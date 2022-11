Nová soutěž. Ligu národů budou od příštího roku hrát i ženské fotbalistky

Týmy budou podle národního koeficientu rozděleny do skupin ve třech výkonnostních ligách A, B a C, mezi kterými se bude postupovat a sestupovat. Čtyři vítězné reprezentace ze čtyř skupin „áčka“ se utkají o celkový triumf na závěrečném turnaji. Ten se uskuteční jednou za čtyři roky a dva finalisté se kvalifikují na olympijský turnaj.

Do tří výkonnostních lig bude rozdělena i pozměněná kvalifikace o postup na evropský šampionát v roce 2025, která začne na jaře 2024. Nasazení týmů do bojů o ME se bude odvíjet od jejich výsledků v premiérovém vydání Ligy národů.

UEFA zavedla nový vyváženější formát i kvůli velkým kvalitativním rozdílům mezi ženskými reprezentacemi. V kvalifikaci na letošní mistrovství Evropy například Dánky deklasovaly Gruzii 14:0 a Španělky rozdrtily Ázerbájdžán 13:0.

„Máme za sebou historické Euro a nyní je čas dále rozvíjet ženský reprezentační fotbal. Vytvořili jsme otevřenou, konkurenční a kontinuální soutěž, kde záleží na každém utkání. Jsem přesvědčený, že tento formát pomůže všem evropským národním asociacím,“ uvedl předseda UEFA Aleksander Čeferin.