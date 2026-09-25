Italové se trápí i v nové sezoně. Úspěšnou premiéru na lavičce Francie slaví Zidane

Souboj debutujících trenérů Itálie a Belgie vyzněl lépe pro hostujícího Marka van Bommela. Mancini, jenž se na lavičce reprezentace objevil znovu po třech letech, nepotěšil fanoušky, zklamané další neúčastí týmu na mistrovství světa
Mizérie italského výběru se projevila i na návštěvě – na sedmdesátitisícový Olympijský stadion v Římě si našlo cestu pouze 47.155 diváků. A ti již po 20 minutách zápasu pískali, když Mika Godts poslal hosty do vedení svým prvním reprezentačním gólem. Gólovou pojistku pak ve druhém dějství přidal Dodi Lukebakio.
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Turecko bylo Francii nečekaně vyrovnaným soupeřem a v 51. minutě mohli jít dokonce do vedení. Bardakciho hlavičku o zem, která směrovala pod břevno, však skvělým zákrokem vytáhl na roh brankář Maignan. Z gólu se o tři minuty později radovali Francouzi. Olise našel na hranici vápna Mbappého a francouzský kapitán potvrdil pověst kanonýra.
Krátce po svém 67. gólu, kterým vylepšil vlastní reprezentační rekord, se však Mbappé posadil na zem a s bolestivou grimasou si masíroval levou nohu. Těsně před uplynutím hodiny hry jej nahradil Doué.
Francouzi mohli v závěru své vedení navýšit po samostatném úniku Barcoly. Ten se pokusil obhodit brankáře Cakira, jenž zasáhl na zemi míč před velkým vápnem rukou a byl vyloučen.
Ukrajina ve skupině B2 porazila Maďarsko gólem Sikana 1:0 a dělí se o první místo se Severním Irskem, jež brankou v 99. minutě zvítězilo v Gruzii rovněž 1:0. Domácí hvězda Kvaracchelija v 65. minutě neproměnil penaltu.
Švédsko po brankách Isaka a Gyökerese zdolalo Rumunsko 2:1 a vede tabulku před Poláky a Bosnou a Hercegovinou, které hrály bez branek.
20. Godts
69. Lukébakio
Donnarumma (C) – Di Lorenzo, Mancini, Coppola (65. Scalvini), Calafiori – Cambiaghi (80. Zoma), Tonali, Romano (65. Frattesi), Barella (80. Doumbia) – F. Esposito (65. Maldini), Kean.
Lammens – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Tielemans (C), Raskin (74. Lavia), De Bruyne (58. Vanaken) – Moreira (58. Lukébakio), De Ketelaere (83. Lukaku), Godts (83. Fernandez-Pardo).
Carnesecchi, Vicario – Kayode, Ahanor, Raspadori, Scamacca, Mandragora.
Vandevoordt, De Busser – Debast, Theate, Openda, Keita, Seys.
63. Mancini, 90+2. Maldini, . Donnarumma
25. Raskin, 29. Moreira, 80. Lavia, 89. Fernandez-Pardo, . Lukaku
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER)
54. Mbappé
Çakır – Çelik, Demiral (C), Bardakcı – Aydın (76. Elmalı), Özcan, Yüksek (88. Kabasakal), Kadıoğlu (90+3. Gül) – Güler, Uzun (76. Aktürkoğlu) – Yılmaz (88. Bayındır).
Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert – Cherki (78. Camavinga), Koné, Rabiot – Olise (78. Barcola), Dembélé (90. Lepaul), Mbappé (C) (59. Doué).
Kocuk – Topçu, Kabak, Kahveci, Akgün, Şimşir.
Restes, Butez – Kalulu, Diouf, Akliouche, Da Cunha, Jacquet, Yoro.
42. Güler, 68. Özcan
72. Upamecano, 90+3. Koné, 90+3. Lepaul
87. Çakır
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Kimmeyer (GER)
20. Isak
43. Gyökeres
29. Man
Johansson – Holm (63. Svensson), Starfelt (63. Ekdal), Lindelöf (C), Stroud – Bernhardsson (77. Waalemark), Bergvall, Ayari, Nanasi (84. Gudmundsson) – Gyökeres (76. Nygren), Isak.
Radu – Rațiu, Drăgușin, Coubis, Bancu – Băluță (46. Screciu), Ghiță – Hagi (C) (67. Tănase), R. Marin (81. Stanciu), Man (88. Dragomir) – Munteanu (67. Mihăilă).
Törnqvist, Ellborg – Mellberg, Swedberg, Karlström, Larsson, Skoglund.
Hindrich, Cojocaru – Borza, Olaru, Burcă, Ilie, Eissat.
37. R. Marin, 45+2. Ghiță, 83. Screciu, 86. Man, 90+1. Coubis
Rozhodčí: Berka – Vlček, Hájek
Bułka – Potulski, Bednarek, Kiwior (46. Frankowski) – Cash, Slisz (46. Nowak), Zieliński, Skóraś (72. Świderski) – Kamiński (24. Zalewski), Szymański – Lewandowski (C) (88. Żukowski).
