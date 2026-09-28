Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Francouzi udolali v Lize národů Belgii gólem v závěru. Italové dominovali

Autor: ,
  22:56
Lucas Da Cunha (vpravo) z Francie se pokouší zastavit belgickou hvězdu Kevina...

Lucas Da Cunha (vpravo) z Francie se pokouší zastavit belgickou hvězdu Kevina De Bruyneho. | foto: Geert Vanden WijngaertAP

Italský fotbalista Pio Esposito slaví gól.
Orkun Kokcü z Turecka u míče v zápase s Itálií.
Kouč francouzské fotbalové reprezentace Zinedine Zidane sleduje záložníka...
Kevin De Bruyne v dresu belgické reprezentace posílá míč vedle gólmana Francie...
7 fotografií
Francie ve fotbalové Lize národů vyhrála 1:0 v Belgii, jedinou branku vstřelil v 88. minutě Michael Olise. Ve druhém utkání skupiny A1 Itálie díky vydařenému prvnímu poločasu zvítězila 4:1 v Turecku.

Belgie s Francií úvodní kolo vyhrály, v pondělí nabídly divákům duel s minimem gólových šancí.

Čekání na branku ukončil až v 88. minutě Olise, který převzal míč na vlastní polovině a individuální akci zakončil přesnou střelou k tyči. Trenér Zidane tak zvládl i druhý zápas na lavičce francouzské reprezentace, jeho protějšek Van Bommel poprvé neuspěl.

Italové rozhodli o vítězství už v prvním poločase, který vyhráli 3:0. Krátce po změně stran snížil Yilmaz, brzy ale hostům vrátil tříbrankové vedení Francesco Esposito. Jedenadvacetiletý útočník Interu Milán nastoupil po boku svého staršího bratra Sebastiana, v základní sestavě „Azzurri“ se objevila bratrská dvojice po 111 letech.

Italové poprvé bodovali pod staronovým trenérem Mancinim, který je v roce 2021 dovedl k titulu mistrů Evropy. Turecko prohrálo i druhý zápas ve skupině.

Orkun Kokcü z Turecka u míče v zápase s Itálií.

Ve skupině B4 je po dvou kolech stoprocentní Švédsko, které zdolalo doma 3:1 Polsko. Na Nygrenův gól odpověděl ještě do poločasu Szymaňski, v 63. minutě ale skóroval po signálu z rohu Ayari a další zásah přidal Gyökeres.

O dva body zpět za Seveřany je Bosna a Hercegovina. Balkánský tým vyhrál 4:2 v Rumunsku i díky gólové hlavičce bývalého libereckého záložníka Mahmiče.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 1 28. 9. 2026 20:45
Turecko Turecko : Itálie Itálie 1:4 (0:3)
Góly:
47. Yılmaz
Góly:
9. Bastoni
22. Frattesi
27. Kayode
50. F. Esposito
Sestavy:
Bayındır – Çelik, Demiral (C) (46. Bardakcı), Kabak – Aydın, Kökçü (46. Yüksek), Özcan (76. Tiknaz), Elmalı – Güler, Yılmaz (80. Gül), Uzun (46. Aktürkoğlu).
Sestavy:
Donnarumma (C) – Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri – Frattesi (82. Di Lorenzo), Tonali, Fagioli (76. Romano) – Raspadori (46. Cambiaghi), F. Esposito (76. Scamacca), S. Esposito (63. Doumbia).
Náhradníci:
Kocuk, Şengezer – Akaydin, Akgün, Kadıoğlu, Kahveci, Eskihellaç.
Náhradníci:
Carnesecchi, Vicario – Calafiori, Ghilardi, Kean, Mandragora, Vergara.
Žluté karty:
38. Uzun, 54. Yılmaz, 72. Kabak
Žluté karty:

