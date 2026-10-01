Portugalští fotbalisté uspěli v Lize národů i potřetí, poprvé zvítězili Němci

Portugalci se museli v Kodani obejít bez Cristiana Ronalda, který opustil tým poté, co trenér Jorge Jesus oznámil, že ve druhém zápase po sobě nebude v základní sestavě. Přesto dvakrát vedli, postarali se o to obránce Cancelo a Ramos, který zařídil už nedělní výhru v Oslu.
Na první gól odpověděl Damsgaard, na druhý Höjlund, ale pak už stříleli jen hosté. Vitinha jim vrátil vedení a Ronaldův klubový spoluhráč z an-Nasru Joao Félix dal gól i ve třetím zápase.
Nad Kloppem visela hrozba, že jako první německý trenér nevyhraje ani jeden ze tří úvodních zápasů na lavičce reprezentace. Podle očekávání poslal na trávník téměř kompletně jiný tým a v něm i dva úplné nováčky - brankáře Urbiga, který je jen dvojkou v Bayernu, a útočníka Scherhanta z Freiburgu.
Poprvé byl v základní sestavě i Bischof, další mladík, který je v Mnichově doma, a pět minut před přestávkou rozjásal diváky. Wirtzova střela se k němu odrazila od tyče a záložník, který ještě v sobotu hrál za jednadvacítku, pohotově zakončil. Po hodině hry se Wirtz povedenou kličkou zbavil posledního obránce a dal druhý gól.
Řekové během dvou ročníků Ligy národů postoupili ze skupiny C až mezi elitu a tam překvapivě vyhráli oba zápasy na půdě soupeřů. Málem uspěli i doma v Soluni. Tzolisův gól ještě zrušil videorozhodčí pro ofsajd, ale Ioannidis se už trefil regulérně a v nastavení prvního poločasu připravil druhý gól pro Masurase.
Jenže Nizozemci za poslední dva roky neprohráli ani jeden z 18 soutěžních zápasů, jen dvakrát kapitulovali při penaltovém rozstřelu. Ani tentokrát je nepříznivý vývoj nezlomil a kapitán Van Dijk je přesnou hlavičkou vrátil do hry. O šest minut později mohlo být vyrovnáno, ale Dumfriese přistihl VAR v těsném ofsajdu. Reijnders přece jen v závěru vydoloval bod.
Norové v Cardiffu začali lépe a skóre otevřel hned v úvodu Bobb, podobně jako při premiéře v soutěži před týdnem proti Dánsku. Jenže Dan James vyrovnal, hned po změně stran uviděl norský obránce Heggem červenou kartu a Williams vzápětí z přímého kopu vývoj otočil.
Nejlepší norský střelec Haaland vyšel naprázdno, což se mu v soutěžním zápase za poslední dva roky stalo jen jednou - v prohraném čtvrtfinále MS s Anglií. Wales byl letos šest zápasů bez vítězství a uspěl poprvé od prohrané baráže s Bosnou a Hercegovinou.
Irové ve skupině B3 v Dublinu ukončili vítěznou sérii Rakušanů, kteří by se po čtyřech letech rádi vrátili do nejvyššího patra Ligy národů. Dva góly domácích dal ještě v prvním poločase Parrott, který hodně potrápil i české fotbalisty v jarní baráži. V závěru ale dva střídající hráči Prass a Gregoritsch zachránili remízu 2:2. Izrael v exilu v maďarském Debrecínu hrál s Kosovem 0:0 a připsal si první bod.
38. D. James
48. Neco Williams
11. Bobb
Ward – Neco Williams, Cabango, Dasilva, Davies (C), Thomas – D. James (76. Sheehan), J. James (76. Johnson), Ampadu, Cullen (76. Colwill) – Koumas (85. Harris).
Nyland – Ryerson (16. Pedersen), Ajer, Heggem, Wolfe (75. Nusa) – Ødegaard (C), Berge, Aursnes (46. Aasgaard) – Bobb (49. Østigaard), Haaland, Schjelderup (75. Strand Larsen).
Cornell, King – Mepham, Ashford, Burns, Moore, Roberts, Norrington-Davies.
Tangvik, Selvik – Bjørtuft, Berg, Blomberg, Sjøvold, Botheim.
37. J. James, 90+3. Thomas, 90+3. Ampadu
90+3. Ødegaard
46. Heggem
Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Sánchez
23. Damsgaard
53. Højlund
13. Cancelo
25. Ramos
67. Vitinha
87. Félix
Hermansen – Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle (80. Nikolas Nartey) – Hjulmand (74. Froholdt), Højbjerg (C) – Damsgaard (85. Høgh) – Daghim (46. Isaksen), Højlund, Daramy.
Costa – Cancelo (63. Dalot), Dias (C), Veiga, Mendes – Fernandes (90+2. Araújo), R. Neves, Vitinha – Neto (81. Félix), Ramos (81. J. Neves), Leão (63. Trincão).
Jungdal, Jörgensen – Høgsberg, Nelsson, Jørgensen, Bidstrup, Gaaei, Skov Olsen.
Soares – Tavares, Palhinha, B. Silva, G. Inácio, F. Silva.
79. Daramy
68. Jesus (trenér), 82. R. Neves
Rozhodčí: Balakin – Berkut, Matjaš (UKR)
Počet diváků: 35951
Cur – Chalaili (78. Dasa), Šlomo, Nachmias, Stojnov – Dor Peretc /C/ (78. Kanichowsky), Azulaj (73. Gluch), E. Perec, Solomon – Abada (69. Feingold), Baribo (69. Turgeman).
Saipi – Vojvoda /C/, I. Krasniqi, Dellova, Avdyli (59. Gallapeni) – E. Krasniqi, Matoshi (77. Zhegrova), Kacuri (59. Avdullahu), Jashari (59. Hodža) – Rrahmani (69. Rashica), Asllani.
