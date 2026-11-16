Ač Anglie vedla po hodině hry už 3:0, nakonec se o výhru strachovala i kvůli vyloučení Andersona a následné Oyarzabalově penaltě. Když pak Williams čtvrt hodiny před koncem snížil na rozdíl jedné branky, málokdo věřil, že to Angličané zvládnou ustát.
„Měl jsem pocit, že závěr utkání trval dvě hodiny,“ oddechoval kouč Thomas Tuchel.
I to vám něco napoví o síle Španělska. Nakonec to však Angličané zvládli a britská média chválí, jak se poučili ze semifinále mistrovství světa s Argentinou, v němž pasivní hrou náskok neuhájili a přišli o postup.
Ale zpátky ke Španělsku.
„Hlavně v prvních třiceti minutách jsme se vůbec nechytali a soupeř byl jasně lepší. Postupně jsme se do toho ale dostali a věřil jsem, že aspoň remízu uhrajeme,“ říkal De la Fuente.
Jenže neuhráli, a tak skončila nejdelší sérii bez porážky v historii mezinárodního fotbalu, která mimochodem odstartovala v Londýně na stadionu Tottenhamu.
Španělé tehdy v březnu 2024 na neutrální půdě padli s Kolumbií (0:1), od té doby však byli k nezastavení. Výjimkou bylo jen loňské finále Ligy národů, v němž sice padli s Portugalskem, ale jelikož to bylo až na penalty, do statistik se výsledek počítal jako remíza.
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Proto mohli Španělé symbolicky ve finále letošního mistrovství světa dorovnat dosavadní 37zápasový rekord Itálie z let 2018 až 2021. Pak ho v září překonali a až do nedělního večera prodlužovali. Posledním zápasem v této sérii tak zůstane výhra nad Českem (2:0).
„Je skvělý pocit, že nás celý svět chtěl porazit. Tenhle zápas byl jako finále. Musíte být neomylní a v dobré formě, jinak vás takhle kvalitní soupeř může rozmetat,“ hodnotil De la Fuente. „Jenom to potvrdilo, jak skvělá ta naše série byla, když si uvědomíte, proti jaké kvalitě stojíme.“
„Soupeř byl zkrátka lepší. Velmi agresivně nás napadal, a i když jsme se až do konce snažili, nevyšlo to. Musíme se z toho poučit a některé aspekty zlepšit,“ přidal gólman Simón.
Kromě ztráty rekordní šňůry však Španělsko tahle porážka příliš mrzet nemusí.
Postup do čtvrtfinále Ligy národů ho neminul a kvalifikace o mistrovství Evropy, kde chce usilovat o obhajobu, teprve začne. Dá se říct, že tahle lekce nemohla přijít v lepší chvíli.
„Tohle je moment, kdy k sobě musíme být kritičtí. Po všech těch zápasech bez porážky začínáme od nuly, ale naštěstí to není konec světa. Postoupili jsme a od příštího zápasu nastartujeme další sérii,“ prohlásil stoper Laporte.
„Tři roky jsme jenom vítězili a sbírali trofeje, na což jsem hrdý. Ale tohle nás aspoň vrátí na zem,“ mrknul De la Fuente.
Začne na jaře další španělská série?