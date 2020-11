Matějů před finišem Ligy národů: Pro první místo uděláme maximum

Češi ve zbývajících dvou duelech s Izraelem (neděle) a Slovenskem (středa) potřebují k naději na první místo ve skupině dvě výhry. A také aby vedoucí Skotsko, na něž ztrácejí čtyři body, ve dvou utkáních uhrálo maximálně jednu remízu.

„Ve fotbale je všechno reálné,“ prohlásil Matějů. „Dokud je možnost bojovat o první místo, určitě za tím půjdeme. Je hezké, že o něj pořád hrajeme. Uděláme pro to maximum.“



Hrát se bude v Plzni, kde jste do léta 2017 dva roky působil. Těšíte se?

Je to po dlouhé době, co tu jsem, navíc s nároďákem, moc se těším. Doufám, že vyhrajeme. O to hezčí můj návrat bude.



Čekáte, že zápasy s Izraelem a Slovenskem budou jiné než ten s Němci?

Nemůžeme koukat na to, jestli budou jinačí. Musíme se soustředit na naši hru. To bude důležité: soustředit se na sebe. Je jedno, proti komu budeme hrát.



Jak vlastně s odstupem hodnotíte prohranou přípravu v Německu?

Mohli jsme asi podat lepší výkon, ale zase známe kvality německého fotbalu a nebyl to vůbec jednoduchý soupeř. Což jsme věděli. Myslím si, že jsme na hřišti nechali všechno. Prohráli jsme, ale musíme se z toho oklepat a následující dva zápasy vyhrát.



Brali jste duel trochu jako přípravu na Euro, kde vás podobní soupeři čekají?

Pořád je to Německo. I když nehráli v plné sestavě, tak to byli hráči, kteří hrají pravidelně bundesligu. Kdyby v tomto složení hráli na Euru, tak to bude kvalitní tým. Určitě dobrá prověrka, která nám může jen pomoct.



Vy jste první poločas odehrál na pravé straně obrany, druhý na levé. Kde se cítíte lépe?

Tím, že pravidelně hraju spíš vlevo, cítím se lépe tam. Ale není pro mě neobvyklé nastoupit na druhé straně, nemám problém ani s jednou pozicí. V druhém poločase jsme byli asi víc aktivnější vepředu, začali jsme líp napadat. Když jsme zapresovali, získali jsme většinou balon a mohli jsme ho mít na kopačkách my...

Připsal jste si druhý start za národní mužstvo. Byl to proti soupeři takové pověsti velký zážitek?

Samozřejmě ano, ale je škoda, že tam nemohli být diváci. Bohužel to situace neumožňuje, můžeme být vůbec rádi, že hrajeme. Doufám, že se to brzy změní.