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 1 28. 9. 2026 20:45
Belgie Belgie : Francie Francie 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
88. Olise
Sestavy:
Lammens – Castagne, Ngoy, Mechele, Seys (68. De Cuyper) – Tielemans, De Bruyne (63. Vanaken), Lavia (85. Raskin) – Moreira (63. Lukébakio), De Ketelaere (85. Fernandez-Pardo), Godts.
Sestavy:
Maignan – Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf – Akliouche (77. Cherki), Camavinga, Da Cunha (90. Koné) – Doué, Lepaul (68. Dembélé), Barcola (77. Olise).
Náhradníci:
De Busser, Vandevoordt – Debast, Theate, Lukaku, Openda, Keita.
Náhradníci:
Restes, Butez – Truffert, Upamecano, Koundé, Rabiot, Yoro.
Žluté karty:
42. Moreira, 57. De Bruyne, 66. Tielemans
Žluté karty:
Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 2 28. 9. 2026 18:00
Gruzie Gruzie : Ukrajina Ukrajina 0:0 (0:0)
Sestavy:
Mamardašvili – Kakabadze, Gogličidze, Dvali, Ločošvili – Kočorašvili (90+2. Jegojan), Čakvetadze (73. Davitašvili), Kiteišvili (73. Mekvabišvili) – Citaišvili, Mikautadze (67. Kvernadze), Kvaracchelia /C/.
Sestavy:
Trubin – Bondar, Sarapij, Mychavko – Zubkov /C/ (79. Cygankov), Pichaljonok (46. Očeretko), Chlan (65. Šaparenko), Nazaryna, Mychajličenko – Ponomarenko (46. Jaremčuk), Vanat (46. Sikan).
Náhradníci:
Kereselidze, Gugešašvili – Zivzivadze, Mamageišvili, Charebašvili, Sazonov, Tabidze, Lobžanidze.
Náhradníci:
Jermakov, Riznyk – Zabarnyj, Matvijenko, Bražko, Věletěň, Jarmolenko.
Žluté karty:
54. Gogličidze, 81. Mekvabišvili
Žluté karty:
17. Vanat, 46. Sikan, 75. Bondar, 89. Očeretko

Rozhodčí: Ağayev – Zeynalov, Amirali (AZE)

Počet diváků: 43382

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 2 28. 9. 2026 20:45
Severní Irsko Severní Irsko : Maďarsko Maďarsko 0:0 (0:0)
Sestavy:
P. Charles – Hume, Atcheson, McConville, Brown – Galbraith, S. Charles (C), Devenny – P. Kelly (70. D. Charles), Donley (70. Spencer), Price (88. Magennis).
Sestavy:
B. Tóth – Bolla (34. Osváth), Orbán, Csinger, Kerkez – Jurek (55. Bárány), Csongvai (76. Vitális), Schäfer – T. Szűcs (55. A. Tóth), Szoboszlai (C) – Lukács (76. M. Tóth).
Náhradníci:
Hazard, Peacock-Farrell – Devlin, Forbes, O'Neill, Smyth, Morrison, McNair, B. Graham.
Náhradníci:
Gundel-Takács, Pécsi – K. Szűcs, Markgraf, Nagy, Várkonyi, Doktorics.
Žluté karty:
16. Galbraith, 31. Price, 45+2. Donley, 78. S. Charles
Žluté karty:
42. Csongvai, 45+6. Orbán

Rozhodčí: R. de Burgos – I. De Francisco, I. Granado (všichni ESP)

Počet diváků: 18082

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 2 28. 9. 2026 18:00
Arménie Arménie : Černá Hora Černá Hora 2:3 (1:2)
Góly:
34. Serobjan
65. Spercjan
Góly:
20. Pilojan (vla.)
38. Krstović
89. Latković
Sestavy:
Čančarević – Pilojan (90+2. Manveljan), Petrosjan, Aruťunjan, Tiknizjan – Bandikjan, Iwu (55. K. Hovhannisjan) – Serobjan (70. Sevikjan), Spercjan (C), Šaghojan (46. N. Hovhannisjan) – Miranjan (55. Garibjan).
Sestavy:
Popović – Roganović (68. Latković), Djurić, Savić (C), Gašević (68. Radunović) – Vuković (54. Vešović), Lončar (68. Adžić), Janković, Bulatović – Osmajić (79. Jovetić), Krstović.
Náhradníci:
Beglarjan, Matiňan – Ajvazjan, Muradjan, Nalbanďan, Simonjan, Terterjan.
Náhradníci:
Nikić, Petković – Brnović, Djukanović, Rubežić, Šimun, Vujačić.
Žluté karty:
46. Serobjan, 76. Sevikjan
Žluté karty:
59. Osmajić, 82. Latković

Rozhodčí: Munuera – Sánchez Rojo, Díaz González

Počet diváků: 11400

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 2 28. 9. 2026 18:00
Lotyšsko Lotyšsko : Kypr Kypr 0:0 (0:0)
Sestavy:
Matrevics – Savaļnieks, Černomordijs (C), Meļņiks, Cirkin – Zelenkovs, Vapne, Emsis (78. Strods), Cigaņiks – Uldriķis, Gutkovskis (78. Dašķevičs).
Sestavy:
Freitas – Malekkidis, Sotiriou, Panagiotou – Pittas, Kastanos (C), Artymatas (74. Kyprianou), Kosti (85. Kakoullis) – Tsaroulla (85. Pileas), Loizou (74. Tzionis) – Edwards.
Náhradníci:
Puriņš, Orols – Balodis, Vientiess, Patijčuks, Jurkovskis, Aleksanjan, Toņiševs, Saveljevs.
Náhradníci:
Mall, Michail – Neophytou, Kyriakou, Konomis, Andreou, Georgiou, Christou.
Žluté karty:
14. Gutkovskis, 88. Černomordijs
Žluté karty:
62. Kosti, 66. Tsaroulla, 69. Sotiriou, 88. Pittas

