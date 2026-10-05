Plivnutí v tunelu i zastrašování. Irové si po odvetě znovu stěžovali na hráče Izraele

„On na mě plivl!“ křičel v televizním záznamu kdosi během odchodu fotbalistů do kabin.
Deník The Irish Times posléze přišel s informací, že to byl hlas irského šéfa kondiční přípravy Damiena Doylea.
„Měl jsem pocit, že se nás snažili zastrašit od začátku zápasu, takže hráčům patří velký obdiv za to, že zachovali klid, protože to mohlo být utkání plné žlutých a červených karet,“ řekl trenér Heimir Hallgrímsson, jenž se k údajnému plivnutí vyjádřit odmítl s tím, že jde o věc disciplinární komise.
Kelleher REFUSED to shake the Israel captain’s hand🤝❌😬 https://t.co/2qpDYOo4qx— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) October 4, 2026
Ta má ostatně se zápasy Irů a Izraelců v Lize národů plné ruce práce. Politické spory kvůli konfliktu v Gaze rozdělují obě země natolik, že se plně promítají i do sportu. Štěstí, že se zápasy vůbec odehrály.
„Nesnášejí nás. A my je také nemáme rádi,“ pravil už před odvetou izraelský křídelník Manor Solomon.
„V obou zápasech bylo hodně napětí a nenávisti,“ přidal Hallgrímsson. „Jsem nesmírně rád, že už je po všem. Hráči si zaslouží uznání za to, jak si s tím poradili. Žádné reprezentaci bych nepřál, aby si musela projít tím, co my,“ dodal.
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Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku
Obě strany si s velkou úlevou oddechly. Aspoň na chvíli, dokud zápasy znovu nerozpitvá disciplinárka.
Už po úvodním duelu v Debrecínu si Irové stěžovali na údajné rasistické poznámky izraelských fanoušků vůči útočníkovi Adamu Idahovi. A konflikt se otevřel znovu na nedělní pozápasové tiskové konferenci, když izraelský kouč Ran Ben-Šamon dostal otázku, zda si jeho hráči cíleně zasedli na obránci Jaysonu Molumbym, jenž je nahlásil sudímu.
„Ale no tak. Tohle my neděláme. Vím, že je nám složité věřit, ale určitě nekážu hráčům, aby někoho cíleně zranili nebo do něj zajížděli. To není náš styl, jsme lidské bytosti,“ odvětil Ben-Šamon.
Obě utkání se hrála na neutrální půdě. Irský kapitán Caoimhín Kelleher odmítl podat svému protějšku Doru Peretzovi ruku a během izraelské hymny znovu se spoluhráči sklopili hlavu. To už před týdnem rozlítilo ministra zahraničí Gideona Saara, jenž Iry obvinil z toho, že stojí na špatné straně barikády.
K bojkotu dvojzápasu už od rozlosování vyzývala v Irsku kampaň Stop The Game od organizace Sport for Palestine, jež v Dublinu opakovaně protestovala proti konfliktu v Gaze. Například ve čtvrtek, kdy Irové remizovali s Rakouskem 2:2, během zápasu fanoušci zaházeli hřiště tenisovými míčky a jeden z protestujících vběhl na trávník s palestinskou vlajkou.
V květnu se kapitáni irských prvoligových celků a dalších 160 sportovních osobností vyslovili pro bojkot. Výzvy však vyslyšel pouze gólman Gavin Bazunu, zbytek týmu si odhlasoval, že se zápasů s Izraelem zúčastní. Přesto na ně zřejmě nebude vzpomínat v nejlepším.