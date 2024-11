Chorvatsko a Dánsko jsou posledními čtvrtfinalisty fotbalové Ligy národů

Poslední hrací den skupinové fáze je na programu v úterý, po dnešku už jsou ale jistí všichni účastníci čtvrtfinále. Postup si už dřív vybojovaly i týmy Německa, Nizozemska, Francie a Itálie. Z elitní úrovně nově prošly do play off první dvě mužstva z každé skupiny a vyřazovací pavouk začne už od čtvrtfinále. Los se uskuteční v pátek. Závěrečné Final Four se odehraje v červnu.

Portugalci se i bez hvězdného kapitána Ronalda ujali vedení v 33. minutě, kdy Félix zakončil rychlou akci střelou mezi nohama brankáře Livakoviče. V 66. minutě srovnal po centru na zadní tyč Gvardiol.

Chorvaté udrželi druhou pozici o bod před Skotskem. Ostrované uspěli díky Robertsonově trefě v nastavení 2:1 v Polsku a posunuli se alespoň na třetí příčku znamenající baráž o udržení v elitní divizi.

Sebastian Walukiewicz (vlevo) z Polska a Scott McTominay ze Skotska v souboji o míč.

Stále tak může dojít k repríze posledního finále mezi Chorvaty a Španěly. Švýcaři na hřišti favorita dvakrát srovnali, přesto nedokázali navázat na triumf 2:1 z minulého ročníku Ligy národů, což byla poslední ztráta Španělska na domácí půdě. Od té doby výběr „La Roja“ zvládl všech osm soutěžních utkání.

Po půlhodině chytil švýcarský brankář Mvogo penaltu Pedrimu, po následném závaru ale skóroval Pino. V 63. minutě srovnal Monteiro a záhy favorit znovu udeřil díky Gilovi. Skóre ale uzavřely další dvě penalty, tentokrát proměněné. V 85. minutě uspěl Zeqiri a v nastavení i domácí Zaragoza.

Do čtvrtfinále prošli i Dánové, kteří v přímém souboji udrželi za sebou Srbsko. Balkánský tým měl v utkání více gólových příležitostí, Seveřanům ale nevstřelil branku ani v pátém vzájemném duelu po sobě. Domácí dohrávali závěr nastaveného času bez vyloučeného Pavloviče.

Rumunsko porazilo 4:1 Kypr a pátým vítězstvím udrželo tříbodový náskok v čele skupiny C před Kosovem, které i v dlouhém oslabení po vyloučení střelce gólu Jashariho zdolalo 1:0 poslední Litvu. První poločas odehrál za Kosovo sparťanský útočník Rrahmani.

Rumuni si na potvrzení postupu musejí počkat, než UEFA rozhodne o osudu nedohraného pátečního duelu prvních dvou týmů tabulky v Bukurešti. Kosovští hráči v nastaveném čase za stavu 0:0 opustili hřiště na protest proti údajnému prosrbskému skandování z hlediště.

Ze skupiny C3 se posune do vyšší úrovně Severní Irsko, přestože ztratilo dvougólové vedení a remizovalo 2:2 na hřišti posledního týmu tabulky Lucemburska. I duel Bulharsko - Bělorusko skončil nerozhodně 1:1.

Obrat se po změně stran povedl fotbalistům San Marina, kteří uspěli 3:1 v Lichtenštejnsku a ovládli skupinu D1. Poslední tým žebříčku FIFA dnes zaznamenal druhou soutěžní výhru v historii, tu první si připsal v září doma proti stejnému soupeři.

Skupina A1

Chorvatsko Chorvatsko : Portugalsko Portugalsko 1:1 (0:1) Góly:

65. Gvardiol Góly:

33. Félix Sestavy:

Livaković – Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol – Perišić (58. L. Sučić), Modrić (C) (78. Moro), Kovačić (46. Mario Pašalić), Sosa (46. Jakić) – Kramarić, Matanović (63. Budimir), Baturina. Sestavy:

Sá – Semedo, Araújo (63. Djaló), Veiga – Cancelo (C), Otávio (71. Conceição), J. Neves, Vitinha, Mendes (80. Dalot) – Félix, Leão (71. F. Silva). Náhradníci:

Kotarski, Ivušić – Pongračić, Marco Pašalić, Vlašić, Oršić, Pjaca. Náhradníci:

R. Silva – A. Silva, S. Costa, Trincão, Quenda. Žluté karty:

Žluté karty:

90. Veiga, 90+5. F. Silva Rozhodčí: D. Massa – F. Meli, S. Alassio (všichni ITA) Počet diváků: 33 386

Polsko Polsko : Skotsko Skotsko 1:2 (0:1) Góly:

59. Piątkowski Góly:

3. McGinn

90+3. Robertson Sestavy:

Skorupski – Piątkowski, Walukiewicz, Kiwior – Kamiński (63. Puchacz), S. Szymański, Moder (46. Slisz), Zieliński (C), Zalewski – Buksa, Świderski (75. Urbański). Sestavy:

