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Francie v Lize národů remizovala s Itálií, Lewandowski dal proti Rumunům hattrick

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  23:28
Polský kapitán Robert Lewandowski slaví druhý gól v utkání Ligy národů proti...

Polský kapitán Robert Lewandowski slaví druhý gól v utkání Ligy národů proti Rumunsku. | foto: Reuters

Robert Lewandowski slaví se spoluhráči druhý gól proti Rumunsku.
Turecký obránce Merih Demiral v hlavičkovým souboji s Charlesem De Ketelaerem z...
Kevin De Bruyne slaví se spoluhráčm Youri Tielemansem gól proti Turecku.
Belgický záložník Kevin De Bruyne (vlevo) v souboji s Ferdim Kadiogluem z...
5 fotografií
Francouzští fotbalisté v Lize národů poprvé ztratili body, remizovali 1:1 s Itálií. Belgie v dalším utkání elitní divize porazila Turecko 3:0. V druhé lize kanonýr Robert Lewandowski zaznamenal hattrick při drtivé výhře Polska nad Rumunskem 6:0. Slovensko ve třetí divizi ztratilo vedení a na Faerských ostrovech remizovalo 1:1.

Čtvrtý tým letošního mistrovství světa i nadále postrádá svého kapitána Kyliana Mbappého, který si v úvodním utkání Ligy národů v Turecku poranil šlachu v levém kolenu. Francie dvakrát zvítězila 1:0 a také nyní se ujala vedení. Po přestávce otevřel skóre Olise. Bastoni ovšem vyrovnal, v závěru byl vyloučen domácí Upamecano a zápas skončil dělbou bodů.

O bod za vedoucí Francií ve skupině A1 je Belgie, která si v Lutychu snadno poradila s Tureckem. Dvakrát se trefil De Bruyne a dostal se již na 40 gólů v mezistátních zápasech. Skóre pak uzavřel belgický rekordman Lukaku, který má v reprezentaci 94 branek a blíží se ke stovce vstřelených gólů.

Bosna a Hercegovina ve skupině B4 remizovala s lídrem tabulky Švédskem 1:1, za domácí nastoupil hráč Plzně Memič. Slávista Nowak byl ve stejné skupině na hřišti u kanonády Polska proti Rumunsku ve Varšavě. V prvním poločase upadl v šestnáctce Lewandowski a rozhodčí přísně vyloučil hostujícího Dragusina.

Robert Lewandowski slaví se spoluhráči druhý gól proti Rumunsku.

Sám domácí kanonýr pak z nařízené penalty ve svém 170. mezistátním zápase zaznamenal jubilejní 90. gól. Hned po přestávce přidal Lewandowski ještě jeden a v závěru trefou na konečných 6:0 završil hattrick.

Skupinu B2 vede Severní Irsko, které na neutrální půdě v Trnavě porazilo Ukrajinu hladce 3:0. Maďarsko v druhém dnešním utkání skupiny zdolalo Gruzii 1:0.

Slováci po dvou domácích výhrách ve skupině C3 vyrazili na Faerské ostrovy. V jejich základní sestavě nastoupil i plzeňský stoper Vavro, slávista Schranz začal na lavičce náhradníků a přišel do hry v průběhu druhého poločasu. Faeřané si v prvním poločase dali vlastní gól, po přestávce vyrovnali a připravili lídra tabulky o první body.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 1 2. 10. 2026 20:45
Francie Francie : Itálie Itálie 1:1 (0:0)
Góly:
55. Olise
Góly:
68. Bastoni
Sestavy:
Maignan – Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert – Cherki (76. Camavinga), Da Cunha (87. Lacroix), Rabiot – Olise, Dembélé (C), Doué (76. Barcola).
Sestavy:
Donnarumma (C) – Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori – Frattesi (80. Doumbia), Tonali (62. Barella), Fagioli – Kean, F. Esposito (63. Vergara), S. Esposito (80. Maldini).
Náhradníci:
Butez, Restes – Akliouche, Diouf, Koné, Koundé, Lepaul, Yoro.
Náhradníci:
Carnesecchi, Vicario – Di Lorenzo, Mancini, Ricci, Ruggeri, Scamacca, Zoma.
Žluté karty:
73. Upamecano
Žluté karty:
54. Fagioli, 73. Kean, 82. Vergara, 90+2. Bastoni
Červené karty:
85. Upamecano
Červené karty:

Rozhodčí: Manzano – Ayuso, Cabañero (ESP)

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 1 2. 10. 2026 20:45
Belgie Belgie : Turecko Turecko 3:0 (1:0)
Góly:
10. De Bruyne
60. De Bruyne
76. Lukaku
Góly:
Sestavy:
Lammens – De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne – Tielemans, Vanaken (61. Lavia) – Godts (75. Trossard), De Bruyne (83. Openda), Lukébakio (61. Lukaku) – De Ketelaere (83. Fofana).
Sestavy:
Çakır – Bardakcı, Demiral, Çelik – Kadıoğlu, Elmaz, Yüksek (86. Tiknaz), Aydın (66. Fakılı) – Aktürkoğlu (66. Gül), Güler – Yılmaz (46. Akgün).
Náhradníci:
Penders, Vandevoordt – Debast, De Winter, Seys, Theate.
Náhradníci:
Bayındır, Şengezer – Elmalı, Eskihellaç, Kabak, Kahveci, Özcan, Topçu.
Žluté karty:
27. Lukébakio, 30. Tielemans, 80. De Bruyne, 90+3. Ngoy
Žluté karty:
56. Bardakcı, 70. Demiral, 90+3. Güler

Rozhodčí: Saggi (NOR)

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 3 2. 10. 2026 20:45
Faerské ostrovy Faerské ostrovy : Slovensko Slovensko 1:1 (0:1)
Góly:
66. Justinussen
Góly:
38. Vatnhamar (vla.)
Sestavy:
Lamhauge – Færø (C), Vatnhamar, Edmundsson – Danielsen, Turi, Bjartalíd (84. Nielsen), Agnarsson – Kallsberg (55. Samuelsen), Knudsen (55. Justinussen), Sørensen.
Sestavy:
Greif – Valjent (82. Hancko), Vavro, Škriniar (C), Mesík – Suslov, Lobotka, Rigo (63. Duda) – Ďuriš (63. Schranz), Boženík (70. Strelec), L. Sauer (46. Haraslín).
Náhradníci:
Petersen, á Reynatrød – A. Benjaminsen, J. Benjaminsen, Chukwudi, Davidsen, Hellisdal, Joensen, Vatnsdal.
Náhradníci:
Dúbravka, Takáč – Bobček, Kaprálik, Pokorny, Prekop, Šatka.
Žluté karty:
41. Danielsen, 65. Turi, 69. Edmundsson
Žluté karty:

Rozhodčí: Al-Hakim (SWE) – Culum (SWE), Klyver (SWE)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 4 2. 10. 2026 20:45
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina : Švédsko Švédsko 1:1 (1:0)
Góly:
80. Alajbegović
Góly:
61. Gyökeres
Sestavy:
Hamzić – Memić, Katić (86. Smajlović), Muharemović, Kolašinac – Bajraktarević, Bašić (76. Mahmić), Gigović (86. Šunjić), Alajbegović – Demirović (76. Lukić), Džeko (C) (62. Tabaković).
Sestavy:
Johansson – Lindelöf (C), Starfelt (31. Smith), Skoglund – Bernhardsson (76. Bergvall), Karlström, Larsson, Zeneli (76. Swedberg), Gudmundsson – Gyökeres, Nanasi (90+5. Sema).
Náhradníci:
Jurkas, Zlomislić – Djurić, Malić, Mujakić, Omerović, Radeljić.
Náhradníci:
Ellborg, Törnqvist – Abraham, Svensson, Bejimo, Bolin, Dahl.

Rozhodčí: Derevinskyi – Myronov, Grushko

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 3 2. 10. 2026 16:00
Kazachstán Kazachstán : Moldavsko Moldavsko 1:2 (0:1)
Góly:
64. Alip
Góly:
45+1. Cleșcenco
50. Popescu
Sestavy:
Zaruckij – Jerlanov (74. Malyj), Alip, Vorogovskij – Mrynskij (66. Žagorov), Karaman, Islamchan (C), Orazov (46. Tapalov), Astanov (46. Tujakbaev) – Karimov (59. Šušenačev), Kenžebek.
Sestavy:
Celeadnic – Revenco (86. David), Baboglo (C), Iovu, Gherasimencov, Reabciuk (76. Ștefan) – Fratea (46. Moțpan), Rață (86. Dumbravanu), Perciun – Cleșcenco (59. Stînă), Popescu.
Náhradníci:
Šajzada, Anarbekov – Kasabulat, Kasym, Amir, Žukov, Basmanov.
Náhradníci:
Timbur, Cojuhar – Cucoș, Bodișteanu, Cojocari, Forov, Mandrîcenco.
Žluté karty:
80. Kenžebek, 89. Vorogovskij
Žluté karty:

Rozhodčí: Barbu – Grigoriou, Bucsi (ROU)

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 2 2. 10. 2026 18:00
Lotyšsko Lotyšsko : Černá Hora Černá Hora 1:2 (0:1)
Góly:
82. Strods
Góly:
3. Adžić
56. Adžić
Sestavy:
Matrevics – Savaļnieks (28. Jurkovskis), Vientiess, Černomordijs (C) (64. Dašķevičs), Meļņiks, Cirkin – Zelenkovs (78. Strods), Vapne, Patijčuks (78. Čudars), Cigaņiks – Uldriķis (64. Gutkovskis).
Sestavy:
Popović – Vešović, Rubežić, Vujačić, Radunović (60. Perović) – Lončar, Janković (60. Djukanović), Adžić – Osmajić (60. Brnović), Krstović (69. Latković), Jovetić (C) (78. Vuković).
Náhradníci:
Orols, Puriņš – Aleksanjan, Balodis, Emsis, Saveljevs, Toņiševs.
Náhradníci:
Nikić, Petković – Bulatović, Milič, Savić, Šimun.
Žluté karty:
39. Patijčuks
Žluté karty:
90+4. Latković

Rozhodčí: Gidzhekov – Maksimov, Mitrev

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 2 2. 10. 2026 20:45
Ukrajina Ukrajina : Severní Irsko Severní Irsko 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
9. Brown
22. Price
61. Brown
Sestavy:
Riznyk – Zabarnyj, Sarapij, Matvijenko – Bondar (62. Sikan), Očeretko, Bražko (56. Nazaryna), Sudakov (68. Nazarenko) – Cygankov, Jarmolenko (C) (62. Zubkov), Jaremčuk (62. Ponomarenko).
Sestavy:
P. Charles – Atcheson (84. McNair), McConville, Brown, Spencer – Price (67. Devenny), S. Charles, Devlin (84. O'Neill) – Hume (C), Donley (77. Magennis), Morrison (77. P. Kelly).
Náhradníci:
Jermakov, Trubin – Krupskij, Mychavko, Šaparenko, Varfolomejev, Krasnopir.
Náhradníci:
Hazard, Peacock-Farrell – Thompson, D. Charles, Smyth, Forbes, B. Graham.
Žluté karty:
57. Matvijenko, 88. Ponomarenko, 88. Sikan
Žluté karty:
64. Spencer

Rozhodčí: Vergoote – Geerolf, Tiesters (BEL)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 4 2. 10. 2026 20:45
Polsko Polsko : Rumunsko Rumunsko 6:0 (1:0)
Góly:
24. Lewandowski
47. Lewandowski
49. Ghiță (vla.)
62. Zieliński
66. Bednarek
86. Lewandowski
Góly:
Sestavy:
Bułka – Cash (63. Wojtuszek), Bednarek, Kiwior, Frankowski – Szymański (71. Reguła), Nowak (63. Urbański), Zieliński (71. Slisz), Zalewski (78. Pietuszewski) – Świderski, Lewandowski (C).
Sestavy:
Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu (67. Borza) – R. Marin (78. Cirjan), Băluță – Man (67. Racovițan), Hagi (C) (67. M. Marin), Mihăilă (27. Coubis) – Bîrligea.
Náhradníci:
Kochalski, Abramowicz – Kędziora, Żukowski, Puchacz, Skóraś, Potulski.
Náhradníci:
Radu, Cojocaru – Tănase, Cicâldău, Stanciu, Moruțan, Strata.
Žluté karty:
42. Lewandowski, 57. Świderski
Žluté karty:
35. Ghiță, 39. Băluță, 73. Borza
Červené karty:
Červené karty:
22. Drăgușin

