Messi dostal za titul mistra světa dvě ceny Laureus, individuální i týmovou

„Je to mimořádné ocenění. Zvlášť proto, že se světové sportovní ceny Laureus letos udělují v Paříži, ve městě, které mou rodinu přivítalo v roce 2021, když jsem sem přišli,“ uvedl Messi, jenž druhou sezonu hraje za místní Paris Saint-Germain.

„Chci poděkovat všem svým spoluhráčům. Nejen těm z národního týmu, ale také z PSG. Nic z toho bych nedosáhl sám a jsem rád, že se o to všechno s nimi můžu podělit,“ dodal bývalý dlouholetý hráč Barcelony.

Ocenění Messi převzal v den, kdy se po týdnu vrátil do tréninku s PSG. Hvězdného útočníka jeho klub suspendoval a vyřadil z kádru kvůli cestě do Saúdské Arábie, na kterou se vydal bez souhlasu zaměstnavatele. Messi se za to následně veřejně omluvil a původní dvoutýdenní suspendace mu byla zkrácena.

Sportovkyní roku byla vyhlášena jamajská atletka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, jež na mistrovství světa vyhrála sprint na 100 metrů.

Za průlom roku byl oceněn loňský šampion tenisového US Open Carlos Alcaraz ze Španělska, cenu za comeback roku získal dánský fotbalista Christian Eriksen, jenž se po srdeční zástavě z předloňského ME vrátil na trávník a hraje Premier League za Manchester United.