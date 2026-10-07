Jak se Češi zachrání mezi elitou v Lize národů? Ovlivní to i boj o MS 2030

Fakt, že po zpackaném mistrovství světa a čtyřech porážkách v Lize národů česká reprezentace ve světovém pořadí klesla o jedenáct příček na 51. místo, což je nejhorší umístění od září 2017, ji tolik bolet nemusí.
Do budoucna totiž všechna důležitá nasazení pro kvalifikace vyplynou z výsledků Ligy národů.
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Nejhůře za devět let. Čeští fotbalisté klesli v žebříčku FIFA až na 51. místo
Ta se v současné podobě hraje naposledy. Až v září 2028 vypukne její šestý ročník, zmizí čtvrtá úroveň D. V první, druhé a třetí bude osmnáct zemí rozdělených do třech větších skupin po šesti.
Ve které budou Češi?
Vyhlídky na záchranu mezi elitou zatím nejsou příznivé, nikoli však beznadějné, přestože ze dvou zápasů proti Anglii, jednomu proti Chorvatsku a Španělsku nezískali reprezentanti ještě ani bod.
Ten v první úrovní zatím nemají ani Srbové a Turci. Chorvaté, Norové a Velšané mají po třech bodech. Přímý sestup potká dva nejslabší týmy ze čtvrtých míst čtyř skupin.
Dva lepší týmy na posledních příčkách a dva nejslabší ze třetích míst budou hrát baráž o záchranu se soupeři z druhé úrovně.
Current rankings of 3rd- and 4th-placed teams in League A. 📈 Top 2 thirds (proj. 🇮🇹🇩🇪) stay safe in A. 📉 Bottom 2 thirds (proj. 🇳🇴🇭🇷) go to A/B relegation playoffs. 📈 Top 2 fourths (proj. 🏴🇷🇸) go to A/B relegation playoffs. 📉 Bottom 2 fourths (proj. 🇹🇷🇨🇿) relegate directly to B.— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 7, 2026
Zbývají dvě listopadová kola, Češi nejdřív hrají doma proti Španělsku a pak v Chorvatsku.
Specializovaný server Football Meets Data jim podle svých matematických simulací předpovídá osmdesátiprocentní pravděpodobnost sestupu do Ligy národů B.
Jedenáctiprocentní možnost je, že skončí třetí a budou hrát play off o udržení. Zbývajících devět procent je tak pasuje na poslední příčku, avšak s tím, že nesestoupí přímo.
|Tým
|Skóre
|Body
|1.
|Španělsko
|12:5
|12
|2.
|Anglie
|14:3
|9
|3.
|Chorvatsko
|4:14
|3
|4.
|Česko
|2:10
|0
Pro české národní mužstvo bylo velmi důležité, když španělský záložník Merino dvě minuty před koncem úterního duelu ve Splitu dokonal obrat skóre proti Chorvatsku.
Pokud by domácí proti mistrům světa udrželi remízu 1:1, Čechům by se už sotva podařilo zlikvidovat čtyřbodovou ztrátu na Chorvaty. Ti v listopadu nejdřív hrají v Anglii a pak hostí právě Čechy.
Za předpokladu, že v Anglii neuhrají ani bod (doma s ní prohráli 0:7), bude k posunu před Chorvaty týmu Santiho Denii stačit i jednogólová výhra, i když v pátém kole doma proti Španělsku připíší pátou porážku.
|Tým
|Skóre
|Body
|Výsledek
|1.
|Belgie
|6:5
|6
|záchrana
|2.
|Německo
|3:2
|5
|záchrana
|3.
|Wales
|2:5
|3
|baráž
|4.
|Chorvatsko
|4:14
|3
|baráž
Vzhledem k tomu, že by tím pádem měli vzájemnou bilanci vyrovnanou, rozhodovalo by celkové skóre, které po čtyřech kolech mají Češi o dvě branky lepší. A skončili by třetí.
Pokud by Češi porazili doma Španělsko, bude jim v Osijeku ke třetímu místu stačit i remíza v případě, že Chorvaté podlehnou v Anglii.
Když Češi naopak obsadí poslední příčku, nemusí to nutně znamenat přímý sestup, k záchraně jim může pomoci ještě horší bilance týmů v jiných skupinách.
|Tým
|Skóre
|Body
|Výsledek
|1.
|Norsko
|6:8
|3
|baráž
|2.
|Srbsko
|3:8
|0
|baráž
|3.
|Česko
|2:10
|0
|přímý sestup
|4.
|Turecko
|2:11
|0
|přímý sestup
Dosud nulové Turecko hostí Belgii a hraje ve Francii. Srbsko má doma Němce a hraje v Řecku.
