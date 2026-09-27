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Meerdinkovy trefy rozhodly o výhře Nizozemska v Srbsku. Uspěli i Dánové

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  20:43
Fotbalisté Nizozemska slaví druhý gól Mexxe Meerdinka.

Fotbalisté Nizozemska slaví druhý gól Mexxe Meerdinka. | foto: Reuters

Nizozemský křídelník Crysencio Summerville (vlevo) a Aleksa Terzič ze Srbska
Srbští fotbalisté se radují z gólu Luky Joviče.
Rakouský útočník Junior Adamu slaví vstřelený gól.
Rakouský záložník Paul Wanner se probíjí mezi hráči Kosova.
9 fotografií
Nizozemští fotbalisté v druhém utkání Ligy národů po dvou brankách Mexxe Meerdinka vyhráli v Srbsku 2:1. Dánsko doma v dalším zápase elitní skupiny pátého ročníku soutěže zdolalo Wales 2:0. Rakousko si v druhé výkonnostní divizi poradilo s Kosovem 3:1.

Meerdink, třiadvacetiletý útočník Alkmaaru, se v Bělehradě nejprve prosadil z penalty po půlhodině hry. Šlo o jeho první reprezentační trefu, debut v nizozemském dresu si odbyl teprve ve čtvrtek.

Srbům se povedl okamžitý nástup do druhého poločasu, když Jovič po necelé minutě na hřišti vyrovnal. Poslední slovo měl však v 69. minutě Meerdink.

Nizozemci pod trenérem Xavim bodovali i ve druhém utkání, do Ligy národů vstoupili domácí remízou 1:1 s Němci. Srbsko je ve skupině A2 nadále bez bodu, stejným poměrem před vlastními diváky podlehlo před třemi dny i Řecku.

Nizozemský útočník Mexx Meerdink slaví se spoluhráči vstřelený gól proti Srbsku.

Dánsko začalo skupinu A4 prohrou 2:3 v Norsku, tentokrát si ale spravilo náladu. Obě branky dalo po změně stran. Seveřany poslal do vedení vlastním gólem v 53. minutě Davies, poté se trefil Isaksen. Wales nenapravil úvodní prohru v Portugalsku 0:1, vedle bodu čeká i na vstřelený gól.

Rakousko rozhodlo o výhře nad Kosovem už v úvodním dějství, kdy se prosadili Affengruber a Adamu. Po změně stran přidal třetí zásah domácích Chukwuemeka, za hosty snížil z penalty Zhegrova. Výběr německého trenéra Rangnicka zvítězil doma 3:1 také ve čtvrtek nad Izraelem. I v nedělním utkání zůstal plzeňský brankář Wiegele na lavičce. Kosovo nenavázalo na úvodní úspěch 1:0 nad Irskem.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 2 27. 9. 2026 18:00
Srbsko Srbsko : Nizozemsko Nizozemsko 1:2 (0:1)
Góly:
46. Jović
Góly:
30. Meerdink
69. Meerdink
Sestavy:
V. Milinković-Savić – Nedeljković (59. Eraković), Babić, S. Pavlović (71. Kostić), Terzić – Gudelj, Lukić – Živković (C), A. Stanković (59. N. Maksimović), S. Milinković-Savić (46. Tadić) – Joveljić (46. Jović).
Sestavy:
Verbruggen – Dumfries (80. Q. Timber), van Hecke, van Dijk (C), van de Ven – Gravenberch (67. Til), Veerman, Reijnders (67. K. Taylor) – Summerville, Meerdink (80. J. Timber), Gakpo (17. van Bommel).
Náhradníci:
D. Petrović, F. Stanković – Dragojević, Simić, Cvetković, Džodić, Samardžić.
Náhradníci:
Roefs, Flekken – Hato, Aké, Lang, Koopmeiners, Zirkzee.
Žluté karty:
12. Lukić
Žluté karty:
85. J. Timber

Rozhodčí: S. Marciniak – T. Listkiewicz, A. Kupsik (všichni POL)

