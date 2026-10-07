208. zápas, 126. gól. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací

Devětatřicetiletý Messi tak před 85 tisíci diváků na stadionu Monumental završil reprezentační kariéru 126. gólem v 208. duelu.
V modrobílém dresu nastupoval jednadvacet let, v roce 2022 dovedl Argentinu k titulu mistra světa, v roce 2014 a letos s ní skončil druhý. Dvakrát se radoval z triumfu na Copě América.
„Možnost nosit tenhle dres přes dvacet let pro mě bylo zdrojem velké hrdosti. Nikdy jsem nepřestal bojovat, nikdy jsem nepřestal do toho dávat maximum. Nejraději bych se vracel pořád, protože hrát za argentinskou reprezentaci je ta nejkrásnější věc, kterou můžete zažít,“ řekl Messi po zápase divákům v proslovu ze středového kruhu.
Konec v národním týmu oznámil jeden z nejlepších fotbalistů historie na konci srpna a úterní duel byl jeho plánovanou rozlučkou. Na hřiště Messiho doprovodila manželka a jejich tři synové Thiago, Mateo a Ciro, symbolicky po 10 minutách od výkopu byl na počest jeho čísla zápas přerušen a spoluhráči a soupeři mu gratulovali k úžasné kariéře. Od fanoušků i členů obou týmů se osminásobný držitel Zlatého míče dočkal během večera několikrát ovací vestoje.
„Všichni mi budete chybět. Ale budu na vaší straně, budu fandit národnímu týmu a klukům, co přijdou,“ slíbil Messi. „Když jsme jednotní, jsme silnější než kdokoli jiný a dokážeme překonat cokoli. Čekají nás těžké časy, protože to, co tenhle tým dokázal, nebude jednoduché zopakovat.“
Po bezgólovém prvním poločase otevřel skóre zápasu ve 48. minutě obránce Nicolás Otamendi, jenž zakončil volejem po Messiho rohovém kopu. Také dlouholetý reprezentant Otamendi se tím rozloučil s národním týmem.
Druhou asistenci si Messi připsal v 61. minutě u gólu Nicoláse Paze, jenž z hranice pokutového území zakončil zatočenou střelou levačkou.
Deset minut nato Messi tvrdou ranou z penalty potvrdil svou pozici nejlepšího reprezentačního střelce v argentinské historii a vyvolal tak skandování „Olé, olé, Messi“ plného stadionu.
Přípravné fotbalové utkání v Buenos Aires
Argentina - Benin 3:0 (0:0)