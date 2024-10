Španělsko dalo tři góly Srbsku, Krasniqi se v Lize národů poprvé trefil za Kosovo

V prvním poločase se útočník Václav Sejk několikrát držel za hlavu po promarněné šanci. V zápase české reprezentace do 21 let proti Litvě ale její kapitán nakonec gól přece jen dal. Po Kryštofu...

Česko - Litva 3:0, fotbalová jednadvacítka si zahraje baráž o Euro

Česká fotbalová reprezentaci do 21 let završila účinkování v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2025 na Slovensku výhrou 3:0 nad Litvou a zajistila si postup do baráže.