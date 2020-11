Zprvu vyděšený, nakonec v euforii. Můžeme společně koukat vysoko, věří Koubek

Tázavé pohledy směrem ke střídačce, nejistota. Izrael ještě hraje, postupně zjišťovali fotbalisté a poslední sekundy jeho zápasu se Skotskem pak společně sledovali v kruhu na displeji telefonu.

„Jsme tam,“ ozvalo se vzápětí, když se průběžné vedení Izraele stalo konečným. Skotsko na stadionu v Netanji padlo 0:1 a první místo a postup do první divize Ligy národů přepustilo Česku.

„Po očku koukáte na ruch na lavičce, když už víte, že dva góly nedostanete,“ připustil gólman Tomáš Koubek, jenž po změně stran zaskočil za zdravotně indisponovaného jmenovce Vaclíka. „Sledoval jsem, co se tam děje.“

„No a potom jsme v kroužku čekali na to, až pípne ten výsledek z Izraele. A povedlo se, byli jsme rádi, byli jsme v euforii. To myslím také utužuje partu, kterou tu máme,“ pokračoval.

Jak složité pro vás bylo naskočit do druhého poločasu?

Samozřejmě jsem s tím nepočítal, i když se snažím být pořád připravený, když mám teď víc zkušeností z lavičky. Byl jsem oblečený, ve výstroji, de facto nachystaný, ale ta zpráva mě trošku vyděsila. (úsměv) Nebylo nad čím přemýšlet, šel jsem do toho. Nervozita byla, ale pomohl mi první zákrok, uklidnil mě také náš druhý gól. Jsem rád, že jsem pomohl.

Těší vás bezprostředně po utkání víc vítězství nad Slováky, nebo postup do elitní skupiny?

I po těch dvou porážkách se Skotskem jsme živili naději na postup, nakonec nám Skotové „pomohli“ tím výsledkem na Slovensku. To nám také v hlavách pomohlo, věděli jsme, že to je blízko, že to můžeme zvládnout. Nakonec se povedlo a jsme rádi, že si vyzkoušíme další soupeře.

Co je pro vás největším bonusem v postupu o patro výš? Nepanuje v týmu obava, že konfrontace s těmi nejlepšími může být problematická?

Týmu ty konfrontace naopak hrozně pomůžou. Věříme, že ty zápasy s těžkými soupeři nás posunou, obohatí, jsme za ten postup rádi. Něco se tu buduje, průběžně se nám daří plnit stanovené cíle a splnění tohoto je pro českou reprezentaci další vzpruha.

Když trenér Šilhavý přebíral tým, nebylo to v úplně ideální situaci. Jak vnímáte to, kam se mužstvo za uplynulé dva roky posunulo?

Mluvil jsem o plnění těch cílů, co jsme měli, když nastoupil pan Šilhavý. Jsem rád, jakým směrem se vydáváme, jak aktivně se prezentujeme v zápasech, mám pocit, že to je určitě lepší než dřív. Věřím, že až na Euru nebo později nastoupíme proti těžším soupeřům, bude to znát. Že si dovolíme víc i proti těžším soupeřům. Hráče na to máme a můžeme společně koukat vysoko.