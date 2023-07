Zázračná fotbalistka: Góly, boj s rakovinou a teď kolaps na tréninku

„Linda je hrozně unavená. To, co se stalo, bylo reakcí na veškerý stres a fyzickou námahu. Ale zdá se, že už je v pořádku,“ uvedl člen lékařského týmu kolumbijské reprezentace.

Čtvrteční příhoda na tréninku v Sydney tak zřejmě nemá přímou souvislost s předchozí vážnou nemocí. Před třemi lety Caicedové diagnostikovali rakovinu vaječníků, vyléčila se z ní po sedmi měsících.

Letošní světový šampionát v Austrálii a na Novém Zélandu je pro osmnáctiletou Caicedovou první v kariéře. A zatím si vede výborně.

V úvodním zápase pomohla Kolumbii gólem z hranice vápna k výhře nad Jižní Koreou (2:0). Fotbalistky jihoamerického výběru by rády na turnaji odčinily porážku z loňského finále Copa América proti Brazíli (0:1).

Kolumbijská reprezentace slaví gól Lindy Caicedové (vlevo)

Tam byla Linda Caicedová vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje. V sedmnácti letech.

„Jsem příkladem toho, že můžete své problémy překonat,“ řekla sebevědomě po prvním zápase světového šampionátu. „Je to moje první mistrovství světa mezi dospělými a chci si ho užít. Žádný tlak si nepřipouštím, vím, že jsem mladá a musím sbírat zkušenosti.“

Jaký je příběh útočnice, jež má v Kolumbii přezdívku zázračné dítě?

Fotbal hraje od pěti let, mezi profesionálky nakoukla už ve čtrnácti. Kolumbijskému týmu América de Cali pomohla sedmi góly v sedmi zápasech k titulu v domácí lize v roce 2019. Sama byla nejlepší střelkyní soutěže. Na podzim téhož roku jí povolali do seniorské reprezentace, debutovala v patnácti.

Snově rozjetou kariéru jí však přibrzdila rakovina vaječníků, kterou jí diagnostikovali na jaře 2020.

I díky bojovnosti a podpoře okolí se po operacích z nemoci zcela vyléčila už za sedm měsíců. Zpětně ocenila především konejšivá slova tehdejšího trenéra ženské reprezentace Nelsona Abadíy.

„Řekl mi, ať se uklidním, jelikož si je jistý, že to zvládnu a vrátím se,“ řekla Caicedová. Sama však byla nervózní. „V den, kdy mě operovali, jsem si myslela, že už si fotbal nikdy nezahraju.“

Ale zahrála.

Hned po návratu na trávníky ještě v roce 2020 přestoupila k rivalovi do Deportiva Cali, se kterým v následující sezoně získala ligový titul. A dařilo se jí i na reprezentační scéně.

V kategorii do sedmnácti let došla na podzim 2022 s Kolumbií do finále mistrovství světa v Indii, kde její tým prohrál se Španělskem (0:1). Caicedovou vyhlásili druhou nejlepší hráčkou šampionátu.

V témže roce reprezentovala i na šampionátu dvacetiletých v Kostarice, kde vstřelila dva góly. Kromě mládežnických výběrů hrála současně i za ten seniorský.

Linda Caicedová v soubojí o míč v utkání mistrovství světa proti Jižní Koreji.

V roce 2023 překonala další kariérní milník.

„Mít v tak mladém věku toho tolik za sebou bylo skvělé a od té doby je to stále lepší a lepší,“ řekla Caicedová na začátku roku 2023 krátce po přestupu do Realu Madrid. Do hlavního města Španělska zamířila dva dny po svých osmnáctinách. Zájem měly podle španělských médií Barcelona či Chelsea.

Na jaře v deseti ligových zápasech dvakrát skórovala a připsala si ještě čtyři asistence.

„Tlak si někdy vybere svou daň, takže se hodně věnuji mentální přípravě,“ řekla krátce před světovým šampionátem.

Jako by tušila, že kolaps může přijít.

Podle novinářů blízkých kolumbijské reprezentaci však ještě v den incidentu dokončila zbytek tréninku a její start v dalších zápasech by neměl být v ohrožení.

Kolumbii čeká v neděli druhé utkání skupinové fáze mistrovství světa proti Německu. Ve čtvrtek poté zakončí úvodní část turnaje zápasem s Marokem.

Jihoameričanky určitě doufají, že jejich cesta na mistrovství světa bude pokračovat i ve vyřazovací fázi. A že u toho bude také Linda Caicedová.