Počet diváků: 15212

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 2 27. 9. 2026 20:45
zápas probíhá
Německo Německo : Řecko Řecko 0:0 (0:0)
Sestavy:
Nübel – Brown, Vagnoman, Tah, Bisseck – Kimmich (C), Nmecha – Schade, Conte, Adeyemi – Ebnoutalib.
Sestavy:
Tzolakis – Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas – Karetsas, Androutsos, Zafeiris, Tzolis – Pavlidis (C), Tetteh.
Náhradníci:
ter Stegen, Dahmen – Rosenfelder, Engelhardt, Führich, Burkardt, Amiri, Treu, Stach, Wirtz, Gnabry, Behrens.
Náhradníci:
Vlachodimos, Mandas – Ntoi, Kourbelis, Masouras, Ioannidis, Douvikas, Kostoulas, Saliakas, Michailidis, Kyriakopoulos, Mouzakitis.
Žluté karty:
17. Bisseck
Žluté karty:
21. Vagiannidis, 22. Karetsas

Rozhodčí: Kavanagh (ENG) – Cook (ENG), James (ENG)

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 4 27. 9. 2026 20:45
zápas probíhá
Norsko Norsko : Portugalsko Portugalsko 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
17. Félix
Sestavy:
Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes – Ødegaard (C), Berge, Berg – Schjelderup, Haaland, Nusa.
Sestavy:
Costa – Cancelo, Dias (C), Veiga, Mendes – Conceição, Palhinha, J. Neves, Neto – Félix, Ramos.
Náhradníci:
Selvik, Tangvik – Aasgaard, Bjørtuft, Blomberg, Bobb, Botheim, Strand Larsen, Østigaard, Pedersen, Sjøvold, Thorstvedt.
Náhradníci:
R. Silva, Soares – Araújo, Dalot, G. Inácio, Leão, R. Neves, Ronaldo, B. Silva, Tavares, Trincão, Vitinha.
Žluté karty:
16. Ryerson
Žluté karty:

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 4 27. 9. 2026 18:00
Dánsko Dánsko : Wales Wales 2:0 (0:0)
Góly:
53. Davies (vla.)
66. Isaksen
Góly:
Sestavy:
Jörgensen – Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle – Hjulmand, Damsgaard (87. Froholdt), Højbjerg (C) – Isaksen (76. Daghim), Højlund (87. Høgh), Dorgu (30. Daramy).
Sestavy:
Ward – Roberts, Mepham, Davies (C), Neco Williams – Johnson (83. Burns), Savage (60. Sheehan), Ampadu, Thomas – D. James (67. J. James), Moore (67. Koumas).
Náhradníci:
Jungdal, Hermansen – Høgsberg, Nelsson, Jørgensen, Bidstrup, Bak, Gaaei.
Náhradníci:
Cornell, King – Cabango, Cullen, Dasilva, Norrington-Davies, Harris, Congreve.
Žluté karty:
35. Maehle
Žluté karty:
49. Mepham, 65. Johnson

Rozhodčí: Willy Delajod (FRA). Asistenti: Erwan Finjean (FRA), Valentin Evrard (FRA). Čtvrtý rozhodčí: Ruddy Buquet (FRA). VAR: Bastien Dechepy (FRA). AVAR: Marc Bollengier (FRA)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 3 27. 9. 2026 18:00
Rakousko Rakousko : Kosovo Kosovo 3:1 (2:0)
Góly:
23. Affengruber
45+2. Adamu
61. Chukwuemeka
Góly:
83. Zhegrova
Sestavy:
Zawieschitzky – Veratschnig (79. Friedl), Affengruber, Danso, Wöber (58. Prass) – X. Schlager (C), Seiwald – Wimmer, Wanner (68. Markovic), Schmid (58. Chukwuemeka) – Adamu (58. Kalajdžić).
Sestavy:
Murić (65. Saipi) – Dellova, I. Krasniqi, Raçi – Vojvoda, Hodža (46. Matoshi), Avdullahu, Gallapeni – E. Krasniqi (46. Zhegrova), Muriqi (C) (79. Asllani), Zabërgja (46. Avdyli).
Náhradníci:
A. Schlager, Wiegele – Bacher, Grüll, Horvath, Lang, Posch.
Náhradníci:
Bekaj – Demaku, Kacuri, Osmani, Rashica, Rrahmani, Sadriu.
Žluté karty:
14. Danso, 82. Affengruber
Žluté karty:
22. Raçi, 85. Matoshi

Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane

Počet diváků: 47000

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 3 27. 9. 2026 20:45
zápas probíhá
Izrael Izrael : Irsko Irsko 0:3 (0:3)
Góly:
Góly:
13. Parrott
16. Idah
25. Moylan
Sestavy:
Daniel Peretz – Mizrahi, Šlomo, Stojnov, Revivo – E. Peretz, Kanichowsky – Solomon (C), Gloukh, Chalaili – Turgeman.
Sestavy:
Kelleher – O'Shea (C), O'Brien, Kitching – Abankwah, Molumby, Coventry, Manning – Parrott, Moylan – Idah.
Náhradníci:
Glazer, Tzur – Azulay, Abada, Baribo, Dasa, Feingold, Nachmias, Dor Peretz, Šua, Toklomati, Levi.
Náhradníci:
O'Leary – Azaz, Bagan, Cannon, Dunne, Egan, Elding, Knight, Ogbene, Phillips, Scales, Vata.