Gordon – Ralston (76. Devlin), Souttar, Hanley, Robertson (C) – Gilmour (88. Armstrong), McLean – Doak (67. Christie), McTominay (76. Gauld), McGinn – Dykes (67. Shankland). Náhradníci:

Bułka, Drągowski – Bogusz, Gurgul, Kapustka, Kozubal, Marczuk, Piątek, Wieteska. Náhradníci:

Robby McCrorie, Slicker – Barron, Conway, Hendry, McKenna, G. Taylor. Žluté karty:

79. Zieliński Žluté karty:

31. McLean, 70. Christie Rozhodčí: Dingert – Achmüller, Kimmeyer

Konečná tabulka:

1. Portugalsko 6 4 2 0 13:5 14 2. Chorvatsko 6 2 2 2 8:8 8 3. Skotsko 6 2 1 3 7:8 7 4. Polsko 6 1 1 4 9:16 4

Skupina A4

Španělsko Španělsko : Švýcarsko Švýcarsko 3:2 (1:0) Góly:

32. Pino

68. Gil

90+3. Zaragoza Góly:

63. Monteiro

85. Zeqiri Sestavy:

Remiro (46. Sánchez) – Mingueza, Cubarsí, Paredes, Grimaldo – Casadó, Ruiz – Pino (69. Zaragoza), Pedri (79. Barrios), Williams (60. Gil) – Morata (C) (46. Omorodion). Sestavy:

Mvogo – E. Fernandes, Cömert, Muheim, Rodríguez – Freuler, Xhaka (C) (60. Sierro) – Ugrinić (46. Monteiro), Sohm (60. Rieder), Kutesa (72. Okafor) – Amdouni (46. Zeqiri). Náhradníci:

Raya – Porro, Vivian, Merino, Olmo, Laporte, Cucurella. Náhradníci:

Kobel, von Ballmoos – Mbabu, Hajdari, U. García, Zesiger. Žluté karty:

62. Pino, 84. Zaragoza Žluté karty:

81. Cömert Rozhodčí: Dankert – Lupp, Rohde (GER)

Srbsko Srbsko : Dánsko Dánsko 0:0 (0:0) Sestavy:

Petrović – Veljković, Milenković, S. Pavlović – Živković (82. Ivanović), Gudelj (72. Zdjelar), N. Maksimović, Terzić – Samardžić (72. A. Maksimović) – Vlahović (88. Nedeljković), A. Mitrović (C). Sestavy:

Schmeichel – Roerslev, Nelsson, Vestergaard, Kristiansen – Damsgaard (70. Grönbaek), Hjulmand, Eriksen (C), Isaksen (87. Skov Olsen) – Dolberg (70. Højlund), Poulsen (54. Nörgaard). Náhradníci:

A. Jovanović, V. Ilić – Eraković, Topić, Simić, Stojić. Náhradníci:

Hermansen, Vindahl – Bech, Frendrup, Dorgu, Gaaei, Wind, O'Riley. Žluté karty:

26. Terzić, 41. Milenković, 80. Živković, 90. S. Pavlović Žluté karty:

25. Dolberg Červené karty:

90+5. S. Pavlović Červené karty:

Rozhodčí: F. Zwayer – R. Kempter, Ch. Dietz (GER) Počet diváků: 7 295

Konečná tabulka:

1. Španělsko 6 5 1 0 13:4 16 2. Dánsko 6 2 2 2 7:5 8 3. Srbsko 6 1 3 2 3:6 6 4. Švýcarsko 6 0 2 4 6:14 2

Skupina C3

Kosovo Kosovo : Litva Litva 1:0 (1:0) Góly:

5. Jašari Góly:

Sestavy:

Murić – Hadergjonaj, I. Krasniqi, Aliti, Vojvoda – Žegrova (79. Hoti), Rexhbecaj, Beriša (46. Emërllahu), Jašari – Albion Rrahmani (46. Bytyqi) – Muriqi (C) (79. Asllani). Sestavy:

Gertmonas – Širvys, Girdvainis, Utkus, Milasius – Slivka, Gineitis, Vorobjovas (79. Jansonas), Lasickas – G. Paulauskas, Černych (C) (60. Golubickas). Náhradníci:

Avdyli, Bekaj – Muslija, Sadriu, Smakaj, Zabërgja. Náhradníci:

Bertašius, Mikelionis – Antanavičius, Barauskas, Dolžnikov, Kažukolovas, Lekiatas, Matulevičius, V. Paulauskas, Upstas. Žluté karty:

37. Rexhbecaj, 89. Murić Žluté karty:

24. Širvys Červené karty:

45. Jašari Červené karty:

Rozhodčí: Hagenes -Ytterland, Grønevik (vš. NOR).