Rozhodčí: Očenáš – Jekkel, Pacák (SVK)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 4 28. 9. 2026 20:45
Rumunsko Rumunsko : Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 2:4 (1:3)
Góly:
28. Bîrligea
62. Cicâldău
Góly:
12. Gigović
19. Muharemović
40. Tabaković
55. Mahmić
Sestavy:
Radu – Coubis, Burcă (81. Strata), Ilie, Eissat – Olaru (46. Cicâldău), Dragomir, Screciu (65. Matei), Stanciu (C) (65. Moruțan) – Bîrligea, Mihăilă (46. Munteanu).
Sestavy:
Zlomislić – Memić, Katić, Muharemović, Kolašinac (C) (81. Mujakić) – Gigović (81. Tahirović), Mahmić (63. Demirović), Bašić – Bajraktarević (63. Hasić), Tabaković (74. Lukić), Alajbegović.
Náhradníci:
Hindrich, Cojocaru – Ghiță, Băluță, Tănase, Borza, Cirjan.
Náhradníci:
Jurkas, Hamzić – Malić, Smajlović, Djurić, Šunjić, Radeljić.
Žluté karty:
Žluté karty:
16. Mahmić, 81. Muharemović

Rozhodčí: Luis Godinho (POR). Asistenti: Pedro Martins (POR), Pedro Almeida (POR). Čtvrtý rozhodčí: Fabio Verissimo (POR). VAR: Fábio Oliveira Melo (POR). AVAR: Helder Malheiro (POR)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 4 28. 9. 2026 20:45
Švédsko Švédsko : Polsko Polsko 3:1 (1:1)
Góly:
8. Nygren
64. Ayari
72. Gyökeres
Góly:
43. Szymański
Sestavy:
Johansson – Svensson, Starfelt, Lindelöf (C), Gudmundsson – Waalemark (80. Bernhardsson), Bergvall, Ayari (89. Swedberg), Zeneli (63. Nanasi) – Nygren (80. Larsson), Gyökeres (89. Karlström).
Sestavy:
Bułka – Cash (76. Skóraś), Wiśniewski (88. Lewandowski), Bednarek, Kiwior – Zalewski, Zieliński (C) (76. Urbański), Nowak, Puchacz (65. Frankowski) – Szymański (76. Świderski) – Żukowski.
Náhradníci:
Törnqvist, Ellborg – Lagerbielke, Stroud, Mellberg, Abraham, Skoglund.
Náhradníci:
Kochalski, Abramowicz – Kędziora, Slisz, Mońka, Reguła, Potulski.
Žluté karty:
20. Svensson
Žluté karty:
35. Zalewski, 58. Zieliński, 90+3. Lewandowski

Rozhodčí: Alberola (ESP) – Rodriguez (ESP), Álvarez (ESP)

Počet diváků: 24637

Skupina A1 – tabulka:

1.Francie22002:06
2.Itálie21014:33
3.Belgie21012:13
4.Turecko20021:50

Skupina B2 – tabulka:

1.Severní Irsko21101:04
Ukrajina21101:04
3.Maďarsko20110:11
Gruzie20110:11

Skupina B4 – tabulka:

1.Švédsko22005:26
2.Bosna a Hercegovina21104:24
3.Polsko20111:31
4.Rumunsko20023:60

Skupina C2 – tabulka:

1.Černá Hora22005:36
2.Arménie21014:33
3.Kypr20111:21
4.Lotyšsko20110:21
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Moldavsko vs. Faerské ostrovyFotbal - Skupina 3 - 29. 9. 2026:Moldavsko vs. Faerské ostrovy //www.idnes.cz/sport
29. 9. 18:00
  • 2.91
  • 2.83
  • 2.87
Finsko vs. BěloruskoFotbal - Skupina 1 - 29. 9. 2026:Finsko vs. Bělorusko //www.idnes.cz/sport
29. 9. 18:00
  • 1.61
  • 3.73
  • 6.32
Španělsko vs. ChorvatskoFotbal - Skupina 3 - 29. 9. 2026:Španělsko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
29. 9. 20:45
  • 1.19
  • 7.28
  • 15.20
Lucembursko vs. IslandFotbal - Skupina 4 - 29. 9. 2026:Lucembursko vs. Island //www.idnes.cz/sport
29. 9. 20:45
  • 9.18
  • 5.33
  • 1.33
Bulharsko vs. EstonskoFotbal - Skupina 4 - 29. 9. 2026:Bulharsko vs. Estonsko //www.idnes.cz/sport
29. 9. 20:45
  • 1.71
  • 3.48
  • 5.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry

Fotbalisté Chorvatska se radují z gólu Marka Pašaliče.