Daniel Perec, Glazer – Gandelman, Šua, Levi, Mizrahi, Abú Farchí.
Murić, Bekaj – Raçi, Osmani, Emërllahu.
Rozhodčí: Petrescu – Ghinguleac, Bojan (ROU)
Počet diváků: 294
40. Bischof
61. Wirtz
Urbig – Treu, Anton, Thiaw, Mittelstädt – Bischof (77. Baur), A. Pavlović (88. Janelt), Wirtz – Scherhant (77. Conte), Woltemade (77. Engelhardt), Gnabry (C) (46. El Mala).
D. Petrović – Nedeljković, Eraković (66. S. Pavlović), Gudelj, Babić – Živković (66. Samardžić), N. Maksimović (88. Kostov), Džodić (66. Cvetković), Kostić – Tadić (C) (66. Lukić), Jović.
Atubolu, Dahmen – Baku, Burkardt, Jeltsch, Karl, Raum.
V. Milinković-Savić, F. Stanković – Joveljić, Mimovič, Simić, A. Stanković, Terzić.
74. Gudelj, 80. N. Maksimović
53. J. Mbong
61. Scanlon
Bonello – Corbalan (88. Zammit), Shaw (88. Muscat), Pepe, Camenzuli – Guillaumier, Satariano (73. Paiber) – J. Mbong (73. P. Mbong), Teuma (82. Ewurum), Chouaref – Cardona.
Hankins – Ronan, Lopes, Jolley, Valarino – Bent, Torrilla, Scanlon – Richards, De Barr, Pozo (86. Stevens).
Al-Tumi, Sissons – Beerman, Borg, Grech, Mentz, Azzopardi.
Banda, Huart – Bartolo, Borge, Britto, Gomes, Garro, Jessop, Mason, Pons.
63. Chouaref, 72. J. Mbong, 90+1. Muscat
22. Torrilla
12. Parrott
45. Parrott
71. Prass
77. Gregoritsch
Kelleher – Egan, O'Shea (C), Scales (62. Kitching) – Abankwah (75. O'Brien), Azaz, Coventry, Manning – Idah (63. Molumby), Moylan (86. Cannon) – Parrott (75. Ogbene).
Wiegele – Posch, Affengruber (46. Wöber), Lienhart, Mwene – Seiwald (46. Laimer), X. Schlager (C) – Wimmer, Chukwuemeka (46. Gregoritsch), Schmid (67. Prass) – Kalajdžić.
Bazunu, O'Leary – Knight, Vata, Elding, Dunne, Phillips.
A. Schlager, Bignetti – Bacher, Lang, Adamu, Grüll, Friedl.
60. Abankwah, 82. Manning
85. Wöber
Rozhodčí: Lindhout (NED) – Balder (NED), Kücükerbir (NED)
Počet diváků: 44784
Balajev – Mutallimov (46. Abbasov), Badalov, Krivocjuk, T. Bajramov – Chajbulajev, Mahmudov (59. A. Hüsejnov) – Emreli, Sadychov (46. Isajev), Isgandarli (75. Adilchanov) – Gurbanli (59. R. Abdullazade).
B. Büchel – Weissenhofer, Traber, Göppel, Hofer – N. Hasler, M. Büchel (90+2. Schlegel), A. Hasler (77. Zünd) – Sele (77. Netzer), A. Lo Russo (59. Allgäuer), Kindle (46. Notaro).
A. Bajramov, Mirzammadov – Chačajev, R. Mammadov, A. Nurijev, Safarov.
L. Lo Russo, J. Ospelt – N. Beck, Kranz, Meier, Pizzi, Poitner.
57. Emreli, 80. T. Bajramov
40. Kindle, 41. Traber, 47. A. Hasler
Rozhodčí: Ciochirca – Weiss, Obritzberger (AUT)
23. Ioannidis
45+2. Masouras
59. van Dijk
89. Reijnders
Tzolakis – Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas – Karetsas (83. Douvikas), Kourbelis, Androutsos (83. Michailidis), Tzolis (16. Masouras) – Pavlidis (C) (70. Zafeiris), Ioannidis (70. Tetteh).
Verbruggen – Dumfries, J. Timber (78. Zechiël), van Dijk (C), van de Ven – Veerman, Til (46. Lang), Q. Timber (46. Gravenberch) – Summerville, Meerdink (70. Zirkzee), van Bommel (46. Reijnders).
Mandas, Vlachodimos – Kostoulas, Koulierakis, Kyriakopoulos, Mouzakitis, Vagiannidis.
Flekken, Roefs – Aké, Frimpong, Hato, Koopmeiners, K. Taylor.
67. Tzolakis, 78. Saliakas
78. Lang
Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti
Skupina A2 – tabulka:
|1.
|Řecko
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|2.
|Nizozemsko
|3
|1
|2
|0
|5:4
|5
|3.
|Německo
|3
|1
|1
|1
|3:2
|4
|4.
|Srbsko
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
Skupina A4 – tabulka:
|1.
|Portugalsko
|3
|3
|0
|0
|7:3
|9
|2.
|Dánsko
|3
|1
|0
|2
|6:7
|3
|3.
|Norsko
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|4.
|Wales
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
Skupina B3 – tabulka:
|1.
|Rakousko
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|2.
|Irsko
|3
|1
|1
|1
|5:3
|4
|3.
|Kosovo
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|4.
|Izrael
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
Skupina D1 – tabulka:
|1.
|Malta
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|2.
|Gibraltar
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|3.
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
Skupina D2 – tabulka:
|1.
|Litva
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|2.
|Ázerbájdžán
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|3.
|Lichtenštejnsko
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1