Lucembursko Lucembursko : Severní Irsko Severní Irsko 2:2 (0:1) Góly:

72. Korać

75. Rodrigues Góly:

19. Price

50. Bradley Sestavy:

Pereira Cardoso (74. Schon) – Jans (C), Korać, Carlson (82. M. Martins), Bohnert (74. Curci) – Moreira, Barreiro (55. Mahmutović), C. Martins, Pinto (55. Olesen) – Rodrigues, Sinani. Sestavy:

P. Charles – Hume, Ballard, McConville, Spencer – Bradley, S. Charles (C), McCann (76. Saville) – Galbraith (89. Smyth), D. Charles (76. Reid), Price (90+2. Devenny). Náhradníci:

Fox – Gerson, Omosanya, D'Anzico, Džogović, Rupil, S. Thill. Náhradníci:

Peacock-Farrell, Southwood – Balmer, Marshall, Lyons, Thompson, Bonis, Magennis. Žluté karty:

80. Curci Žluté karty:

41. Spencer, 80. Hume Rozhodčí: Masijev – Abdullajev, Talibov (AZE)

Rumunsko Rumunsko : Kypr Kypr 4:1 (2:0) Góly:

2. Bîrligea

42. R. Marin

80. Hagi

83. R. Marin Góly:

52. Pittas Sestavy:

Niță (67. Târnovanu) – Rațiu, Drăgușin (68. Burcă), Pașcanu, Bancu – R. Marin (C), M. Marin (67. Coman), Olaru (66. Șut) – Hagi, Bîrligea, Mihăilă (84. Mitriță). Sestavy:

Demetriou – Karo (46. Antoniou), Andreou, Laifis, Correia – Loizou, Spoljaric (46. Charalampous), Artymatas (C), Kakoullis (46. Pittas) – Tzionis (75. Makris), P. Sotiriou (79. Panagiotou). Náhradníci:

Sava – Alibec, Drăguş, Manea, Miculescu, Sorescu, Ilie. Náhradníci:

Mall, Michail – Satsias, Shelis, R. Sotiriou. Žluté karty:

Žluté karty:

16. Karo, 54. Antoniou, 74. Laifis Červené karty:

Červené karty:

77. Laifis Rozhodčí: Pairetto (ITA) – Imperiale (ITA), Berti (ITA)

Bulharsko Bulharsko : Bělorusko Bělorusko 1:1 (1:0) Góly:

13. Panajotov Góly:

70. Kovaljov Sestavy:

Mitov – Popov, A. Petkov, S. Petrov, Nürnberger – Krajev – Milanov (C) (76. Rusev), Panajotov (90+4. Antov), Kirilov (76. Krastev), M. Petkov (88. Ž. Atanasov) – Kolev (76. Ahmedov). Sestavy:

Lapouchov – Martynovič (C), Politěvič, Poljakov (59. Zabelin) – Karpovič, Ebong, Bočerov (59. Jablonskij), Priščepa (46. Kovaljov) – Lisakovič, Gromyko (59. Antilevskij) – Šikavka (73. Savickij). Náhradníci:

Vucov, P. Iliev – Minkov, M. Minčev, L. Petkov, Ivanov, I. Iliev. Náhradníci:

Plotnikov, Pavljučenko – Barkovskij, Děmčenko, Volkov, Klimovič, Seljava. Žluté karty:

31. Nürnberger, 56. Milanov, 77. Popov Žluté karty:

10. Priščepa, 53. Ebong, 62. Karpovič, 64. Jablonskij, 85. Politěvič Rozhodčí: Lindhout – van Zuilen, Inia (NED).

Tabulka:

1. Rumunsko 5 5 0 0 15:3 15 2. Kosovo 5 4 0 1 10:4 12 3. Kypr 6 2 0 4 4:15 6 4. Litva 6 0 0 6 4:11 0

Skupina D1

Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko : San Marino San Marino 1:3 (1:0) Góly:

40. Sele Góly:

46. Lazzari

66. Nanni

76. E. Golinucci Sestavy:

B. Büchel (C) – Martin Marxer (84. Schlegel), Wieser, Traber – S. Wolfinger (77. Zünd), Meier (71. Kranz), M. Büchel (71. Kindle), Sele, Göppel – Saglam, Notaro (84. Ospelt). Sestavy:

Colombo – Fabbri, Valentini, T. Benvenuti, Tosi – Zannoni (61. E. Golinucci), Michael Battistini, Lazzari (75. Mularoni) – Contadini (85. Vitaioli), Berardi (61. Sensoli) – Nanni (85. Giacopetti). Náhradníci:

Foser, Lo Russo – J. Beck, Graber, A. Hasler, F. Wolfinger. Náhradníci:

Amici, Zavoli – G. Benvenuti, Franciosi, Rossi. Žluté karty:

49. Wieser, 65. Traber Žluté karty:

59. Berardi, 72. Sensoli, 87. Michael Battistini Rozhodčí: Pignard – Drouet, Coniglio

Konečná tabulka: