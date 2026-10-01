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Portugalští fotbalisté uspěli v Lize národů i potřetí, poprvé zvítězili Němci

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  23:09
Srbský gólman Djordje Petrovič zasáhl před německým fotbalistou Jonathanem...

Srbský gólman Djordje Petrovič zasáhl před německým fotbalistou Jonathanem Burkardtem. | foto: Angelika WarmuthReuters

Srbský fotbalista Srdjan Babič (v modrém) proti Německu, do souboje s ním jde...
Norský útočník Erling Haaland
Norský útočník Erling Haaland (vpravo) hlavičkuje na velšskou bránu.
Nizozemští fanoušci se radují.
10 fotografií
Portugalští fotbalisté porazili v elitní skupině Ligy národů v Kodani Dánsko 4:2 a na cestě k obhajobě triumfu vyhráli i třetí zápas. Němci zdolali v Mnichově Srbsko 2:0 a nový trenér Jürgen Klopp zaznamenal první výhru. Norové v deseti prohráli ve Walesu 1:2 a Řekové v zápase s Nizozemskem v Soluni brali bod za remízu 2:2, přestože po prvním poločase vedli už 2:0.

Portugalci se museli v Kodani obejít bez Cristiana Ronalda, který opustil tým poté, co trenér Jorge Jesus oznámil, že ve druhém zápase po sobě nebude v základní sestavě. Přesto dvakrát vedli, postarali se o to obránce Cancelo a Ramos, který zařídil už nedělní výhru v Oslu.

Na první gól odpověděl Damsgaard, na druhý Höjlund, ale pak už stříleli jen hosté. Vitinha jim vrátil vedení a Ronaldův klubový spoluhráč z an-Nasru Joao Félix dal gól i ve třetím zápase.

Joao Cancelo slaví gól s portugalskými spoluhráči.

Nad Kloppem visela hrozba, že jako první německý trenér nevyhraje ani jeden ze tří úvodních zápasů na lavičce reprezentace. Podle očekávání poslal na trávník téměř kompletně jiný tým a v něm i dva úplné nováčky - brankáře Urbiga, který je jen dvojkou v Bayernu, a útočníka Scherhanta z Freiburgu.

Poprvé byl v základní sestavě i Bischof, další mladík, který je v Mnichově doma, a pět minut před přestávkou rozjásal diváky. Wirtzova střela se k němu odrazila od tyče a záložník, který ještě v sobotu hrál za jednadvacítku, pohotově zakončil. Po hodině hry se Wirtz povedenou kličkou zbavil posledního obránce a dal druhý gól.

Řekové během dvou ročníků Ligy národů postoupili ze skupiny C až mezi elitu a tam překvapivě vyhráli oba zápasy na půdě soupeřů. Málem uspěli i doma v Soluni. Tzolisův gól ještě zrušil videorozhodčí pro ofsajd, ale Ioannidis se už trefil regulérně a v nastavení prvního poločasu připravil druhý gól pro Masurase.

Jenže Nizozemci za poslední dva roky neprohráli ani jeden z 18 soutěžních zápasů, jen dvakrát kapitulovali při penaltovém rozstřelu. Ani tentokrát je nepříznivý vývoj nezlomil a kapitán Van Dijk je přesnou hlavičkou vrátil do hry. O šest minut později mohlo být vyrovnáno, ale Dumfriese přistihl VAR v těsném ofsajdu. Reijnders přece jen v závěru vydoloval bod.

Norové v Cardiffu začali lépe a skóre otevřel hned v úvodu Bobb, podobně jako při premiéře v soutěži před týdnem proti Dánsku. Jenže Dan James vyrovnal, hned po změně stran uviděl norský obránce Heggem červenou kartu a Williams vzápětí z přímého kopu vývoj otočil.

Nejlepší norský střelec Haaland vyšel naprázdno, což se mu v soutěžním zápase za poslední dva roky stalo jen jednou - v prohraném čtvrtfinále MS s Anglií. Wales byl letos šest zápasů bez vítězství a uspěl poprvé od prohrané baráže s Bosnou a Hercegovinou.

Norský útočník Erling Haaland (vpravo) hlavičkuje na velšskou bránu.

