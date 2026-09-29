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Liga národů: Španělé rozebrali Chorvaty, Skotsko vstřebává potupu. Slaví Slovensko

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Aktualizujeme   22:34
Lamine Yamal oslavuje gól Chorvatsku.

Lamine Yamal oslavuje gól Chorvatsku. | foto: Reuters

Skotové dostali na domácím hřišti lekci od Švýcarů.
Zeki Amdouni slaví se svými spoluhráči gól proti Skotsku.
Španěl Lamine Yamal prchá chorvatským obráncům.
Marco Pašalič z Chorvatska (vlevo) v tvrdém souboji se Španělem Cucurellou,
5 fotografií
Nejen klání českých fotbalistů s anglickými přinesl úterní program Ligy národů UEFA. V „české“ skupině A porazili Španělé doma Chorvaty jednoznačně 4:1, za zmínku stojí i skotský propadák - doma podlehli Švýcarsku 0:3. Druhou výhru v Lize C slaví Slovensko, které v Košicích zdolalo Kazachstán 2:1

Podrobnosti připravujeme...

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 3 29. 9. 2026 20:45
Španělsko Španělsko : Chorvatsko Chorvatsko 4:1 (2:1)
Góly:
2. Yamal
31. Pubill
63. Yamal
89. Nico Williams
Góly:
28. Beljo
Sestavy:
Simón (C) – Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella – Zubimendi (72. Rodri), Ruiz (57. Pedri) – López (57. Merino) – Yamal (68. Muñoz), Oyarzabal, Baena (68. Nico Williams).
Sestavy:
Livaković – Smolčić, Pongračić (46. Vušković), Gvardiol, Perišić (C) (72. F. Ivanović) – Mišić, Šutalo, Kovačić (60. Mario Pašalić) – P. Sučić (81. Modrić), Beljo (60. Budimir), Marco Pašalić.
Náhradníci:
Raya, Martínez – Grimaldo, Fresneda, Torres, Olmo, Laporte.
Náhradníci:
Pandur, Kotarski – Kramarić, Vlašić, Baturina, Jakić, L. Sučić.
Žluté karty:
49. Baena
Žluté karty:
18. Pongračić, 37. P. Sučić, 54. Marco Pašalić, 58. Mišić

Rozhodčí: Gözübüyük (NED) – Inia (NED), Honig (NED)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 1 29. 9. 2026 20:45
Skotsko Skotsko : Švýcarsko Švýcarsko 0:3 (0:1)
Góly:
Góly:
12. Rodríguez
55. Elvedi
82. Amdouni
Sestavy:
Gunn – McKenna, Binks, Hendry – Patterson (59. Gannon-Doak), L. Ferguson, Gilmour (59. Christie), McGinn, Robertson (C) (74. Doig) – Bowie (13. Welsh), McBurnie (59. Ure).
Sestavy:
Kobel – Rodríguez (62. Britschgi), Elvedi, Akanji (C), Athekame – Freuler, A. Jashari (70. Sierro) – Aebischer, Manzambi (62. Rieder), Ndoye – Amdouni.
Náhradníci:
L. Kelly, Bain – Hickey, Miller, McPake, L. Graham, Montgomery.
Náhradníci:
Mvogo, Keller – Bajrami, Schmidt, Sow, Itten, Cömert, Boteli, Sanches.
Žluté karty:
45+1. Pocognoli (trenér), 73. Welsh
Žluté karty:
Červené karty:
11. Hendry
Červené karty:

Rozhodčí: Minaković – Borović, Božović (SRB)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 1 29. 9. 2026 20:45
Slovinsko Slovinsko : Makedonie Makedonie 2:0 (0:0)
Góly:
55. Lovrić
82. Matko
Góly:
Sestavy:
Oblak (C) – Brekalo, Bijol, Drkusić (85. Zec), Janža – Gnezda Čerin (85. Elšnik), Karničnik – Begić (71. Matko), Lovrić (71. Zabukovnik), Šturm – Vipotnik (71. Celar).
Sestavy:
Dimitrievski (C) – Stojčevski, Mladenovski, Meliqi (71. Musliu), Alomerović (80. Miovski) – Atanasov (71. Stankovski), Gaštarov – Mitrovski (61. Maleski), Elezi (61. Bardhi), Elmas – Omeragić.
Náhradníci:
Vidovšek, Leban – Balkovec, Kuzmić, Šporar, Svetlin, Horvat.
Náhradníci:
Taleski, Šiškovski – Ilievski, Zajkov, Rastoder, Djekov, Doriev.
Žluté karty:
78. Matko
Žluté karty:
51. Stojčevski, 57. Atanasov

Rozhodčí: Colombo – Baccini, Colarossi (ITA).

