V nominaci Slovenska na Čechy je i Hancko. O víkendu by mohl hrát, řekl Hapal

V duelech s Českem (4.9.) a Izraelem (7. 9.) se musí obejít bez zkušeného Marka Hamšíka či zraněného gólmana Martina Dúbravky.



Hapalovi ve výběru schází také dvojice Ján Greguš, Albert Rusnák působící v americké MLS.

„Komunikovali jsme s Hamšíkem, Rusnákem a Gregušem i jejich kluby. Důležitý pro nás je říjnový termín. Pokud by hoši dorazili nyní a potom by kvůli karanténě na nějaký čas vypadli z fotbalu, jejich absence by se mohla projevit výrazněji. Proto jsme se takto rozhodli,“ vysvětlil Hapal na tiskové konferenci.



Dúbravka z Newcastlu si poranil kotník v přípravě, mezi zraněnými stále figuruje i sparťan Hancko, který po konci minulého ročníku začal léčit bolavé koleno. „Ale mluvili jsme spolu a mohl by o víkendu proti Olomouci nastoupit,“ prozradil Hapal. „To by situaci samozřejmě posunulo k lepšímu.“

Kouč slovenského národního týmu zařadil do nominace také dva nováčky z české ligy: jabloneckého Ivana Schranze a libereckého Koscelníka.

„Oba hrají českou nejvyšší soutěž pravidelně a dobře. Nominace si váží a jsou připravení,“ uvedl Hapal.

S českou reprezentací se Slováci střetnou na začátku září v Bratislavě, duel v Izraeli je na programu o tři dny později.

„V zápasech s Českem není nouze o motivaci, jen mě mrzí, že na tribunách nebudou diváci,“ dodal Hapal.