Tříbodové Norsko a Wales se utkají spolu. Norové se pak představí v Dánsku a Velšané hostí Portugalsko.
Los kvalifikace o postup na Euro 2028
Poslední příčka v elitní skupině Ligy národů se promítne do losu nadcházející kvalifikace o Euro – bude znamenat pozici v druhém koši.
Když se k tomu přidá sestup do Ligy národů B, tak s sebou přinese papírově slabší a méně atraktivní protivníky v dalším ročníku Ligy národů po samotném šampionátu, který v červnu 2028 hostí Velká Británie.
Kdyby se Čechům přece jen podařilo předčit Chorvaty a dostat se aspoň do baráže mezi elitním „áčkem“ a druhým „béčkem“, získali by do jara nezpochybnitelnou výhodu.
Czechia 🇨🇿 adds +3% to their direct relegation risk. 🇷🇸🇨🇿🇹🇷 are all at 0 pts, so any point they can get in last two matchdays could be crucial. Teams with 3 points or more (🇭🇷 🏴 🇳🇴 🇩🇪) are unlikely to directly relegate even if they lose all remaining games and finish 4th in their group.— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 6, 2026
První koš v evropské kvalifikaci automaticky patří dvanácti nejlepším zemím současné Ligy národů, tedy týmům na prvních třech místech čtyř skupin v elitní úrovni.
Při losu by se tak Češi vyhnuli favoritům jako jsou Anglie, Španělsko, Portugalsko, Francie, Nizozemsko, ale také Itálii, Belgii či Německu.
Pak je jednodušší cesta k prvnímu místu v kvalifikaci, které zajišťuje přímý postup na šampionát, ze druhých míst se dočká jen osm nejlepších týmů z dvanácti. O zbývající místa se hraje baráž. Kolik jich bude, záleží na tom, jak se v kvalifikace bude dařit pořádajícím zemím Eura.
Football Meets Data dokonce nasimuloval už možné varianty kvalifikačních skupin. Zahrnuté jsou v nich současné postavení v Lize národů i omezení, která provází každý los. Například hostitelské země Anglie, Wales, Skotsko a Irsko, stejně jako Severní Irsko nesmí být v jedné skupině.
Čechům vyšla například pětičlenná skupina s Portugalskem, Slovenskem, Lotyšskem a Litvou.
Pot 3 is the most likely seeding place for 🇵🇱 Poland in 🇪🇺 EURO 2028 qualifiers. What can they expect? Well, here is one randomly generated draw outcome from our 🕹️ Draw Simulator. https://t.co/8OYg6ldGaH— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 6, 2026
Nasazení do košů pro los, který se uskuteční 6. prosince v Dublinu, promění ještě listopadová utkání Ligy národů. Překvapivé výsledky mohou klidně všechno změnit.
Liga národů 2028/2029 a kvalifikace o MS 2030
Jak už je zmíněno v horní části textu, v šestém ročníku Ligy národů se bude hrát ve třech úrovních po osmnácti národních týmech.
V každém levelu budou tři skupiny po šesti. Elita bude hrát o účast ve čtvrtfinále i o záchranu. Liga B o postup a záchranu a Liga C o postup do vyšší úrovně.
Podle výsledků Ligy národů 2028/29 se bude losovat kvalifikace o mistrovství světa 2030. Ta rovněž dozná velkých změn podobným současnému formátu evropských pohárů.
Mužstva z Ligy A a z Ligy B los rozřadí do tří skupin po dvanácti. Ve skupině každý odehraje šest zápasů, tři doma a tři venku proti různým soupeřům. Body se zapisují do společné tabulky. Druhou část budou tvořit mužstva z Ligy národů C.
UEFA zatím další podrobnosti nezveřejnila. Každopádně nejlepší týmy si vybojují přímý postup na světový šampionát. Ta mužstva, která neuspějí, čeká baráž s nejlepšími týmy z druhé, papírově horší části kvalifikace.
Z toho všeho vyplývá, že záchrana v letošním ročníku Ligy národů se promítne i do kvalifikace o MS 2030. Když ji Češi uhrají, tak do startu bojů o světový šampionát budou nejhůř v Lize B.