Francie v Lize národů remizovala s Itálií, Lewandowski dal proti Rumunům hattrick

Čtvrtý tým letošního mistrovství světa i nadále postrádá svého kapitána Kyliana Mbappého, který si v úvodním utkání Ligy národů v Turecku poranil šlachu v levém kolenu. Francie dvakrát zvítězila 1:0 a také nyní se ujala vedení. Po přestávce otevřel skóre Olise. Bastoni ovšem vyrovnal, v závěru byl vyloučen domácí Upamecano a zápas skončil dělbou bodů.
O bod za vedoucí Francií ve skupině A1 je Belgie, která si v Lutychu snadno poradila s Tureckem. Dvakrát se trefil De Bruyne a dostal se již na 40 gólů v mezistátních zápasech. Skóre pak uzavřel belgický rekordman Lukaku, který má v reprezentaci 94 branek a blíží se ke stovce vstřelených gólů.
Bosna a Hercegovina ve skupině B4 remizovala s lídrem tabulky Švédskem 1:1, za domácí nastoupil hráč Plzně Memič. Slávista Nowak byl ve stejné skupině na hřišti u kanonády Polska proti Rumunsku ve Varšavě. V prvním poločase upadl v šestnáctce Lewandowski a rozhodčí přísně vyloučil hostujícího Dragusina.
Sám domácí kanonýr pak z nařízené penalty ve svém 170. mezistátním zápase zaznamenal jubilejní 90. gól. Hned po přestávce přidal Lewandowski ještě jeden a v závěru trefou na konečných 6:0 završil hattrick.
Skupinu B2 vede Severní Irsko, které na neutrální půdě v Trnavě porazilo Ukrajinu hladce 3:0. Maďarsko v druhém dnešním utkání skupiny zdolalo Gruzii 1:0.
Slováci po dvou domácích výhrách ve skupině C3 vyrazili na Faerské ostrovy. V jejich základní sestavě nastoupil i plzeňský stoper Vavro, slávista Schranz začal na lavičce náhradníků a přišel do hry v průběhu druhého poločasu. Faeřané si v prvním poločase dali vlastní gól, po přestávce vyrovnali a připravili lídra tabulky o první body.
55. Olise
68. Bastoni
Maignan – Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert – Cherki (76. Camavinga), Da Cunha (87. Lacroix), Rabiot – Olise, Dembélé (C), Doué (76. Barcola).
Donnarumma (C) – Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori – Frattesi (80. Doumbia), Tonali (62. Barella), Fagioli – Kean, F. Esposito (63. Vergara), S. Esposito (80. Maldini).
Butez, Restes – Akliouche, Diouf, Koné, Koundé, Lepaul, Yoro.
Carnesecchi, Vicario – Di Lorenzo, Mancini, Ricci, Ruggeri, Scamacca, Zoma.
73. Upamecano
54. Fagioli, 73. Kean, 82. Vergara, 90+2. Bastoni
85. Upamecano
Rozhodčí: Manzano – Ayuso, Cabañero (ESP)
10. De Bruyne
60. De Bruyne
76. Lukaku
Lammens – De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne – Tielemans, Vanaken (61. Lavia) – Godts (75. Trossard), De Bruyne (83. Openda), Lukébakio (61. Lukaku) – De Ketelaere (83. Fofana).
Çakır – Bardakcı, Demiral, Çelik – Kadıoğlu, Elmaz, Yüksek (86. Tiknaz), Aydın (66. Fakılı) – Aktürkoğlu (66. Gül), Güler – Yılmaz (46. Akgün).
Penders, Vandevoordt – Debast, De Winter, Seys, Theate.
Bayındır, Şengezer – Elmalı, Eskihellaç, Kabak, Kahveci, Özcan, Topçu.
27. Lukébakio, 30. Tielemans, 80. De Bruyne, 90+3. Ngoy
56. Bardakcı, 70. Demiral, 90+3. Güler
Rozhodčí: Saggi (NOR)
66. Justinussen
38. Vatnhamar (vla.)
Lamhauge – Færø (C), Vatnhamar, Edmundsson – Danielsen, Turi, Bjartalíd (84. Nielsen), Agnarsson – Kallsberg (55. Samuelsen), Knudsen (55. Justinussen), Sørensen.
