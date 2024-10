Nastoupí Krejčí, trenére? Hašek ani nenaznačil, to přece není jeho styl

Trenér Ivan Hašek tleská poté, co Češi vstřelili rychlý gól Albánii. | foto: Michal Sváček , MAFRA

Dokonce ani nenaznačil. Z diplomata se stal ještě větším diplomatem. Poprvé se rozpovídal teprve ve chvíli, kdy vášnivě zapískal uprostřed hřiště, aby svolal hráče k poslednímu tréninku. Jenže na dně zeleného kráteru Tarczyński Arena ve Vratislavi, na kterém nastupuje místní Slask, mohli trenérovy pokyny poslouchat už jen vyvolení, nikoli reportéři.

Říká se, že vítězná sestava se nemění - a vy jste v pátek proti Albánii vyhráli. Chystáte změny?

Záleží na tom, jak bude tým vypadat zdravotně. Zatím jsme měli po zápase jeden lehký trénink. Nicméně alternativy a sestavu na Ukrajinu už v hlavě máme.

Tak jinak: na čí úkor budete hledat místo pro stopera Ladislava Krejčího, který v pátek chyběl kvůli trestu?

Počkejte, sám jste přece věděl, že neodpovím.

Aspoň jsem to zkusil.

Zkusil, ale zase nemůžu odpovědět. Především záleží na zdravotním stavu hráčů.

Reprezentační stoper Ladislav Krejčí během utkání Girony s Feyenoordem.

Krejčí působí daleko lépe a sebevědoměji než před měsícem, kdy se po přestupu do španělské Girony teprve rozehrával. Teď už má za sebou pět zápasů.

Předně musím říct, že všechny zápasy, které naši kluci odehrají venku, máme možnost vidět. Láďu sledujeme stejně jako ostatní. Můžu říct, že je připravený, zdravotně v pořádku.

Můžete aspoň naznačit, kolik je otazníků v sestavě a jak tým vypadá?

Po mentální stránce jsou hráči dobře nastavení. Porazili jsme Albánii. Teď bude rozhodovat fyzično a úsudek doktorů. Po posledním tréninku se rozhodneme.

Ukrajina hlásí spoustu zraněných, přesto zvládla v pátek porazit Gruzii, první tým ve skupině.

Ukrajinci byli ještě kompaktnější než před měsícem v Praze. Dokázali zastavovat smrtící protiútoky Gruzie a sami chodili do brejků. I když jim několik hráčů chybí, zastoupí je další, kteří mají velkou kvalitu.

Jaký průběh tedy čekáte?

Za Ukrajinu nastoupí hráči, kteří se možná jinak jmenují, ale pořád je to Ukrajina. Styl, který dlouhodobě praktikuje, se nebude lišit od toho, když hráli proti nám. Do útoku se jim navíc vrátil Dovbyk, jeden z nejlepších útočníků Evropy.

Vítězství nad Albánii zařídil křídelník Mudryk. Není náhodou ještě důležitější?

Všichni ukrajinští hráči do ofenzivy jsou světová klasa. Dovbyk, Mudryk, Šaparenko. K tomu dostávají výborný servis od ostatních.

Ze tří soupeřů ve skupině Ligy národů byli Ukrajinci nejsilnější v mezihře. Očekáváte tedy nejtěžší utkání ve skupině? I s ohledem na to, kolik se ve Vratislavi čeká ukrajinských fanoušků.

Ano, jsou velmi silní s míčem, jejich individuální kvalita je vysoká. Ve srovnání s pražským zápasem přidali na kompaktnosti v defenzivě, uhráli nulu se silnou Albánií, takže v tuhle chvíli je to pro nás opravdu nejhorší soupeř. My se musíme zkoncentrovat, abychom navázali na výkony z posledních dvou zápasů.

Ukrajinští fotbalisté oslavují gól proti Slovensku.

Pravda, po trapasu v Gruzii byla nálada na nule. Pak se dvakrát vyhrálo.

Chceme, aby lidi viděli, že se zlepšujeme a děláme kroky dopředu. Musíme v tom pokračovat, ale zároveň vždycky platí, že vyhrát jednou je hezké, ale zůstat na vítězné vlně daleko těžší. Každopádně hráči budou připravení.

Ukrajinský trenér Rebrov po dvou úvodních porážkách tvrdil, že Ligu národů považuje za přípravné období, ve kterém si klidně může dovolit experimentovat. S tím asi nesouhlasíte, že?

Mám odlišný názor. Tvrdím, že zápasy Ligy národů už jsou součástí boje o mistrovství světa, protože nás můžou dostat do baráže. Proto je pro nás každý zápas v Lize národů klíčový.