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 3 29. 9. 2026 20:45
Slovensko Slovensko : Kazachstán Kazachstán 2:1 (1:1)
Góly:
26. L. Sauer
82. Hancko
Góly:
34. Karimov
Sestavy:
Dúbravka – Valjent (90. Ďuriš), Škriniar (C), Obert, Hancko – Suslov (90. Rigo), Lobotka, Duda – L. Sauer (66. Bobček), Strelec (75. Boženík), Haraslín (75. Schranz).
Sestavy:
Pokatilov – Aširbek, Jerlanov, Alip – Basmanov (59. Kenžebek), Kuat (72. Kasabulat), Amir (59. Orazov), Žagorov, Bekbolat (46. Mrynskij) – Karaman – Karimov.
Náhradníci:
Greif, Surovčík – Kaprálik, Mesík, Pokorny, Šatka, Vavro.
Náhradníci:
Anarbekov, Zaruckij – Astanov, Malyj, Šušenačev, Tujakbaev, Vorogovskij, Žukov.
Žluté karty:
28. Strelec, 69. Valjent
Žluté karty:
6. Karimov, 43. Kuat

Rozhodčí: Kolarič – Pajič, Starčevič

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 1 29. 9. 2026 18:00
Finsko Finsko : Bělorusko Bělorusko 0:0 (0:0)
Sestavy:
Hrádecký (C) – Staahl, Koski, T. Miettinen, Lähteenmäki – Keskinen (88. Svanbäck), Kamara (46. Haakans), Kairinen, Markhiyev (66. Väänänen) – Walta (66. Suhonen), Pohjanpalo (59. Källman).
Sestavy:
Lapouchov – Kalinin, Volkov (C), Gomanov, Pečenin – Lukašov, Seljava (87. Jablonskij), Ebong, Šumanskij (61. Kovaljov) – Barkovskij (61. Melničenko), Lisakovič (61. Gromyko).
Náhradníci:
Sinisalo, Bergström – Peltola, S. Miettinen, Lod, Väisänen, Mahuta.
Náhradníci:
Pavljučenko, Kudravec – Svirepa, Bočerov, Běgunov, Parchomenko, Simanenka, Galjata.
Žluté karty:
72. Kairinen, 86. Staahl
Žluté karty:
61. Šumanskij, 71. Lukašov

Rozhodčí: Dabanović (MNE) – Jovanović (MNE), Todorović (MNE)

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 3 29. 9. 2026 18:00
Moldavsko Moldavsko : Faerské ostrovy Faerské ostrovy 1:1 (0:1)
Góly:
66. Perciun
Góly:
26. Davidsen
Sestavy:
Celeadnic – Forov (52. Perciun), Cucoș, Iovu, Gherasimencov, Reabciuk – Fratea (75. Bodișteanu), Baboglo (C) (52. Rață), Stînă (52. Moțpan) – Mandrîcenco (46. Cleșcenco), Popescu.
Sestavy:
Lamhauge – Chukwudi, Vatnhamar, Edmundsson – J. Benjaminsen, Hellisdal (85. Joensen), Turi (61. Knudsen), Davidsen (C) (75. Agnarsson) – Samuelsen (85. A. Benjaminsen), Justinussen, Sørensen (61. Bjartalíd).
Náhradníci:
Timbur, Cojuhar – Ștefan, Dros, Cojocari, David, Dumbravanu.
Náhradníci:
Petersen, á Reynatrød – Danielsen, Vatnsdal, Nielsen, Kallsberg, Færø.
Žluté karty:
Žluté karty:
62. Edmundsson

Rozhodčí: Weinberger – Heidenreich, Kolbitsch (AUT).

