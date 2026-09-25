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Italové se trápí i v nové sezoně. Úspěšnou premiéru na lavičce Francie slaví Zidane

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  22:55
Roztržka mezi Belgičanem Lukakuem a italským brankářem Donnarummou po...

Roztržka mezi Belgičanem Lukakuem a italským brankářem Donnarummou po závěrečném hvizdu. | foto: AP

Trenér Zinedine Zidane během své premiéry na lavičce Francie.
Polský kapitán Lewandowski ve vzduchu během zápasu Ligy národů s Bosnou a...
Kylian Mbappé slaví v bolestech gól do sítě Turecka.
Švédský útočník Gyökeres slaví svoji trefu proti Rumunům.
10 fotografií
Ze Stadio Olimpico se ozýval pískot, italští fanoušci holt momentálně nemohou být spokojeni s tím, jak vypadá jejich fotbalová reprezentace. Po nepostupu na letošní mistrovství světa koušou prohru na úvod Ligy národů - Italové doma podlehli Belgii 0:2. Úspěšnou premiéru na lavičce francouzské reprezentace si naopak odbyl Zinedine Zidane, jehož svěřenci uspěli 1:0 v Turecku. Ve nižší lize B Švédové porazili Rumuny, Poláci remizovali s Bosnou a Hercegovinou, Ukrajina vyhrála v Maďarsku a Gruzie podlehla Severnímu Irsku.

Souboj debutujících trenérů Itálie a Belgie vyzněl lépe pro hostujícího Marka van Bommela. Mancini, jenž se na lavičce reprezentace objevil znovu po třech letech, nepotěšil fanoušky, zklamané další neúčastí týmu na mistrovství světa

Mizérie italského výběru se projevila i na návštěvě – na sedmdesátitisícový Olympijský stadion v Římě si našlo cestu pouze 47.155 diváků. A ti již po 20 minutách zápasu pískali, když Mika Godts poslal hosty do vedení svým prvním reprezentačním gólem. Gólovou pojistku pak ve druhém dějství přidal Dodi Lukebakio.

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Turecko bylo Francii nečekaně vyrovnaným soupeřem a v 51. minutě mohli jít dokonce do vedení. Bardakciho hlavičku o zem, která směrovala pod břevno, však skvělým zákrokem vytáhl na roh brankář Maignan. Z gólu se o tři minuty později radovali Francouzi. Olise našel na hranici vápna Mbappého a francouzský kapitán potvrdil pověst kanonýra.

Krátce po svém 67. gólu, kterým vylepšil vlastní reprezentační rekord, se však Mbappé posadil na zem a s bolestivou grimasou si masíroval levou nohu. Těsně před uplynutím hodiny hry jej nahradil Doué.

Francouzi mohli v závěru své vedení navýšit po samostatném úniku Barcoly. Ten se pokusil obhodit brankáře Cakira, jenž zasáhl na zemi míč před velkým vápnem rukou a byl vyloučen.

Trenér Zinedine Zidane během své premiéry na lavičce Francie.
Polský kapitán Lewandowski ve vzduchu během zápasu Ligy národů s Bosnou a Hercegovinou.
Kylian Mbappé slaví v bolestech gól do sítě Turecka.
Švédský útočník Gyökeres slaví svoji trefu proti Rumunům.
Francouz Doué vede míč v zápase s Tureckem.
10 fotografií

Ukrajina ve skupině B2 porazila Maďarsko gólem Sikana 1:0 a dělí se o první místo se Severním Irskem, jež brankou v 99. minutě zvítězilo v Gruzii rovněž 1:0. Domácí hvězda Kvaracchelija v 65. minutě neproměnil penaltu.

Švédsko po brankách Isaka a Gyökerese zdolalo Rumunsko 2:1 a vede tabulku před Poláky a Bosnou a Hercegovinou, které hrály bez branek.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 1 25. 9. 2026 20:45
Itálie Itálie : Belgie Belgie 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
20. Godts
69. Lukébakio
Sestavy:
Donnarumma (C) – Di Lorenzo, Mancini, Coppola (65. Scalvini), Calafiori – Cambiaghi (80. Zoma), Tonali, Romano (65. Frattesi), Barella (80. Doumbia) – F. Esposito (65. Maldini), Kean.
Sestavy:
Lammens – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Tielemans (C), Raskin (74. Lavia), De Bruyne (58. Vanaken) – Moreira (58. Lukébakio), De Ketelaere (83. Lukaku), Godts (83. Fernandez-Pardo).
Náhradníci:
Carnesecchi, Vicario – Kayode, Ahanor, Raspadori, Scamacca, Mandragora.
Náhradníci:
Vandevoordt, De Busser – Debast, Theate, Openda, Keita, Seys.
Žluté karty:
63. Mancini, 90+2. Maldini, . Donnarumma
Žluté karty:
25. Raskin, 29. Moreira, 80. Lavia, 89. Fernandez-Pardo, . Lukaku

Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER)

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 1 25. 9. 2026 20:45
Turecko Turecko : Francie Francie 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
54. Mbappé
Sestavy:
Çakır – Çelik, Demiral (C), Bardakcı – Aydın (76. Elmalı), Özcan, Yüksek (88. Kabasakal), Kadıoğlu (90+3. Gül) – Güler, Uzun (76. Aktürkoğlu) – Yılmaz (88. Bayındır).
Sestavy:
Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert – Cherki (78. Camavinga), Koné, Rabiot – Olise (78. Barcola), Dembélé (90. Lepaul), Mbappé (C) (59. Doué).
Náhradníci:
Kocuk – Topçu, Kabak, Kahveci, Akgün, Şimşir.
Náhradníci:
Restes, Butez – Kalulu, Diouf, Akliouche, Da Cunha, Jacquet, Yoro.
Žluté karty:
42. Güler, 68. Özcan
Žluté karty:
72. Upamecano, 90+3. Koné, 90+3. Lepaul
Červené karty:
87. Çakır
Červené karty:

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Kimmeyer (GER)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 4 25. 9. 2026 20:45
Švédsko Švédsko : Rumunsko Rumunsko 2:1 (2:1)
Góly:
20. Isak
43. Gyökeres
Góly:
29. Man
Sestavy:
Johansson – Holm (63. Svensson), Starfelt (63. Ekdal), Lindelöf (C), Stroud – Bernhardsson (77. Waalemark), Bergvall, Ayari, Nanasi (84. Gudmundsson) – Gyökeres (76. Nygren), Isak.
Sestavy:
Radu – Rațiu, Drăgușin, Coubis, Bancu – Băluță (46. Screciu), Ghiță – Hagi (C) (67. Tănase), R. Marin (81. Stanciu), Man (88. Dragomir) – Munteanu (67. Mihăilă).
Náhradníci:
Törnqvist, Ellborg – Mellberg, Swedberg, Karlström, Larsson, Skoglund.
Náhradníci:
Hindrich, Cojocaru – Borza, Olaru, Burcă, Ilie, Eissat.
Žluté karty:
Žluté karty:
37. R. Marin, 45+2. Ghiță, 83. Screciu, 86. Man, 90+1. Coubis

Rozhodčí: Berka – Vlček, Hájek

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 4 25. 9. 2026 20:45
Polsko Polsko : Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 0:0 (0:0)
Sestavy:
Bułka – Potulski, Bednarek, Kiwior (46. Frankowski) – Cash, Slisz (46. Nowak), Zieliński, Skóraś (72. Świderski) – Kamiński (24. Zalewski), Szymański – Lewandowski (C) (88. Żukowski).
Sestavy:
Zlomislić – Katić, Smajlović (46. Memić), Muharemović, Kolašinac – Bajraktarević, Demirović (79. Mahmić), Bašić – Šunjić (65. Tahirović), Tabaković (90. Lukić), Alajbegović (90. Gigović).
Náhradníci:
Abramowicz, Kochalski – Kędziora, Puchacz, Reguła, Urbański, Wiśniewski.
Náhradníci:
Jurkas, Vasilj – Burnić, Hadžikadunić, Mujakić, Baždar, Radeljić.
Žluté karty:
81. Bednarek, 85. Cash
Žluté karty:
38. 7 - Dedić A., 46. Šunjić, 81. Kolašinac, 89. Memić

Rozhodčí: Papapetrou – Petropoulos , Patras

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 2 25. 9. 2026 20:45
Maďarsko Maďarsko : Ukrajina Ukrajina 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
42. Sikan
Sestavy:
B. Tóth – Bolla, Orbán, Csinger (84. T. Szűcs), Kerkez – Schäfer, Csongvai (66. R. Tóth), Vitális (46. M. Tóth) – Szoboszlai (C) – Redžič (62. Jurek), Lukács (46. Bárány).
Sestavy:
Riznyk – Krupskij (59. Bondar), Zabarnyj, Matvijenko (C), Mykolenko – Očeretko, Bražko (46. Nazaryna), Sudakov (90+1. Drambajev) – Cygankov, Sikan (66. Krasnopir), Vanat (59. Nazarenko).
Náhradníci:
Gundel-Takács, Pécsi – Markgraf, Nagy, Osváth, K. Szűcs, A. Tóth.
Náhradníci:
Trubin, Jermakov – Chlan, Ponomarenko, Sarapij, Jarmolenko, Zubkov.
Žluté karty:
5. Schäfer, 82. Bárány, 90+4. Szoboszlai, 90+4. Kerkez
Žluté karty:
21. Bražko, 49. Krupskij, 71. Nazarenko, 90+4. Cygankov, 90+4. Matvijenko
Červené karty:
Červené karty:
90+2. Nazarenko