Zlomislić – Katić, Smajlović (46. Memić), Muharemović, Kolašinac – Bajraktarević, Demirović (79. Mahmić), Bašić – Šunjić (65. Tahirović), Tabaković (90. Lukić), Alajbegović (90. Gigović).
Abramowicz, Kochalski – Kędziora, Puchacz, Reguła, Urbański, Wiśniewski.
Jurkas, Vasilj – Burnić, Hadžikadunić, Mujakić, Baždar, Radeljić.
81. Bednarek, 85. Cash
38. 7 - Dedić A., 46. Šunjić, 81. Kolašinac, 89. Memić
Rozhodčí: Papapetrou – Petropoulos , Patras
42. Sikan
B. Tóth – Bolla, Orbán, Csinger (84. T. Szűcs), Kerkez – Schäfer, Csongvai (66. R. Tóth), Vitális (46. M. Tóth) – Szoboszlai (C) – Redžič (62. Jurek), Lukács (46. Bárány).
Riznyk – Krupskij (59. Bondar), Zabarnyj, Matvijenko (C), Mykolenko – Očeretko, Bražko (46. Nazaryna), Sudakov (90+1. Drambajev) – Cygankov, Sikan (66. Krasnopir), Vanat (59. Nazarenko).
Gundel-Takács, Pécsi – Markgraf, Nagy, Osváth, K. Szűcs, A. Tóth.
Trubin, Jermakov – Chlan, Ponomarenko, Sarapij, Jarmolenko, Zubkov.
5. Schäfer, 82. Bárány, 90+4. Szoboszlai, 90+4. Kerkez
21. Bražko, 49. Krupskij, 71. Nazarenko, 90+4. Cygankov, 90+4. Matvijenko
90+2. Nazarenko
Rozhodčí: Gillett (ENG) – Davies (ENG), Greenhalgh (ENG)
90+9. S. Charles
Mamardašvili – Kakabadze, Dvali, Gogličidze (86. Beriašvili), Ločošvili (86. Tabidze) – Kočorašvili, Mekvabišvili (77. Kiteišvili), Charebašvili (46. Čakvetadze) – Kvernadze (77. Davitašvili), Mikautadze, Kvaracchelia (C).
P. Charles – Atcheson (86. O'Neill), Ballard (90+5. McNair), Brown (73. McConville), Hume (C) – S. Charles – Kelly (73. Spencer), Galbraith, Price, Devenny – Donley (73. Magennis).
Kereselidze, Gugešašvili – Zivzivadze, G. Mamageišvili, Jegojan, Citaišvili, Gagua.
Hazard, Peacock-Farrell – Devlin, Thompson, Marshall, Smyth, Morrison.
90+5. Kvaracchelia
64. Ballard, 68. Brown, 90+5. Devenny
Rozhodčí: Grinfeeld – Hassan, Yarkoni (ISR)
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65. Krstović
86. Osmajić
55. Edwards
Popović – Roganović, Savić, Vujačić, Gašević (60. Vešović) – Osmajić, Bulatović, Janković (89. Brnović), Adžić (71. Vuković) – Jovetić /C/ (60. Vukotić), Krstović (89. Lončar).
Freitas – Shikkis (46. Tsaroulla), Sotiriou, Panagiotou (90+1. Neophytou), Malekkidis – Kyprianou, Kastanos /C/, Andreou (71. Konomis) – Edwards (71. Loizou), Pittas, Tzionis (71. Georgiou).
Petković, Nikić – Radunović, Đurić, Rubežić, Latković, Đukanović.
Mall, Paraskevas – Pileas, Kyriakou, Kakoullis, Kosti, Artymatas.
68. Vujačić
3. Sotiriou, 46. Kastanos, 64. Tsaroulla
Rozhodčí: Chiffi – Tegoni, Peretti (ITA)
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31. Aruťunjan
75. Garibjan
Čančarević – Pilojan, Bueno (46. Petrosjan), Aruťunjan (82. Simonjan), Tiknizjan – Bandikjan, Spercjan (C), Iwu, N. Hovhannisjan (60. Šaghojan) – Miranjan (69. Garibjan), Serobjan (82. Sevikjan).
Matrevics – Meļņiks, Černomordijs (C) (86. Patijčuks), Cirkin – Jurkovskis (58. Toņiševs), Zelenkovs, Vapne, Cigaņiks – Strods (68. Uldriķis), Gutkovskis (86. Aleksanjan), Dašķevičs (68. Vientiess).
Beglarjan, Matiňan – K. Hovhannisjan, Ajvazjan, Manveljan, Muradjan, Grigorjan.
Puriņš, Orols – Balodis, Emsis, Savaļnieks, Žaleiko, Saveljevs.
62. Serobjan
Rozhodčí: Matoša – Žunič, Kasapovič (SLO)
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