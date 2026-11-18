Lukáš Horníček
Jestli někde Česko vážně nemá problém, tak mezi tyčemi. Tam má Denia na výběr jako nikde jinde: i kdyby vypadala komplet současná trojice, zřejmě by nebyl problém najít solidní náhradu.
V Lize národů si gólmani zápasy spravedlivě rozdělili, každý odchytal dva a nikdo nezklamal. Nad kolegy Kovářem a Kinským asi těsně vede Horníček, ale jen proto, že Kinský k parádním výkonům přidal až přílišné riskování při rozehrávce.
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Směřuje k jedničce Horníček? Je to můj sen, říká gólman. Po Anglii byl pozitivní
Kovář s Horníčkem nejsou možná tak výrazní, zato podobně spolehliví: rozseknout tuhle přetahovanou může to, že první jmenovaný chytá nejlepší soutěž světa.