Meerdink, třiadvacetiletý útočník Alkmaaru, se v Bělehradě nejprve prosadil z penalty po půlhodině hry. Šlo o jeho první reprezentační trefu, debut v nizozemském dresu si odbyl teprve ve čtvrtek.
Srbům se povedl okamžitý nástup do druhého poločasu, když Jovič po necelé minutě na hřišti vyrovnal. Poslední slovo měl však v 69. minutě Meerdink.
Nizozemci pod trenérem Xavim bodovali i ve druhém utkání, do Ligy národů vstoupili domácí remízou 1:1 s Němci. Srbsko je ve skupině A2 nadále bez bodu, stejným poměrem před vlastními diváky podlehlo před třemi dny i Řecku.
Dánsko začalo skupinu A4 prohrou 2:3 v Norsku, tentokrát si ale spravilo náladu. Obě branky dalo po změně stran. Seveřany poslal do vedení vlastním gólem v 53. minutě Davies, poté se trefil Isaksen. Wales nenapravil úvodní prohru v Portugalsku 0:1, vedle bodu čeká i na vstřelený gól.
Rakousko rozhodlo o výhře nad Kosovem už v úvodním dějství, kdy se prosadili Affengruber a Adamu. Po změně stran přidal třetí zásah domácích Chukwuemeka, za hosty snížil z penalty Zhegrova. Výběr německého trenéra Rangnicka zvítězil doma 3:1 také ve čtvrtek nad Izraelem. I v nedělním utkání zůstal plzeňský brankář Wiegele na lavičce. Kosovo nenavázalo na úvodní úspěch 1:0 nad Irskem.
46. Jović
30. Meerdink
69. Meerdink
V. Milinković-Savić – Nedeljković (59. Eraković), Babić, S. Pavlović (71. Kostić), Terzić – Gudelj, Lukić – Živković (C), A. Stanković (59. N. Maksimović), S. Milinković-Savić (46. Tadić) – Joveljić (46. Jović).
Verbruggen – Dumfries (80. Q. Timber), van Hecke, van Dijk (C), van de Ven – Gravenberch (67. Til), Veerman, Reijnders (67. K. Taylor) – Summerville, Meerdink (80. J. Timber), Gakpo (17. van Bommel).
D. Petrović, F. Stanković – Dragojević, Simić, Cvetković, Džodić, Samardžić.
Roefs, Flekken – Hato, Aké, Lang, Koopmeiners, Zirkzee.
12. Lukić
85. J. Timber
Rozhodčí: S. Marciniak – T. Listkiewicz, A. Kupsik (všichni POL)
Počet diváků: 15212
Nübel – Brown, Vagnoman, Tah, Bisseck – Kimmich (C), Nmecha – Schade, Conte, Adeyemi – Ebnoutalib.
Tzolakis – Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas – Karetsas, Androutsos, Zafeiris, Tzolis – Pavlidis (C), Tetteh.
ter Stegen, Dahmen – Rosenfelder, Engelhardt, Führich, Burkardt, Amiri, Treu, Stach, Wirtz, Gnabry, Behrens.
Vlachodimos, Mandas – Ntoi, Kourbelis, Masouras, Ioannidis, Douvikas, Kostoulas, Saliakas, Michailidis, Kyriakopoulos, Mouzakitis.
17. Bisseck
21. Vagiannidis, 22. Karetsas
Rozhodčí: Kavanagh (ENG) – Cook (ENG), James (ENG)
17. Félix
Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes – Ødegaard (C), Berge, Berg – Schjelderup, Haaland, Nusa.
Costa – Cancelo, Dias (C), Veiga, Mendes – Conceição, Palhinha, J. Neves, Neto – Félix, Ramos.
Selvik, Tangvik – Aasgaard, Bjørtuft, Blomberg, Bobb, Botheim, Strand Larsen, Østigaard, Pedersen, Sjøvold, Thorstvedt.
R. Silva, Soares – Araújo, Dalot, G. Inácio, Leão, R. Neves, Ronaldo, B. Silva, Tavares, Trincão, Vitinha.
16. Ryerson
Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni
53. Davies (vla.)
66. Isaksen
Jörgensen – Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle – Hjulmand, Damsgaard (87. Froholdt), Højbjerg (C) – Isaksen (76. Daghim), Højlund (87. Høgh), Dorgu (30. Daramy).