Rozhodčí: Osmers – Gittelmann, Dietz (všichni GER)

Liga národů UEFA - Liga D
Skupina 2 27. 9. 2026 15:00
Litva Litva : Ázerbájdžán Ázerbájdžán 1:1 (1:1)
Góly:
9. Kučys
Góly:
14. Emreli
Sestavy:
Bartkus – Armalas, Utkus, Tutyškinas – Lickūnas (66. Burba), Michelbrink (66. Vorobjovas), Gineitis, Lasickas (C) – Slivka (57. Šluta), Kučys (77. Venckus), Dolžnikov (77. Jankauskas).
Sestavy:
Balajev – Mutallimov (87. Isgandarli), Mammadov, Hüsejnov (C), Dašdamirov, Abbasov (60. T. Bajramov) – Emreli, Chajbulajev (90+2. D. Hüsejnov), Safarov (46. Abdullazade), Isajev – Dadašov (60. Gurbanli).
Náhradníci:
Gertmonas, Švedkauskas – Baltrūnas, Kažukolovas, Ruzgis, Steponavičius, Lekiatas.
Náhradníci:
A. Bajramov, Mirzammadov – Krivocjuk, Mahmudov, Gusejnov, Badalov, Mammadov.
Žluté karty:
52. Gineitis
Žluté karty:
27. Mammadov, 39. Mutallimov, 56. Isajev

Rozhodčí: Antoniou (CYP) – Georgiou (CYP), Komodromos (CYP)

Počet diváků: 7539

Liga národů UEFA - Liga D
Skupina 1 27. 9. 2026 18:00
Gibraltar Gibraltar : Andorra Andorra 0:0 (0:0)
Sestavy:
Banda – Lopes, Ronan, Valarino (78. Pons) – Bent, Torrilla (C), Pozo (73. Jolley), Mason (57. Richards), Scanlon (78. Bartolo) – Borge (57. Gomes), De Barr.
Sestavy:
Álvarez – Borra, Llovera, Olivera, San Nicolás (C) – de las Heras (69. Guillén), Babot – Aláez (63. Remolins), López (87. Martínez), Rodrigo – Solà (63. Rosas).
Náhradníci:
Huart, Hankins – Garro, McClafferty, Stevens, Jessop, Britto.
Náhradníci:
de Castro, Ruiz – García, Pomares, Vales, R. Fernández, Rubio, Cornella.
Žluté karty:
9. De Barr, 79. Torrilla
Žluté karty:
26. de las Heras, 32. Borra, 64. Babot

Rozhodčí: Nuza – Hyseni, Bullatovci (KOS)

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Témata: Liga národů

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Norsko vs. PortugalskoFotbal - Skupina 4 - 27. 9. 2026:Norsko vs. Portugalsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.60
  • 3.50
  • 1.85
Německo vs. ŘeckoFotbal - Skupina 2 - 27. 9. 2026:Německo vs. Řecko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.56
  • 3.20
  • 7.40
Izrael vs. IrskoFotbal - Skupina 3 - 27. 9. 2026:Izrael vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 60.00
  • 25.00
  • 1.01
Gruzie vs. UkrajinaFotbal - Skupina 2 - 28. 9. 2026:Gruzie vs. Ukrajina //www.idnes.cz/sport
28. 9. 18:00
  • 2.76
  • 3.16
  • 2.72
Lotyšsko vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 28. 9. 2026:Lotyšsko vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
28. 9. 18:00
  • 2.60
  • 2.95
  • 2.91
Arménie vs. Černá HoraFotbal - Skupina 2 - 28. 9. 2026:Arménie vs. Černá Hora //www.idnes.cz/sport
28. 9. 18:00
  • 2.94
  • 2.98
  • 2.55
Program a výsledky
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26. září 2026  22:38

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Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

vydáno 26. září 2026

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