Přijít to muselo, berou Italové konec rekordní série. Kouč bránil gólmana

„Lepší, když to přijde teď než ve finále Eura nebo mistrovství světa,“ řekl ke konci série trenér Roberto Mancini.



Italská neporazitelnost se táhla od října 2018 s bilancí 28 výher a 9 remíz. Vyvrcholila na letošním mistrovství Evropy, které fotbalisté z Apeninského poloostrova ovládli. Sérii poté ještě protáhli o tři kvalifikační zápasy na mistrovství světa v Kataru s Bulharskem (1:1), Švýcarskem (0:0) a Litvou (5:0).

Ukončili ji až Španělé v play off Ligy národů, které hrají první týmy skupiny A. Díky dvěma brankám Ferrána Torrese oplatili Itálii vyřazení v semifinále Eura.

„Všechna čest Španělsku. Ve hře jedenáct na jedenáct jsme to s nimi měli těžké a po vyloučení to byl vyloženě průšvih. Druhý gól na konci první půle jsme neměli dostat,“ štvalo Chiesu v pozápasovém rozhovoru v televizi RAI Sport.



Nejdelší série bez porážky reprezentační utkání 37 - Itálie (říjen 2018 až říjen 2021) 35 - Brazílie (prosinec 1993 až leden 1996), Španělsko (únor 2007 až červen 2009) 31 - Argentina (únor 1991 až srpen 1993) 30 - Itálie (listopad 1935 až listopad 1939), Francie (únor 1994 až listopad 1996) 29 - Brazílie (březen 1970 až červen 1973), Alžírsko (od listopadu 2018)

Italy totiž ještě před pauzou oslabil vyloučený kapitán Leonardo Bonucci.

První žlutá karta přišla od sudího Karaseva za řeči, druhá pak za úder loktem v souboji se Sergiem Busquetsem.



„V životě jsem neviděl tak přísnou žlutou kartu. Bonucci se jako kapitán pouze zeptal, co se stalo. Vždyť ten španělský hráč uklouzl, to byla jednoznačně chyba rozhodčího,“ nechápal Chiesa.

„Španělé si zasloužili vyhrát. Myslím, že nám porážka pomůže na cestě na mistrovství světa. Máme stále mladý tým a tohle může být dobrá lekce do budoucna,“ uznal Giorgio Chiellini, který naskočil do druhé půle.



„Je velice těžké čelit držení míče Španělska v jedenácti, tak si představte, jaké to je o jednoho méně. Ve druhé půli jsme potřebovali čerstvé hráče, proto jsme udělali několik střídání, která nám pomohla,“ řekl trenér Mancini.



Jeho svěřencům se ještě v 83. minutě podařilo snížit zásluhou Lorenza Pellegriniho, avšak první porážku po více než třech letech už neodvrátili.

I proto, že gólman Gianluigi Donnarumma poprvé v národním týmu, za který debutoval coby sedmnáctiletý talent už před pěti lety, poprvé inkasoval více než jednu branku.

A nutno říct, že mu domácí příznivci na San Siru zrovna nepomáhali.

Při rozcvičce ho na milánském stadionu vypískali, bučeli na něj při každém kontaktu s míčem, častovali ho nevybíravými slovy.

Neodpustili mu totiž, že v AC odmítl prodloužit smlouvu a do PSG odešel bez finanční kompenzace pro milánský klub.

„Jsem zklamaný. Měli by se nad to povznést a fandit Itálii, která je přece mnohem víc. Nehrál se klubový fotbal, mohli si to nechat na zápas Milána s PSG,“ vadilo Mancinimu. „Nelíbilo se mi to. Nikomu z týmu se to nelíbilo a Gigimu už vůbec ne. I tak si vedl dobře,“ zastal se brankáře.

Italové si na stadionu Juventusu v neděli zahrají o třetí místo. Jejich soupeřem bude horší z dvojice Belgie - Francie, která hraje večer. Vítěz se o celkové prvenství utká se Španělskem.