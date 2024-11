Král místo Součka a na hrotu Chytil, radí Haškovi čtenáři. U brankářů váhají

Dvě zásadní absence by vyřešili dle očekávání. Místo kapitána Tomáše Součka by čtenáři iDNES.cz v závěrečném duelu fotbalové Ligy národů s Gruzií nasadili do středu zálohy Alexe Krále, na hrotu by pak Tomáše Chorého nahradili jiným slávistou Mojmírem Chytilem. V tradiční anketě se nicméně neshodli, koho postavit do brány.