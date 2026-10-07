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208. zápas, 126. gól. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací

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  7:44
Lionel Messi po svém posledním gólu v dresu Argentiny

Lionel Messi po svém posledním gólu v dresu Argentiny | foto: Gustavo GarelloAP

Lionel Messi se loučí s argentinskou reprezentací.
Lionel Messi se loučí s argentinskou reprezentací v duelu s Beninem.
Lionel Messi se loučí s argentinskou reprezentací.
Argentinský chlapec a sošný Lionel Messi
5 fotografií
Lionel Messi se při rozlučce s argentinskou fotbalovou reprezentací podílel na všech třech gólech při výhře 3:0 nad Beninem. V přípravném utkání v Buenos Aires na první dvě branky letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v 71. minutě z penalty.

Devětatřicetiletý Messi tak před 85 tisíci diváků na stadionu Monumental završil reprezentační kariéru 126. gólem v 208. duelu.

V modrobílém dresu nastupoval jednadvacet let, v roce 2022 dovedl Argentinu k titulu mistra světa, v roce 2014 a letos s ní skončil druhý. Dvakrát se radoval z triumfu na Copě América.

„Možnost nosit tenhle dres přes dvacet let pro mě bylo zdrojem velké hrdosti. Nikdy jsem nepřestal bojovat, nikdy jsem nepřestal do toho dávat maximum. Nejraději bych se vracel pořád, protože hrát za argentinskou reprezentaci je ta nejkrásnější věc, kterou můžete zažít,“ řekl Messi po zápase divákům v proslovu ze středového kruhu.

Konec v národním týmu oznámil jeden z nejlepších fotbalistů historie na konci srpna a úterní duel byl jeho plánovanou rozlučkou. Na hřiště Messiho doprovodila manželka a jejich tři synové Thiago, Mateo a Ciro, symbolicky po 10 minutách od výkopu byl na počest jeho čísla zápas přerušen a spoluhráči a soupeři mu gratulovali k úžasné kariéře. Od fanoušků i členů obou týmů se osminásobný držitel Zlatého míče dočkal během večera několikrát ovací vestoje.

„Všichni mi budete chybět. Ale budu na vaší straně, budu fandit národnímu týmu a klukům, co přijdou,“ slíbil Messi. „Když jsme jednotní, jsme silnější než kdokoli jiný a dokážeme překonat cokoli. Čekají nás těžké časy, protože to, co tenhle tým dokázal, nebude jednoduché zopakovat.“

Lionel Messi se loučí s argentinskou reprezentací.

Po bezgólovém prvním poločase otevřel skóre zápasu ve 48. minutě obránce Nicolás Otamendi, jenž zakončil volejem po Messiho rohovém kopu. Také dlouholetý reprezentant Otamendi se tím rozloučil s národním týmem.

Druhou asistenci si Messi připsal v 61. minutě u gólu Nicoláse Paze, jenž z hranice pokutového území zakončil zatočenou střelou levačkou.

Deset minut nato Messi tvrdou ranou z penalty potvrdil svou pozici nejlepšího reprezentačního střelce v argentinské historii a vyvolal tak skandování „Olé, olé, Messi“ plného stadionu.

Přípravné fotbalové utkání v Buenos Aires

Argentina - Benin 3:0 (0:0)
Branky: 48. Otamendi, 61. Paz, 71. Messi z pen.

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Témata: Lionel Messi

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