pro nejlepšího hráče turnaje, kterou na mistrovtsví světa 2022 získal jeho syn Lionel. | foto: JEAN CATUFFE / Jean Catuffe / DPPI via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Lionel Messi se objímá se svým otcem Jorgem po triumfu na světovém šampionátu...
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Lionela Messiho zasáhla rodinná tragédie, jeden z nejlepších fotbalistů historie přišel o otce. Jorge Messi zemřel v pátek večer ve věku osmašedesáti let v nemocnici v Rosariu, agentuře Reuters informaci potvrdili členové rodiny.

Příčina smrti oficiálně známá není. Podle deníku Infobae a dalších médií ale už delší dobu bojoval s vážnou nemocí, hovořilo se o rakovině slinivky.

Jorge Messi hrál v kariéře svého syna zásadní roli. Dělal mu agenta, coby rádce stál v pozadí zásadních rozhodnutí a kroků fotbalové ikony.

Právě on doprovázel třináctiletého Lionela do akademie v Barceloně, podílel se i na jeho pozdějších přestupech do PSG a Interu Miami, kde hvězdný Argentinec momentálně působí.

O zdravotních problémech jeho otce se hovořilo už v průběhu nedávného mistrovství světa, v němž musel Messi skousnout finálovou porážku se Španělskem.

Po hattricku v úvodním skupinovém duelu proti Alžírsku dal najevo až nečekané emoce, posléze naznačil, že vycházely z důvodů nesouvisejících s fotbalem.

Populární argentinská herečka žádá Messiho o odpuštění. Lhala o jeho otci

„Měl jsem za sebou několik těžkých a komplikovaných dní,“ popisoval novinářům, ale bližší podrobnosti ze svého soukromí sdělovat nechtěl.

Během šampionátu se dokonce objevila falešná zpráva o úmrtí jeho otce. Zaměstnanci Luzu TV včetně moderátorky, která tuto informaci ohlásila v živém vysílání, byli propuštěni.

„Vzhledem k zprávám, fámám a spekulacím, které se v posledních hodinách šířily, jsme hluboce znepokojeni nad nedostatkem empatie, respektu a neohleduplného chování, s nimž někteří jednotlivci přistupovali k striktně soukromé záležitosti,“ uvedla v prohlášení Messiho rodina.

Lionel Messi se objímá se svým otcem Jorgem po triumfu na světovém šampionátu 2022.

Krátce před startem turnaje se ale měl zdravotní stav otce osminásobného držitele Zlatého míče skutečně výrazně zhoršit, načež by převezen na specializovanou kliniku v Buenos Aires.

S Jorgem Messim se na sociální síti X loučí fanoušci i tým CA Newell’s Old Boys, kde jeho syn s fotbalem začínal.

„Jorge byl oporou a člověkem, který spolu se svou ženou s vizí, důsledností a láskou podporoval kariéru nejlepšího hráče všech dob. Děkujeme ti, že si Lionela naučil milovat naše barvy,“ napsal klub.

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