Počet diváků: 4542

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 4 29. 9. 2026 20:45
Bulharsko Bulharsko : Estonsko Estonsko 0:0 (0:0)
Sestavy:
Naumov – Turicov (73. J. Stojanov), K. Dimitrov (C), Velkov, Velkovski – Conev (46. Čandarov), Grujev, K. Stojanov (46. Panajotov) – Z. Dimitrov (46. Balov), L. Petkov, M. Petkov (70. S. Ivanov).
Sestavy:
Hein – Schjønning-Larsen, Paskotši, Mets (C), Tõugjas, Saarma (74. Liivak) – Käit (58. Miller), Soomets (58. Palumets), Poom, Kristal – Mustmaa (46. Männilaan).
Náhradníci:
Mitov, Božev – A. Hristov, Cenov, Krajev, Petrov, Minčev.
Náhradníci:
Igonen, Vallner – Kuusk, Peetson, Ainsalu, Saliste, Skvorcov, A. Tamm.
Žluté karty:
9. Velkovski, 37. Conev, 89. K. Dimitrov
Žluté karty:
49. Paskotši, 89. Kristal

Rozhodčí: Kikačeišvili – Achvlediani, Gabisonia (GEO)

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 4 29. 9. 2026 20:45
Lucembursko Lucembursko : Island Island 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
13. A. Gudjohnsen
39. Óskarsson
73. Pálsson
Sestavy:
Moris – Jans (C) (15. C. Martins), Mahmutović, Carlson, Bohnert – Moreira (76. Rupil), Barreiro – V. Thill (62. Videira), Olesen (62. Duarte), Dardari – Kadamani (76. Natami).
Sestavy:
Valdimarsson – Tómasson, Grétarsson, G. Thórdarson (67. Magnússon), Pálsson (85. A. Sigurdsson) – Haraldsson (75. Thórvaldsson), Jóhannesson, G. Sigurdsson – Ellertsson, Óskarsson (C) (75. W. Willumsson), A. Gudjohnsen (75. Anderson).
Náhradníci:
Pereira Cardoso, Kips, Gonçalves – Džogović, Selimovic, Veiga, S. Thill.
Náhradníci:
Rúnarsson, Einarsson – Baldursson, Thorsteinsson, Ingason, Gunnarsson, Helgason.
Žluté karty:
72. Barreiro, 90. Mahmutović
Žluté karty:
35. Valdimarsson, 59. Jóhannesson, 77. Ellertsson, 90+1. Thórvaldsson

Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj (všichni ALB)

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 1 29. 9. 2026 20:45
San Marino San Marino : Albánie Albánie 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
21. Mehmeti
28. Uzuni
65. Manaj
Sestavy:
Colombo – Benvenuti, Rossi, Cevoli (60. Fabbri), Giocondi – L. Capicchioni (60. Meloni), Mularoni /C/, G. Capicchioni (78. Giacopetti) – Lazzari (60. Della Balda), Nanni, Pancotti (74. Zannoni).
Sestavy:
Sherri – Sina, Ismajli, Djimsiti /C/ (46. Kumbulla), Mitaj – Mehmeti (80. Hasa), Shehu (74. Qefalija), Asllani – Uzuni, Manaj (66. Shpendi), Muçi (66. Hoxha).
Náhradníci:
Amici, De Angelis – Tosi, Pasolini, Marinucci, Bugli, Salicioni.
Náhradníci:
Berisha, Dajsinani – Pilios, Hysaj, Ramadani, Daku, Sulejmanov.
Žluté karty:
39. Nanni
Žluté karty:
34. Asllani

Rozhodčí: Káprály – Buzás, Kóbor (HUN)

Počet diváků: 1226

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Vsetín vs. Bohemians 1905Fotbal - 3. kolo - 30. 9. 2026:Vsetín vs. Bohemians 1905 //www.idnes.cz/sport
30. 9. 15:30
  • 17.60
  • 9.73
  • 1.08
Česko vs. BulharskoFotbal - Skupina B - 30. 9. 2026:Česko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
30. 9. 18:00
  • 1.45
  • 4.15
  • 7.58
Ázerbájdžán vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 1. 10. 2026:Ázerbájdžán vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 18:00
  • 1.15
  • 7.69
  • 18.50
Dánsko vs. PortugalskoFotbal - Skupina 4 - 1. 10. 2026:Dánsko vs. Portugalsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 3.27
  • 3.63
  • 2.07
Wales vs. NorskoFotbal - Skupina 4 - 1. 10. 2026:Wales vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 5.54
  • 4.51
  • 1.51
Německo vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 1. 10. 2026:Německo vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 1.24
  • 6.25
  • 10.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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