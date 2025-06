Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším...

Stačí vzít devět slávistů, přidat k nim kapitána Tomáše Součka plus třeba nejlepšího hráče ligy Pavla Šulce a základní jedenáctka fotbalové reprezentace je vyřešená. Nebo byste tým na páteční...

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, kdy hrají Češi

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamíří na Slovensko, kam se turnaj vrací po čtvrt století. Hrát se bude od 11. do 28. června. O úspěch budou bojovat i mladí čeští...