Irové ve skupině B3 v Dublinu ukončili vítěznou sérii Rakušanů, kteří by se po čtyřech letech rádi vrátili do nejvyššího patra Ligy národů. Dva góly domácích dal ještě v prvním poločase Parrott, který hodně potrápil i české fotbalisty v jarní baráži. V závěru ale dva střídající hráči Prass a Gregoritsch zachránili remízu 2:2. Izrael v exilu v maďarském Debrecínu hrál s Kosovem 0:0 a připsal si první bod.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 4 1. 10. 2026 20:45
Wales Wales : Norsko Norsko 2:1 (1:1)
Góly:
38. D. James
48. Neco Williams
Góly:
11. Bobb
Sestavy:
Ward – Neco Williams, Cabango, Dasilva, Davies (C), Thomas – D. James (76. Sheehan), J. James (76. Johnson), Ampadu, Cullen (76. Colwill) – Koumas (85. Harris).
Sestavy:
Nyland – Ryerson (16. Pedersen), Ajer, Heggem, Wolfe (75. Nusa) – Ødegaard (C), Berge, Aursnes (46. Aasgaard) – Bobb (49. Østigaard), Haaland, Schjelderup (75. Strand Larsen).
Náhradníci:
Cornell, King – Mepham, Ashford, Burns, Moore, Roberts, Norrington-Davies.
Náhradníci:
Tangvik, Selvik – Bjørtuft, Berg, Blomberg, Sjøvold, Botheim.
Žluté karty:
37. J. James, 90+3. Thomas, 90+3. Ampadu
Žluté karty:
90+3. Ødegaard
Červené karty:
Červené karty:
46. Heggem

Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Sánchez

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 4 1. 10. 2026 20:45
Dánsko Dánsko : Portugalsko Portugalsko 2:4 (1:2)
Góly:
23. Damsgaard
53. Højlund
Góly:
13. Cancelo
25. Ramos
67. Vitinha
87. Félix
Sestavy:
Hermansen – Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle (80. Nikolas Nartey) – Hjulmand (74. Froholdt), Højbjerg (C) – Damsgaard (85. Høgh) – Daghim (46. Isaksen), Højlund, Daramy.
Sestavy:
Costa – Cancelo (63. Dalot), Dias (C), Veiga, Mendes – Fernandes (90+2. Araújo), R. Neves, Vitinha – Neto (81. Félix), Ramos (81. J. Neves), Leão (63. Trincão).
Náhradníci:
Jungdal, Jörgensen – Høgsberg, Nelsson, Jørgensen, Bidstrup, Gaaei, Skov Olsen.
Náhradníci:
Soares – Tavares, Palhinha, B. Silva, G. Inácio, F. Silva.
Žluté karty:
79. Daramy
Žluté karty:
68. Jesus (trenér), 82. R. Neves

Rozhodčí: Balakin – Berkut, Matjaš (UKR)

Počet diváků: 35951

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 3 1. 10. 2026 20:45
Izrael Izrael : Kosovo Kosovo 0:0 (0:0)
Sestavy:
Cur – Chalaili (78. Dasa), Šlomo, Nachmias, Stojnov – Dor Peretc /C/ (78. Kanichowsky), Azulaj (73. Gluch), E. Perec, Solomon – Abada (69. Feingold), Baribo (69. Turgeman).
Sestavy:
Saipi – Vojvoda /C/, I. Krasniqi, Dellova, Avdyli (59. Gallapeni) – E. Krasniqi, Matoshi (77. Zhegrova), Kacuri (59. Avdullahu), Jashari (59. Hodža) – Rrahmani (69. Rashica), Asllani.
Náhradníci:
Daniel Perec, Glazer – Gandelman, Šua, Levi, Mizrahi, Abú Farchí.
Náhradníci:
Murić, Bekaj – Raçi, Osmani, Emërllahu.

Rozhodčí: Petrescu – Ghinguleac, Bojan (ROU)

Počet diváků: 294

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 2 1. 10. 2026 20:45
Německo Německo : Srbsko Srbsko 2:0 (1:0)
Góly:
40. Bischof
61. Wirtz
Góly:
Sestavy:
Urbig – Treu, Anton, Thiaw, Mittelstädt – Bischof (77. Baur), A. Pavlović (88. Janelt), Wirtz – Scherhant (77. Conte), Woltemade (77. Engelhardt), Gnabry (C) (46. El Mala).
Sestavy:
D. Petrović – Nedeljković, Eraković (66. S. Pavlović), Gudelj, Babić – Živković (66. Samardžić), N. Maksimović (88. Kostov), Džodić (66. Cvetković), Kostić – Tadić (C) (66. Lukić), Jović.
Náhradníci:
Atubolu, Dahmen – Baku, Burkardt, Jeltsch, Karl, Raum.
Náhradníci:
V. Milinković-Savić, F. Stanković – Joveljić, Mimovič, Simić, A. Stanković, Terzić.
Žluté karty:
Žluté karty:
74. Gudelj, 80. N. Maksimović
Liga národů UEFA - Liga D
Skupina 1 1. 10. 2026 20:45
Malta Malta : Gibraltar Gibraltar 1:1 (0:0)
Góly:
53. J. Mbong
Góly:
61. Scanlon
Sestavy:
Bonello – Corbalan (88. Zammit), Shaw (88. Muscat), Pepe, Camenzuli – Guillaumier, Satariano (73. Paiber) – J. Mbong (73. P. Mbong), Teuma (82. Ewurum), Chouaref – Cardona.
Sestavy:
Hankins – Ronan, Lopes, Jolley, Valarino – Bent, Torrilla, Scanlon – Richards, De Barr, Pozo (86. Stevens).
Náhradníci:
Al-Tumi, Sissons – Beerman, Borg, Grech, Mentz, Azzopardi.
Náhradníci:
Banda, Huart – Bartolo, Borge, Britto, Gomes, Garro, Jessop, Mason, Pons.
Žluté karty:
63. Chouaref, 72. J. Mbong, 90+1. Muscat
Žluté karty:
22. Torrilla
Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 3 1. 10. 2026 20:45
Irsko Irsko : Rakousko Rakousko 2:2 (2:0)
Góly:
12. Parrott
45. Parrott
Góly:
71. Prass
77. Gregoritsch
Sestavy:
Kelleher – Egan, O'Shea (C), Scales (62. Kitching) – Abankwah (75. O'Brien), Azaz, Coventry, Manning – Idah (63. Molumby), Moylan (86. Cannon) – Parrott (75. Ogbene).
Sestavy:
Wiegele – Posch, Affengruber (46. Wöber), Lienhart, Mwene – Seiwald (46. Laimer), X. Schlager (C) – Wimmer, Chukwuemeka (46. Gregoritsch), Schmid (67. Prass) – Kalajdžić.
Náhradníci:
Bazunu, O'Leary – Knight, Vata, Elding, Dunne, Phillips.
Náhradníci:
A. Schlager, Bignetti – Bacher, Lang, Adamu, Grüll, Friedl.
Žluté karty:
60. Abankwah, 82. Manning
Žluté karty:
85. Wöber

