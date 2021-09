Messi novým králem Jižní Ameriky. Nenacházím slova, dojali ho fanoušci

Byla to jeho show.



Patřil mu celý večer.

Tleskalo mu asi dvacet tisíc fanoušků, kteří mohli konečně reprezentaci na stadionu týmu River Plate od vypuknutí pandemie koronaviru podpořit.

A vzdát hold novému králi Jižní Ameriky.

„O tomto dni jsem obrovsky snil. Díkybohu přišel,“ napsal Messi na Instagram. „Nenacházím slova, abych popsal vděk za náklonnost, kterou jste mi projevili.“



Jeho jméno vzývali příznivci, hráči i trenéři, když jim Messi dojatě ukazoval pohár Copa América - první trofej, kterou pro Argentinu získal, pomineme-li olympijské hry v roce 2008, kde na turnaji mohou reprezentovat pouze hráči do 23 let.

Nejlepší střelci Jižní Ameriky Hráči s nejvyšším počtem reprezentačních gólů 79 Lionel Messi (Argentina)

77 Pelé (Brazílie)

69 Neymar (Brazílie

64 Luis Suárez (Uruguay)

62 Ronaldo (Brazílie)

55 Romário (Brazílie)

54 Gabriel Batistuta (Argentina)

53 Edinson Cavani (Uruguay)

Tučně jsou vyznačeni aktivní hráči.



V červenci mu spadl ohromný balvan ze zad, když na stadionu Maracaná Argentina přetlačila Brazílii a vyhrála mistrovství Jižní Ameriky. Messi nadšeně volal domů: „Konečně jsme to dokázali!“

A po kvalifikačním utkání na MS 2022 v Kataru s Bolívií se o to konečně mohl podělit i s fanoušky. „Nádherný večer! Velmi jsem si ho užil. Nezapomenutelné,“ psal Messi, jenž si večer skutečně užíval už od výkopu.

Na legendárního Brazilce Pelého v počtu reprezentačních branek ztrácel jednu trefu, tak vstřelil tři.

A hned ta první stála za to. Messi dostal balon zády k bráně, následovala rychlá klička a prásk! Obstřel z hranice velkého vápna doletěl přesně tam, kam chtěl.

A bylo srovnáno: Pelé 77, Messi 77.

Gól, kterým Pelého překonal, dal pro změnu pravačkou, tentokrát už uvnitř vápna, a 79. reprezentační trefu zaznamenal v 88. minutě z dorážky.

Ve světovém žebříčku nicméně ztrácí. Zatím mu patří páté místo společně se zambijským střelcem Godfreym Chitaluem, který válel mezi lety 1968-1980. Dále jsou před ním legendy Ferenc Puskás (84 gólů), Mokhtar Dahari z Malajsie (89) nebo Ali Daeí, který se za Írán trefil 109krát.

A také rekordman Cristiano Ronaldo (111), s nímž Messi celou kariéru soupeří. Třeba Zlatých míčů má zase Argentinec o jeden víc.

Oba výjimeční fotbalisté už pro svou zemi velkou trofej získali, Ronaldo ovládl s Portugalskem Euro 2016. Oba navíc prožívají turbulentní rok - Messi se musel rozloučit v Barceloně a odešel do PSG, Ronaldo se zase vrátil do Manchesteru United.

A přestože Ronaldo je mistrem životosprávy a péče o tělo, které mu i ve 36 letech slouží jako čerstvě plnoletému, mistrovství světa v Kataru může být jeho i o dva roky mladšího Messiho poslední šancí na zisk té nejcennější fotbalové trofeje.

Pokud by se to jednomu z nich podařilo, hádky o tom, kdo z nich je tzv. GOAT (Greatest Of All Time, česky ten nejlepší v dějinách), by ukončil.