Zemřel otec fotbalisty Messiho. V 68 letech prohrál boj s vážnou nemocí

Příčina smrti oficiálně známá není. Podle deníku Infobae a dalších médií ale už delší dobu bojoval s vážnou nemocí, hovořilo se o rakovině slinivky.
Jorge Messi hrál v kariéře svého syna zásadní roli. Dělal mu agenta, coby rádce stál v pozadí zásadních rozhodnutí a kroků fotbalové ikony.
Jorge Messi, Lionel Messi’s father, has sadly passed away at the age of 68 following a long illness, Argentine media report 🕊️— 433 (@433) August 8, 2026
Thoughts are with Lionel and the entire Messi family during this difficult time. pic.twitter.com/awQ6hw6e66
Právě on doprovázel třináctiletého Lionela do akademie v Barceloně, podílel se i na jeho pozdějších přestupech do PSG a Interu Miami, kde hvězdný Argentinec momentálně působí.
O zdravotních problémech jeho otce se hovořilo už v průběhu nedávného mistrovství světa, v němž musel Messi skousnout finálovou porážku se Španělskem.
Po hattricku v úvodním skupinovém duelu proti Alžírsku dal najevo až nečekané emoce, posléze naznačil, že vycházely z důvodů nesouvisejících s fotbalem.
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Populární argentinská herečka žádá Messiho o odpuštění. Lhala o jeho otci
„Měl jsem za sebou několik těžkých a komplikovaných dní,“ popisoval novinářům, ale bližší podrobnosti ze svého soukromí sdělovat nechtěl.
Během šampionátu se dokonce objevila falešná zpráva o úmrtí jeho otce. Zaměstnanci Luzu TV včetně moderátorky, která tuto informaci ohlásila v živém vysílání, byli propuštěni.
„Vzhledem k zprávám, fámám a spekulacím, které se v posledních hodinách šířily, jsme hluboce znepokojeni nad nedostatkem empatie, respektu a neohleduplného chování, s nimž někteří jednotlivci přistupovali k striktně soukromé záležitosti,“ uvedla v prohlášení Messiho rodina.
Krátce před startem turnaje se ale měl zdravotní stav otce osminásobného držitele Zlatého míče skutečně výrazně zhoršit, načež by převezen na specializovanou kliniku v Buenos Aires.
S Jorgem Messim se na sociální síti X loučí fanoušci i tým CA Newell’s Old Boys, kde jeho syn s fotbalem začínal.
„Jorge byl oporou a člověkem, který spolu se svou ženou s vizí, důsledností a láskou podporoval kariéru nejlepšího hráče všech dob. Děkujeme ti, že si Lionela naučil milovat naše barvy,“ napsal klub.