Rozhodčí: U. Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher (všichni SUI)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 2 2. 10. 2026 20:45
Maďarsko Maďarsko : Gruzie Gruzie 1:0 (1:0)
Góly:
35. Kerkez
Góly:
Sestavy:
B. Tóth – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, A. Tóth (57. Vitális) – M. Tóth (57. Bárány), Szoboszlai (C) (80. T. Szűcs), Nagy (69. R. Tóth) – Lukács (80. Jurek).
Sestavy:
Mamardašvili – Gogličidze, Dvali, Ločošvili – Kakabadze, Jegojan (46. Kočorašvili), Kiteišvili (50. Mekvabišvili), Citaišvili (63. Kvernadze) – Čakvetadze (76. Davitašvili) – Mikautadze (63. Zivzivadze), Kvaracchelia (C).
Náhradníci:
Gundel-Takács, Pécsi – Csongvai, Doktorics, Markgraf, Szalai, Várkonyi.
Náhradníci:
Gugešašvili, Kereselidze – Abuašvili, Lobžanidze, G. Mamageišvili, Sazonov, Tabidze.
Žluté karty:
74. Kerkez, 82. T. Szűcs, 84. Vitális
Žluté karty:
33. Kiteišvili, 68. Kočorašvili

Rozhodčí: Jovanović – Stojković, Simovic (všichni SRB)

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 2 2. 10. 2026 18:00
Kypr Kypr : Arménie Arménie 2:0 (2:0)
Góly:
19. Konomis
31. Kakoullis
Góly:
Sestavy:
Freitas – Konomis, Kyprianou, Panagiotou, Pileas – Loizou (68. Tzionis), Kastanos (C) (84. Artymatas), Andreou, Edwards (68. Neophytou) – Kakoullis (54. Malekkidis), Pittas (84. Georgiou).
Sestavy:
Beglarjan – Simonjan (63. Iwu), Pilojan, Aruťunjan, Tiknizjan – Bandikjan (51. Terterjan), K. Hovhannisjan, Spercjan (C) – Sevikjan (46. Grigorjan), Garibjan, Manveljan (78. N. Hovhannisjan).
Náhradníci:
Michail, Paraskevas – Christou, Kosti, Kyriakou, Shikkis, Antoniou.
Náhradníci:
Matiňan, Mišijev – Aghasarjan, Ajvazjan, Miranjan, Muradjan, Petrosjan.
Žluté karty:
Žluté karty:
27. Sevikjan, 37. Bandikjan
Červené karty:
53. Pileas
Červené karty:

Rozhodčí: Al-Emara – Valjakka, Lamppu (FIN)

Skupina A1 – tabulka:

1.Francie32103:17
2.Belgie32015:16
3.Itálie31115:44
4.Turecko30031:80

Skupina B2 – tabulka:

1.Severní Irsko32104:07
2.Maďarsko31111:14
3.Ukrajina31111:34
4.Gruzie30120:21

Skupina B4 – tabulka:

1.Švédsko32106:37
2.Bosna a Hercegovina31205:35
3.Polsko31117:34
4.Rumunsko30033:120

Skupina C2 – tabulka:

1.Černá Hora33007:49
2.Kypr31113:24
3.Arménie31024:53
4.Lotyšsko30121:41

Skupina C3 – tabulka:

1.Slovensko32105:27
2.Moldavsko31113:44
3.Faerské ostrovy30303:33
4.Kazachstán30123:51
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Olomouc B vs. VítkoviceFotbal - 10. kolo - 3. 10. 2026:Olomouc B vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
3. 10. 10:15
  • 1.46
  • 3.95
  • 4.54
Motorlet Praha vs. Loko PrahaFotbal - 9. kolo - 3. 10. 2026:Motorlet Praha vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
3. 10. 10:15
  • 1.55
  • 3.87
  • 3.85
Artis Brno vs. TrenčínFotbal - - 3. 10. 2026:Artis Brno vs. Trenčín //www.idnes.cz/sport
3. 10. 11:30
  • 1.50
  • 4.19
  • 4.73
Vsetín vs. Slovácko BFotbal - 10. kolo - 3. 10. 2026:Vsetín vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
3. 10. 14:00
  • 2.59
  • 3.58
  • 2.00
Frýdek-Místek vs. VrchovinaFotbal - 10. kolo - 3. 10. 2026:Frýdek-Místek vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
3. 10. 15:00
  • 1.51
  • 3.95
  • 4.11
Uh. Brod vs. HavířovFotbal - 10. kolo - 3. 10. 2026:Uh. Brod vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
3. 10. 15:00
  • 1.60
  • 3.79
  • 3.63
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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