Rozhodčí: Lindhout (NED) – Balder (NED), Kücükerbir (NED)

Počet diváků: 44784

Liga národů UEFA - Liga D
Skupina 2 1. 10. 2026 18:00
Ázerbájdžán Ázerbájdžán : Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko 0:0 (0:0)
Sestavy:
Balajev – Mutallimov (46. Abbasov), Badalov, Krivocjuk, T. Bajramov – Chajbulajev, Mahmudov (59. A. Hüsejnov) – Emreli, Sadychov (46. Isajev), Isgandarli (75. Adilchanov) – Gurbanli (59. R. Abdullazade).
Sestavy:
B. Büchel – Weissenhofer, Traber, Göppel, Hofer – N. Hasler, M. Büchel (90+2. Schlegel), A. Hasler (77. Zünd) – Sele (77. Netzer), A. Lo Russo (59. Allgäuer), Kindle (46. Notaro).
Náhradníci:
A. Bajramov, Mirzammadov – Chačajev, R. Mammadov, A. Nurijev, Safarov.
Náhradníci:
L. Lo Russo, J. Ospelt – N. Beck, Kranz, Meier, Pizzi, Poitner.
Žluté karty:
57. Emreli, 80. T. Bajramov
Žluté karty:
40. Kindle, 41. Traber, 47. A. Hasler

Rozhodčí: Ciochirca – Weiss, Obritzberger (AUT)

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 2 1. 10. 2026 20:45
Řecko Řecko : Nizozemsko Nizozemsko 2:2 (2:0)
Góly:
23. Ioannidis
45+2. Masouras
Góly:
59. van Dijk
89. Reijnders
Sestavy:
Tzolakis – Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas – Karetsas (83. Douvikas), Kourbelis, Androutsos (83. Michailidis), Tzolis (16. Masouras) – Pavlidis (C) (70. Zafeiris), Ioannidis (70. Tetteh).
Sestavy:
Verbruggen – Dumfries, J. Timber (78. Zechiël), van Dijk (C), van de Ven – Veerman, Til (46. Lang), Q. Timber (46. Gravenberch) – Summerville, Meerdink (70. Zirkzee), van Bommel (46. Reijnders).
Náhradníci:
Mandas, Vlachodimos – Kostoulas, Koulierakis, Kyriakopoulos, Mouzakitis, Vagiannidis.
Náhradníci:
Flekken, Roefs – Aké, Frimpong, Hato, Koopmeiners, K. Taylor.
Žluté karty:
67. Tzolakis, 78. Saliakas
Žluté karty:
78. Lang

Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti

Skupina A2 – tabulka:

1.Řecko32105:37
2.Nizozemsko31205:45
3.Německo31113:24
4.Srbsko30032:60

Skupina A4 – tabulka:

1.Portugalsko33007:39
2.Dánsko31026:73
3.Norsko31025:63
4.Wales31022:43

Skupina B3 – tabulka:

1.Rakousko32108:47
2.Irsko31115:34
3.Kosovo31112:34
4.Izrael30121:61

Skupina D1 – tabulka:

1.Malta21103:24
2.Gibraltar20201:12
3.Andorra20111:21

Skupina D2 – tabulka:

1.Litva21103:14
2.Ázerbájdžán20201:12
3.Lichtenštejnsko20110:21
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Zlín vs. ProstějovFotbal - - 2. 10. 2026:Zlín vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
2. 10. 11:00
  • 1.65
  • 3.92
  • 4.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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