Greif – Valjent (82. Hancko), Vavro, Škriniar (C), Mesík – Suslov, Lobotka, Rigo (63. Duda) – Ďuriš (63. Schranz), Boženík (70. Strelec), L. Sauer (46. Haraslín).
Petersen, á Reynatrød – A. Benjaminsen, J. Benjaminsen, Chukwudi, Davidsen, Hellisdal, Joensen, Vatnsdal.
Dúbravka, Takáč – Bobček, Kaprálik, Pokorny, Prekop, Šatka.
41. Danielsen, 65. Turi, 69. Edmundsson
Rozhodčí: Al-Hakim (SWE) – Culum (SWE), Klyver (SWE)
80. Alajbegović
61. Gyökeres
Hamzić – Memić, Katić (86. Smajlović), Muharemović, Kolašinac – Bajraktarević, Bašić (76. Mahmić), Gigović (86. Šunjić), Alajbegović – Demirović (76. Lukić), Džeko (C) (62. Tabaković).
Johansson – Lindelöf (C), Starfelt (31. Smith), Skoglund – Bernhardsson (76. Bergvall), Karlström, Larsson, Zeneli (76. Swedberg), Gudmundsson – Gyökeres, Nanasi (90+5. Sema).
Jurkas, Zlomislić – Djurić, Malić, Mujakić, Omerović, Radeljić.
Ellborg, Törnqvist – Abraham, Svensson, Bejimo, Bolin, Dahl.
Rozhodčí: Derevinskyi – Myronov, Grushko
64. Alip
45+1. Cleșcenco
50. Popescu
Zaruckij – Jerlanov (74. Malyj), Alip, Vorogovskij – Mrynskij (66. Žagorov), Karaman, Islamchan (C), Orazov (46. Tapalov), Astanov (46. Tujakbaev) – Karimov (59. Šušenačev), Kenžebek.
Celeadnic – Revenco (86. David), Baboglo (C), Iovu, Gherasimencov, Reabciuk (76. Ștefan) – Fratea (46. Moțpan), Rață (86. Dumbravanu), Perciun – Cleșcenco (59. Stînă), Popescu.
Šajzada, Anarbekov – Kasabulat, Kasym, Amir, Žukov, Basmanov.
Timbur, Cojuhar – Cucoș, Bodișteanu, Cojocari, Forov, Mandrîcenco.
80. Kenžebek, 89. Vorogovskij
Rozhodčí: Barbu – Grigoriou, Bucsi (ROU)
82. Strods
3. Adžić
56. Adžić
Matrevics – Savaļnieks (28. Jurkovskis), Vientiess, Černomordijs (C) (64. Dašķevičs), Meļņiks, Cirkin – Zelenkovs (78. Strods), Vapne, Patijčuks (78. Čudars), Cigaņiks – Uldriķis (64. Gutkovskis).
Popović – Vešović, Rubežić, Vujačić, Radunović (60. Perović) – Lončar, Janković (60. Djukanović), Adžić – Osmajić (60. Brnović), Krstović (69. Latković), Jovetić (C) (78. Vuković).
Orols, Puriņš – Aleksanjan, Balodis, Emsis, Saveljevs, Toņiševs.
Nikić, Petković – Bulatović, Milič, Savić, Šimun.
39. Patijčuks
90+4. Latković
Rozhodčí: Gidzhekov – Maksimov, Mitrev
9. Brown
22. Price
61. Brown
Riznyk – Zabarnyj, Sarapij, Matvijenko – Bondar (62. Sikan), Očeretko, Bražko (56. Nazaryna), Sudakov (68. Nazarenko) – Cygankov, Jarmolenko (C) (62. Zubkov), Jaremčuk (62. Ponomarenko).
P. Charles – Atcheson (84. McNair), McConville, Brown, Spencer – Price (67. Devenny), S. Charles, Devlin (84. O'Neill) – Hume (C), Donley (77. Magennis), Morrison (77. P. Kelly).
Jermakov, Trubin – Krupskij, Mychavko, Šaparenko, Varfolomejev, Krasnopir.
Hazard, Peacock-Farrell – Thompson, D. Charles, Smyth, Forbes, B. Graham.
