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Tohle je fotbal, který milujeme, zářil Zidane po obratu. Mrzí ho, že sraz končí

Autor:
  11:05
Francouzský trenér Zinédine Zidane během zápasu s Belgií.

Francouzský trenér Zinédine Zidane během zápasu s Belgií. | foto: AP

Francouzský trenér Zinédine Zidane během zápasu s Belgií.
Francouzský trenér Zinédine Zidane během zápasu s Belgií.
Francouzští fanoušci podporují svůj tým v Lize národů.
Belgický záložník Roméo Lavia uklidňuje spoluhráče.
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Kdybyste někdy přemýšleli, jak vypadá perfektní střídání, můžete si pustit třeba zápas Francie proti Belgii (4:1). Ten totiž čtyřmi góly v poslední čtvrthodině otočili a rozhodli právě náhradníci. „Tohle je fotbal, který milujeme,“ zářil pak nový trenér Zinédine Zidane.

Ten má tak po prvních čtyřech utkáních na lavičce národního týmu solidní bilanci tří výher a jedné remízy.

V pondělí to ale dlouho vypadalo, že poprvé padne, navíc doma v Paříži. Od 35. minuty totiž jeho svěřenci prohrávali po gólu Lukebakia.

„V první půli jsme měli určité problémy, ale to k tomu patří. Takové zápasy zkrátka někdy máte. Ale povedlo se nám vše napravit a druhá půle byla mimořádná,“ pochvaloval si Zidane.

Francouzský trenér Zinédine Zidane během zápasu s Belgií.
Francouzský trenér Zinédine Zidane během zápasu s Belgií.

Sám tomu vzedmutí dost pomohl.

V 60. minutě poslal do hry Oliseho, Cherkiho a Da Cunhu, v 72. minutě je pak doplnil ještě Doué.

A jejich bilance? Doué zapsal gól a dvě asistence, Olise dva góly a asistenci, Cherki se prosadil jednou a Da Cunha jednou asistoval. Na čtyřech vstřelených brankách se tak podíleli pouze tito čtyři náhradníci.

„Věděli jsme, že střídání můžou zápas změnit, protože tady máme neskutečně kvalitní hráče. Ale byl to skvělý výkon od celého týmu. Teď ho možná rozhodli tihle čtyři, ale se všemi jsem za poslední dva týdny spokojený,“ pronesl Zidane.

Zidane měl šťastnou ruku. Náhradníci zařídili Francii triumf 4:1 nad Belgií

Francie mimochodem poprvé od května 2012 zvítězila v utkání, kde ještě v 76. minutě prohrávala. A vůbec poprvé v historii vyhrála o tři góly v zápase, kde prohrávala na startu závěrečné půlhodiny.

Střídání Zidanovi vyšlo i minulý týden, shodou okolností také proti Belgii. Tehdy do hry poslal Oliseho s Cherkim, kteří o deset minut později připravili jedinou branku utkání.

A tak si teď Zidane může první sraz odškrtnout jako povedený.

„Samozřejmě je pořád co zlepšovat, ale jsme na správné cestě. Jsem na hráče hrdý a jsem šťastný za tyhle dva týdny, které jsme spolu strávili. A to ani nemluvím o výsledcích, které nás dostaly do dobré pozice,“ zhodnotil Zidane.

Na nabídku od národního týmu čekal dlouho.

Poté, co v roce 2021 ukončil své druhé angažmá u Realu Madrid, nikde netrénoval a dával jasně najevo, že nikoho jiného než Francii nepřevezme. Šance se mu naskytla letos, kdy po mistrovství světa u reprezentace skončil Didier Deschamps.

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„Po prvním srazu nemám co kritizovat. Spíš naopak. Hráči mě příjemně překvapili svým přístupem. Věděl jsem, že to jsou profesionálové, ale tohle bylo něco úplně jiného. Národní tým pro ně znamená hodně a tvoří skvělou partu,“ popsal Zidane.

Jenže do konce roku ho čeká už jen jeden kratší sraz, kde budou na programu dva zápasy.

„To je ten problém. Pro hráče teď bude fotbalový život normálně pokračovat – vrátí se do svých klubů a reprezentaci nemusí řešit. A pro mě to bude trochu zvláštní. Všechno se zastaví, což je trochu frustrující, ale co se dělat,“ krčil rameny.

Bude se Francii pod jeho vedením dařit i nadále?

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Témata: Zinedine Zidane

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