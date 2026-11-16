Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

Chtěl nás porazit celý svět, smál se kouč Španělska. Hráči nemusí být smutní

Autor:
  13:42
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Španělský trenér Luis de la Fuente během utkání s Anglií.

Španělský trenér Luis de la Fuente během utkání s Anglií. | foto: Reuters

Anglický brankář James Trafford zabraňuje gólu v utkání fotbalové Ligy národů...
Angličtí fotbalisté Unai Simón, Harry Kane a Jude Bellingham si podávají ruce...
Španělský fotbalista Lamine Yamal po prohraném zápase Ligy národů mezi...
Anglický fotbalista Harry Kane slaví výhru Anglie nad Španělskem v utkání Ligy...
11 fotografií
Už se pomalu mohlo zdát, že se to nepovede nikomu. Španělští fotbalisté, úřadující mistři světa i Evropy, neprohráli rekordních 43 zápasů, více než dva a půl roku. Až do nedělního večera, kdy je na závěr Ligy národů porazila Anglie (3:2). „Pokud budou někteří hráči smutní, připomenu jim, co že jsme to vlastně dokázali,“ řekl po utkání kouč Luis de la Fuente.

Ač Anglie vedla po hodině hry už 3:0, nakonec se o výhru strachovala i kvůli vyloučení Andersona a následné Oyarzabalově penaltě. Když pak Williams čtvrt hodiny před koncem snížil na rozdíl jedné branky, málokdo věřil, že to Angličané zvládnou ustát.

„Měl jsem pocit, že závěr utkání trval dvě hodiny,“ oddechoval kouč Thomas Tuchel.

I to vám něco napoví o síle Španělska. Nakonec to však Angličané zvládli a britská média chválí, jak se poučili ze semifinále mistrovství světa s Argentinou, v němž pasivní hrou náskok neuhájili a přišli o postup.

Angličtí fotbalisté Unai Simón, Harry Kane a Jude Bellingham si podávají ruce...
Anglický fotbalista Declan Rice slaví vítězství v zápase fotbalové Ligy národů...

Ale zpátky ke Španělsku.

„Hlavně v prvních třiceti minutách jsme se vůbec nechytali a soupeř byl jasně lepší. Postupně jsme se do toho ale dostali a věřil jsem, že aspoň remízu uhrajeme,“ říkal De la Fuente.

Jenže neuhráli, a tak skončila nejdelší sérii bez porážky v historii mezinárodního fotbalu, která mimochodem odstartovala v Londýně na stadionu Tottenhamu.

Španělé tehdy v březnu 2024 na neutrální půdě padli s Kolumbií (0:1), od té doby však byli k nezastavení. Výjimkou bylo jen loňské finále Ligy národů, v němž sice padli s Portugalskem, ale jelikož to bylo až na penalty, do statistik se výsledek počítal jako remíza.

43 zápasů a dost. Anglie přerušila Španělům unikátní sérii, vyhrála i Francie

Proto mohli Španělé symbolicky ve finále letošního mistrovství světa dorovnat dosavadní 37zápasový rekord Itálie z let 2018 až 2021. Pak ho v září překonali a až do nedělního večera prodlužovali. Posledním zápasem v této sérii tak zůstane výhra nad Českem (2:0).

„Je skvělý pocit, že nás celý svět chtěl porazit. Tenhle zápas byl jako finále. Musíte být neomylní a v dobré formě, jinak vás takhle kvalitní soupeř může rozmetat,“ hodnotil De la Fuente. „Jenom to potvrdilo, jak skvělá ta naše série byla, když si uvědomíte, proti jaké kvalitě stojíme.“

„Soupeř byl zkrátka lepší. Velmi agresivně nás napadal, a i když jsme se až do konce snažili, nevyšlo to. Musíme se z toho poučit a některé aspekty zlepšit,“ přidal gólman Simón.

Kromě ztráty rekordní šňůry však Španělsko tahle porážka příliš mrzet nemusí.

Postup do čtvrtfinále Ligy národů ho neminul a kvalifikace o mistrovství Evropy, kde chce usilovat o obhajobu, teprve začne. Dá se říct, že tahle lekce nemohla přijít v lepší chvíli.

„Tohle je moment, kdy k sobě musíme být kritičtí. Po všech těch zápasech bez porážky začínáme od nuly, ale naštěstí to není konec světa. Postoupili jsme a od příštího zápasu nastartujeme další sérii,“ prohlásil stoper Laporte.

„Tři roky jsme jenom vítězili a sbírali trofeje, na což jsem hrdý. Ale tohle nás aspoň vrátí na zem,“ mrknul De la Fuente.

Začne na jaře další španělská série?

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Kazachstán vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Kazachstán vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 4.07
  • 3.60
  • 1.93
Faerské ostrovy vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Faerské ostrovy vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 1.91
  • 3.32
  • 4.61
Estonsko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Estonsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.95
  • 3.29
  • 4.43
Island vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Island vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.20
  • 6.57
  • 15.90
Litva vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Litva vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.10
  • 8.78
  • 36.00
Řecko vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Řecko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 20:45
  • 1.43
  • 4.73
  • 7.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku

Fotbaloví mistři světa se v Praze dostali do potíží. A jen málo chybělo, aby české národní mužstvo sebralo Španělsku vítěznou sérii, která se po vydřeném vítězství 2:0 v Lize národů protáhla na...

Chorvatsko - Česko 2:1, drama v závěru, fotbalisté však padli i pošesté a sestupují

Chorvatský fotbalista Lovro Majer střílí gól v utkání Ligy národů s Českem.

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Čeští fotbalisté zakončili vystoupení v elitní divizi Ligy národů svou šestou porážkou. V Osijeku s domácím Chorvatskem po velmi nevýrazném výkonu prohráli 1:2....

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Sestřih zápasu
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.

Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...

Kubáň k fanouškům: Jste slepá vývojová větev. Rozpuštěný kotel mluví o cirkusu

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného...

Brunes před gólem fauloval, shodují se experti. Cítili jsme křivdu, řekl Kováč

Plzeňský obránce Dweh v bolestivé grimase po souboji s Brunesem.

Byl to jeho první venkovní gól v dresu Sparty, pořádně ale rozzlobil plzeňské fotbalisty. Ti totiž reklamovali, že Jonatan Brunes bezprostředně před skórováním fauloval bránícího Sampsona Dweha....

Cílem olomouckého béčka zůstává postup, ve třetí lize je zatím třetí

Olomoucký Vít Beneš v zápase proti Jablonci

Rezerva olomoucké Sigmy má za sebou podzimní část fotbalové MSFL. Po nepovedeném září, kdy tým kouče Tomáše Palinka vyhrál jen jeden zápas, se herně i výsledkově zlepšil a přiblížil se čelu tabulky....

16. listopadu 2026  13:48

Chtěl nás porazit celý svět, smál se kouč Španělska. Hráči nemusí být smutní

Španělský trenér Luis de la Fuente během utkání s Anglií.

Už se pomalu mohlo zdát, že se to nepovede nikomu. Španělští fotbalisté, úřadující mistři světa i Evropy, neprohráli rekordních 43 zápasů, více než dva a půl roku. Až do nedělního večera, kdy je na...

16. listopadu 2026  13:42

Chorvatský tisk: Zoufalí Češi. Můžete se tak pomodlit ke svatému Václavovi

Chorvatský křídelník Ivan Perišič slaví gól do sítě Česka.

Vlídná slova o českých fotbalistech byste v textech chorvatských médií hledali těžko. „Češi jsou zoufalí,“ píše se například v komentáři serveru gol.hr. „Češi se tak mohou pomodlit ke svatému...

16. listopadu 2026  13:06

Last minute gól poslal Kroměříž zpátky ke dnu druhé fotbalové ligy

Kroměřížský fotbalista Daniel Polák po porážce

Po zápase, který o týden odložila mlha, by brali i bod, nakonec fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž odešli z utkání dvou nejhorších týmů Chance Národní Ligy s prázdnýma rukama. Třinci podlehli 0:1 a...