57. Matvijenko, 88. Ponomarenko, 88. Sikan
64. Spencer
Rozhodčí: Vergoote – Geerolf, Tiesters (BEL)
24. Lewandowski
47. Lewandowski
49. Ghiță (vla.)
62. Zieliński
66. Bednarek
86. Lewandowski
Bułka – Cash (63. Wojtuszek), Bednarek, Kiwior, Frankowski – Szymański (71. Reguła), Nowak (63. Urbański), Zieliński (71. Slisz), Zalewski (78. Pietuszewski) – Świderski, Lewandowski (C).
Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu (67. Borza) – R. Marin (78. Cirjan), Băluță – Man (67. Racovițan), Hagi (C) (67. M. Marin), Mihăilă (27. Coubis) – Bîrligea.
Kochalski, Abramowicz – Kędziora, Żukowski, Puchacz, Skóraś, Potulski.
Radu, Cojocaru – Tănase, Cicâldău, Stanciu, Moruțan, Strata.
42. Lewandowski, 57. Świderski
35. Ghiță, 39. Băluță, 73. Borza
22. Drăgușin
Rozhodčí: U. Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher (všichni SUI)
35. Kerkez
B. Tóth – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, A. Tóth (57. Vitális) – M. Tóth (57. Bárány), Szoboszlai (C) (80. T. Szűcs), Nagy (69. R. Tóth) – Lukács (80. Jurek).
Mamardašvili – Gogličidze, Dvali, Ločošvili – Kakabadze, Jegojan (46. Kočorašvili), Kiteišvili (50. Mekvabišvili), Citaišvili (63. Kvernadze) – Čakvetadze (76. Davitašvili) – Mikautadze (63. Zivzivadze), Kvaracchelia (C).
Gundel-Takács, Pécsi – Csongvai, Doktorics, Markgraf, Szalai, Várkonyi.
Gugešašvili, Kereselidze – Abuašvili, Lobžanidze, G. Mamageišvili, Sazonov, Tabidze.
74. Kerkez, 82. T. Szűcs, 84. Vitális
33. Kiteišvili, 68. Kočorašvili
Rozhodčí: Jovanović – Stojković, Simovic (všichni SRB)
19. Konomis
31. Kakoullis
Freitas – Konomis, Kyprianou, Panagiotou, Pileas – Loizou (68. Tzionis), Kastanos (C) (84. Artymatas), Andreou, Edwards (68. Neophytou) – Kakoullis (54. Malekkidis), Pittas (84. Georgiou).
Beglarjan – Simonjan (63. Iwu), Pilojan, Aruťunjan, Tiknizjan – Bandikjan (51. Terterjan), K. Hovhannisjan, Spercjan (C) – Sevikjan (46. Grigorjan), Garibjan, Manveljan (78. N. Hovhannisjan).
Michail, Paraskevas – Christou, Kosti, Kyriakou, Shikkis, Antoniou.
Matiňan, Mišijev – Aghasarjan, Ajvazjan, Miranjan, Muradjan, Petrosjan.
27. Sevikjan, 37. Bandikjan
53. Pileas
Rozhodčí: Al-Emara – Valjakka, Lamppu (FIN)
Skupina A1 – tabulka:
|1.
|Francie
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|2.
|Belgie
|3
|2
|0
|1
|5:1
|6
|3.
|Itálie
|3
|1
|1
|1
|5:4
|4
|4.
|Turecko
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0
Skupina B2 – tabulka:
|1.
|Severní Irsko
|3
|2
|1
|0
|4:0
|7
|2.
|Maďarsko
|3
|1
|1
|1
|1:1
|4
|3.
|Ukrajina
|3
|1
|1
|1
|1:3
|4
|4.
|Gruzie
|3
|0
|1
|2
|0:2
|1
Skupina B4 – tabulka:
|1.
|Švédsko
|3
|2
|1
|0
|6:3
|7
|2.
|Bosna a Hercegovina
|3
|1
|2
|0
|5:3
|5
|3.
|Polsko
|3
|1
|1
|1
|7:3
|4
|4.
|Rumunsko
|3
|0
|0
|3
|3:12
|0
Skupina C2 – tabulka:
|1.
|Černá Hora
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|2.
|Kypr
|3
|1
|1
|1
|3:2
|4
|3.
|Arménie
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|4.
|Lotyšsko
|3
|0
|1
|2
|1:4
|1
Skupina C3 – tabulka:
|1.
|Slovensko
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|2.
|Moldavsko
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|3.
|Faerské ostrovy
|3
|0
|3
|0
|3:3
|3
|4.
|Kazachstán
|3
|0
|1
|2
|3:5
|1