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Messi ukončil reprezentační kariéru: Přišel čas. Bože, děkuji, že jsem Argentinec

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Aktualizujeme   17:40aktualizováno  18:11
Lionel Messi na mistrovství světa ve fotbale 2022

Lionel Messi na mistrovství světa ve fotbale 2022 | foto: ČTK

Byl to strhující závěr velkolepé sportovní akce. Na trávníku stadionu v New...
Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem.
Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem.
Lionel Messi z Argentiny se stříbrnou medailí po finále MS.
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Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. Osminásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa to oznámil na instagramu. „Bylo to rozhodnutí, které bolelo a pořád bolí u srdce, ale pochopil jsem, že nastal ten správný čas,“ napsal Messi, který s národním týmem Argentiny vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a letos získal stříbro.

Messi v národním dresu odehrál 207 utkání a vstřelil 125 gólů. Posledním zápasem v reprezentaci pro něj bylo finále světového šampionátu v Americe, v němž Jihoameričané podlehli 0:1 po prodloužení Španělsku.

„Po té době, která uplynula od prohraného finále, a dlouhém zvažování chci oznámit, že končím v národním týmu,“ psal Messi. „Přísahám, že jsem odevzdal reprezentaci vždycky úplně všechno, nejen v posledních letech, kdy jsme vyhráli vše, co se dalo. Děkuji, Bože, že jsem se narodil jako Argentinec,“ přidal.

Jeden z nejlepších fotbalistů historie debutoval v reprezentaci v listopadu 2005 a dlouho s ní čekal na velkou trofej. Jihoamerický šampionát ovládl s Argentinou až v roce 2021, o rok později následovalo zlaté mistrovství světa. Messi je jediným hráčem, který vyhrál MS do 20 let, olympijské hry a seniorský světový šampionát.

„Vždycky jsem s hrdostí nastupoval v reprezentačním dresu, už nemám, co bych mu více odevzdal. Na šanci navíc čekají další skvělí, mladší hráči. Děkuji všem za neuvěřitelnou podporu, jaké se mi během těch 20 let dostávalo. Rodině, spoluhráčům, trenérům za všechny ty nezapomenutelné okamžiky,“ napsal současný hráč Interu Miami a legenda Barcelony.

Messi před dvěma týdny po úmrtí svého otce Jorgeho naznačil, že neví, jak dlouho bude ještě v kariéře pokračovat. Jednou z hlavní motivací jeho účasti na MS bylo právě přání nemocného otce. Na šampionátu dal osm gólů a s celkovým počtem 21 branek je druhým nejlepším střelcem historie MS.

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Rodák z Rosaria je druhý i v pořadí reprezentačních kanonýrů, v mezinárodních zápasech nasázel více branek pouze jeho věčný portugalský rival Cristiano Ronaldo (146). Messi hraje čtvrtým rokem zámořskou MLS za Inter Miami, kam se přesunul z Paris St. Germain. Drtivou část kariéry strávil v Barceloně, s níž mimo jiné čtyřikrát ovládl Ligu mistrů.

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