16. listopadu 2026  12:45

Díky, Češi, že dlouho pomáháte Ukrajině! Matvijčuk o válce i snu o Lize mistrů

Premium
Varnsdorf, 1.11. 2026, Ivan Matvijčuk, fotbalista Varnsdorfu, Ukrajina.

Když Ivan Matvijčuk v šestnácti letech prchal s částí rodiny před válkou do Německa, ani ve zlém snu by ho nenapadlo, že ruská agrese bude jeho zemi ničit tak dlouho. „Situace na Ukrajině je teď...

16. listopadu 2026

Nejlepší sezona. Ženy z libereckého Slovanu se bodově dotáhly na Spartu

Liberecká Kateřina Vithová v odvetě 1. předkola Evropského poháru.

Fotbalistky libereckého Slovanu zvládly závěr podzimní části FORTUNA LYGY ve velkém stylu. Poslední tři zápasy (dvakrát s Prague Raptors a jednou se Slováckem) vyhrály s celkovým skóre 13:2 a v...

16. listopadu 2026  10:54

Opět vynulovaní. Fotbalisté se museli vytáhnout, místo toho předvedli chaos

Český záložník Lukáš Červ leží na trávníku po jednom ze soubojů v utkání s...

Nečekalo se moc. Ale tohle je vážně málo. Šest zápasů, nula bodů, jen tři góly, sestup z elitní skupiny Ligy národů. A navrch ještě zádrhel před startem bojů o Euro, které začnou příští rok.

16. listopadu 2026  10:30

Ten, jenž zařídil všechny české góly. Prohry jsou drsné, ale něco budujeme, řekl Hložek

Adam Hložek (vlevo) a Španěl Dean Huijsen v hlavičkovém souboji

Ze šesti zápasů v Lize národů dali čeští fotbalisté tři góly a všechny nesou jeho podpis. Chcete větší důkaz, že Adam Hložek je jasně nejlepším hráčem v nové éře fotbalové reprezentace? Potvrdil to i...

16. listopadu 2026  9:36

Liga národů 2026/27: Výsledky českých fotbalistů, tabulka

Obránce Štěpán Chaloupek stíhá Petara Sučiče z Chorvatska.

Česká fotbalová reprezentace zakončila skupinovou fázi Ligy národů 2026/27 bez jediného bodu. V elitní lize A prohrála všech šest zápasů se Španělskem, Anglií a Chorvatskem a po dvou letech sestupuje...

16. listopadu 2026  9:20

Sbohem, elito. Fotbalisté po sestupu vyhlížejí i těžší a delší cestu na Euro 2028

Chorvatský záložník Mateo Kovačič rozehrává v utkání s Českem.

Mohlo být veseleji. A nebylo k tomu úplně daleko. Stačilo, aby čeští fotbalisté v neděli večer v Osijeku udrželi remízu, kterou pár minut před koncem zařídila ojedinělá Hložkova střela. Gól...

16. listopadu 2026  8:30

Tohle předvádět nechceme, řekl Kinský. Pozice jedničky? Nemám to ve svých rukou

Český brankář Antonín Kinský zasahuje v utkání s Chorvatskem.

Svými zákroky držel národní tým ve hře. Nebýt něj, těžko by to do 84. minuty, v níž Adam Hložek srovnával, bylo jenom o gól. Ale čeští fotbalisté nakonec v Chorvatsku stejně prohráli 1:2. „Do zápasu...

16. listopadu 2026  7:30

Kouzelník zpět na hřišti. Ronaldinho se ukázal v Itálii, za Ravennu sehrál poločas

Ronaldinho v dresu Ravenny během zápasu Serie C.

Slavný brazilský fotbalista Ronaldinho se ve 46 letech –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ poprvé od září roku 2015 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ objevil v soutěžním zápase a za...

16. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×