Ward – Roberts, Mepham, Davies (C), Neco Williams – Johnson (83. Burns), Savage (60. Sheehan), Ampadu, Thomas – D. James (67. J. James), Moore (67. Koumas).
Jungdal, Hermansen – Høgsberg, Nelsson, Jørgensen, Bidstrup, Bak, Gaaei.
Cornell, King – Cabango, Cullen, Dasilva, Norrington-Davies, Harris, Congreve.
35. Maehle
49. Mepham, 65. Johnson
Rozhodčí: Willy Delajod (FRA). Asistenti: Erwan Finjean (FRA), Valentin Evrard (FRA). Čtvrtý rozhodčí: Ruddy Buquet (FRA). VAR: Bastien Dechepy (FRA). AVAR: Marc Bollengier (FRA)
23. Affengruber
45+2. Adamu
61. Chukwuemeka
83. Zhegrova
Zawieschitzky – Veratschnig (79. Friedl), Affengruber, Danso, Wöber (58. Prass) – X. Schlager (C), Seiwald – Wimmer, Wanner (68. Markovic), Schmid (58. Chukwuemeka) – Adamu (58. Kalajdžić).
Murić (65. Saipi) – Dellova, I. Krasniqi, Raçi – Vojvoda, Hodža (46. Matoshi), Avdullahu, Gallapeni – E. Krasniqi (46. Zhegrova), Muriqi (C) (79. Asllani), Zabërgja (46. Avdyli).
A. Schlager, Wiegele – Bacher, Grüll, Horvath, Lang, Posch.
Bekaj – Demaku, Kacuri, Osmani, Rashica, Rrahmani, Sadriu.
14. Danso, 82. Affengruber
22. Raçi, 85. Matoshi
Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane
Počet diváků: 47000
13. Parrott
16. Idah
25. Moylan
Daniel Peretz – Mizrahi, Šlomo, Stojnov, Revivo – E. Peretz, Kanichowsky – Solomon (C), Gloukh, Chalaili – Turgeman.
Kelleher – O'Shea (C), O'Brien, Kitching – Abankwah, Molumby, Coventry, Manning – Parrott, Moylan – Idah.
Glazer, Tzur – Azulay, Abada, Baribo, Dasa, Feingold, Nachmias, Dor Peretz, Šua, Toklomati, Levi.
O'Leary – Azaz, Bagan, Cannon, Dunne, Egan, Elding, Knight, Ogbene, Phillips, Scales, Vata.
Rozhodčí: Osmers – Gittelmann, Dietz (všichni GER)
9. Kučys
14. Emreli
Bartkus – Armalas, Utkus, Tutyškinas – Lickūnas (66. Burba), Michelbrink (66. Vorobjovas), Gineitis, Lasickas (C) – Slivka (57. Šluta), Kučys (77. Venckus), Dolžnikov (77. Jankauskas).
Balajev – Mutallimov (87. Isgandarli), Mammadov, Hüsejnov (C), Dašdamirov, Abbasov (60. T. Bajramov) – Emreli, Chajbulajev (90+2. D. Hüsejnov), Safarov (46. Abdullazade), Isajev – Dadašov (60. Gurbanli).
Gertmonas, Švedkauskas – Baltrūnas, Kažukolovas, Ruzgis, Steponavičius, Lekiatas.
A. Bajramov, Mirzammadov – Krivocjuk, Mahmudov, Gusejnov, Badalov, Mammadov.
52. Gineitis
27. Mammadov, 39. Mutallimov, 56. Isajev
Rozhodčí: Antoniou (CYP) – Georgiou (CYP), Komodromos (CYP)
Počet diváků: 7539
Banda – Lopes, Ronan, Valarino (78. Pons) – Bent, Torrilla (C), Pozo (73. Jolley), Mason (57. Richards), Scanlon (78. Bartolo) – Borge (57. Gomes), De Barr.
Álvarez – Borra, Llovera, Olivera, San Nicolás (C) – de las Heras (69. Guillén), Babot – Aláez (63. Remolins), López (87. Martínez), Rodrigo – Solà (63. Rosas).
Huart, Hankins – Garro, McClafferty, Stevens, Jessop, Britto.
de Castro, Ruiz – García, Pomares, Vales, R. Fernández, Rubio, Cornella.
9. De Barr, 79. Torrilla
26. de las Heras, 32. Borra, 64. Babot
Rozhodčí: Nuza – Hyseni, Bullatovci (KOS)