Rozhodčí: Gillett (ENG) – Davies (ENG), Greenhalgh (ENG)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 2 25. 9. 2026 18:00
Gruzie Gruzie : Severní Irsko Severní Irsko 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
90+9. S. Charles
Sestavy:
Mamardašvili – Kakabadze, Dvali, Gogličidze (86. Beriašvili), Ločošvili (86. Tabidze) – Kočorašvili, Mekvabišvili (77. Kiteišvili), Charebašvili (46. Čakvetadze) – Kvernadze (77. Davitašvili), Mikautadze, Kvaracchelia (C).
Sestavy:
P. Charles – Atcheson (86. O'Neill), Ballard (90+5. McNair), Brown (73. McConville), Hume (C) – S. Charles – Kelly (73. Spencer), Galbraith, Price, Devenny – Donley (73. Magennis).
Náhradníci:
Kereselidze, Gugešašvili – Zivzivadze, G. Mamageišvili, Jegojan, Citaišvili, Gagua.
Náhradníci:
Hazard, Peacock-Farrell – Devlin, Thompson, Marshall, Smyth, Morrison.
Žluté karty:
90+5. Kvaracchelia
Žluté karty:
64. Ballard, 68. Brown, 90+5. Devenny

Rozhodčí: Grinfeeld – Hassan, Yarkoni (ISR)

Počet diváků: 7470

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 2 25. 9. 2026 20:45
Černá Hora Černá Hora : Kypr Kypr 2:1 (0:0)
Góly:
65. Krstović
86. Osmajić
Góly:
55. Edwards
Sestavy:
Popović – Roganović, Savić, Vujačić, Gašević (60. Vešović) – Osmajić, Bulatović, Janković (89. Brnović), Adžić (71. Vuković) – Jovetić /C/ (60. Vukotić), Krstović (89. Lončar).
Sestavy:
Freitas – Shikkis (46. Tsaroulla), Sotiriou, Panagiotou (90+1. Neophytou), Malekkidis – Kyprianou, Kastanos /C/, Andreou (71. Konomis) – Edwards (71. Loizou), Pittas, Tzionis (71. Georgiou).
Náhradníci:
Petković, Nikić – Radunović, Đurić, Rubežić, Latković, Đukanović.
Náhradníci:
Mall, Paraskevas – Pileas, Kyriakou, Kakoullis, Kosti, Artymatas.
Žluté karty:
68. Vujačić
Žluté karty:
3. Sotiriou, 46. Kastanos, 64. Tsaroulla

Rozhodčí: Chiffi – Tegoni, Peretti (ITA)

Počet diváků: 3127

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 2 25. 9. 2026 18:00
Arménie Arménie : Lotyšsko Lotyšsko 2:0 (1:0)
Góly:
31. Aruťunjan
75. Garibjan
Góly:
Sestavy:
Čančarević – Pilojan, Bueno (46. Petrosjan), Aruťunjan (82. Simonjan), Tiknizjan – Bandikjan, Spercjan (C), Iwu, N. Hovhannisjan (60. Šaghojan) – Miranjan (69. Garibjan), Serobjan (82. Sevikjan).
Sestavy:
Matrevics – Meļņiks, Černomordijs (C) (86. Patijčuks), Cirkin – Jurkovskis (58. Toņiševs), Zelenkovs, Vapne, Cigaņiks – Strods (68. Uldriķis), Gutkovskis (86. Aleksanjan), Dašķevičs (68. Vientiess).
Náhradníci:
Beglarjan, Matiňan – K. Hovhannisjan, Ajvazjan, Manveljan, Muradjan, Grigorjan.
Náhradníci:
Puriņš, Orols – Balodis, Emsis, Savaļnieks, Žaleiko, Saveljevs.
Žluté karty:
62. Serobjan
Žluté karty:

Rozhodčí: Matoša – Žunič, Kasapovič (SLO)

Počet diváků: 14052

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Povltavská vs. Motorlet PrahaFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Povltavská vs. Motorlet Praha //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 3.34
  • 3.58
  • 1.70
Loko Praha vs. Králův DvůrFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Loko Praha vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 2.41
  • 3.48
  • 2.15
Benešov vs. Slavia CFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Benešov vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 2.00
  • 3.20
  • 2.83
Aritma Praha vs. Admira PrahaFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Aritma Praha vs. Admira Praha //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 2.45
  • 3.19
  • 2.25
Liberec B vs. BenátkyFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Liberec B vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 1.92
  • 3.75
  • 2.64
Chrudim vs. Pardubice BFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Chrudim vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 2.94
  • 3.66
  • 1.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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