Čeští fotbalisté při premiéře španělského trenéra Santiho Denii prohráli. Ve svém úvodním utkání v elitní úrovni Ligy národů byli dlouho zaražení, ale krátce po půli po inkasované brance procitli,...

Kubáňová: Moderátorky? Našli jsme díru na trhu. Manžel vyměnil lego za fotbal

Premium
Viktoria Kubáňová (vpravo) z představenstva ústeckého fotbalového Viagemu po...

Její manžel vyměnil lego za fotbalový klub a nejpopulárnějším sportem planety žije už tři roky i ona. Viktoria Kubáňová se zapojila do řízení druholigového Viagemu Ústí nad Labem. Chytlo ji to,...

Rekordní trest za korupci ve fotbale: brankář Kalina si nezahraje dvacet let

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Jde o dosud nejvyšší trest, který etická komise Fotbalové asociace ČR udělila. Kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal brankář Marek Kalina zákaz činnosti na 20 let a pokutu půl milionu korun....

Fotbalové přestupy ONLINE: Jarolím skončil v Gdyni, Eriksen se vrací do Dánska

Sledujeme online
Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

Na hráče jsem hrdý. Věříme, že jsme na správné cestě, řekl Denia po Chorvatsku

Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.

Premiéra na lavičce mu výsledkově nevyšla dle představ, sám ale zdůraznil, že byl s výkonem hráčů spokojený. „Cílem je, aby hráči věřili, že jsme na správné cestě. A já nemám pochyb, že jsme,“ řekl...

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě fotografie?

vydáno 29. září 2026

Francouzi udolali v Lize národů Belgii gólem v závěru. Italové dominovali

Lucas Da Cunha (vpravo) z Francie se pokouší zastavit belgickou hvězdu Kevina...

Francie ve fotbalové Lize národů vyhrála 1:0 v Belgii, jedinou branku vstřelil v 88. minutě Michael Olise. Ve druhém utkání skupiny A1 Itálie díky vydařenému prvnímu poločasu zvítězila 4:1 v Turecku.

28. září 2026  22:56

Proti Anglii bez Coufala? Zastupující kapitán před zápasem chyběl na tréninku

Český obránce Vladimír Coufal v souboji s Ante Budimirem z Chorvatska

Dvaadvacet hráčů do pole na jedné straně, tři brankáři na druhé části hřiště. A Vladimír Coufal je kde? Zastupující kapitán českých fotbalistů ze sobotního utkání proti Chorvatsku chyběl v úvodních...

28. září 2026  18:38

Kapitán Krejčí před Anglií: Z týmu cítím velké nadšení a zaujetí. Chci ubránit Kanea

Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.

Před minulým utkáním proti Chorvatsku (1:2) mluvil na tiskové konferenci a zároveň se zapojil do tréninku. Jenže při zápase Ligy národů kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí seděl na tribuně....

28. září 2026  18:19

Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Obránce Štěpán Chaloupek stíhá Petara Sučiče z Chorvatska.

Fotbalová Liga národů zahájila v sezoně 2026/27 svůj pátý ročník. A národní tým v něm čekají mimořádně atraktivní zápasy. V elitní lize A mají Španělsko, Anglii a Chorvatsko. Podívejte se na program...

22. září 2026  13:20,  aktualizováno  28. 9. 13:05

Návrat kapitána či jiné změny? Poraďte kouči Deniovi, jak složit sestavu na Anglii

Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.

Výkonem zaujali, přesto čeští fotbalisté v úvodním utkání Ligy národů doma podlehli Chorvatsku 1:2. Teď je čeká znovu v Edenu další test, a to bronzová Anglie z mistrovství světa. Několik neznámých v...

28. září 2026  12:51

Messi se nádherně trefil z přímáku. Miami ale přičítá další prohru

Lionel Messi přijímá gratulace k brance od spoluhráče Rodriga De Paula.

Fotbalisté Interu Miami v MLS prohráli 1:2 v Columbusu a protáhli sérii bez vítězství na pět zápasů. Obhájcům titulu nepomohl ani gól Lionela Messiho, který dal už 21. branku v sezoně.

28. září 2026  8:14

Hora o Dynamu: Musí padnout na hubu, aby se ho ujali správní lidé

Premium
Jakub Hora v dresu budějovického Dynama.

V létě uzavřel po 18 letech profesionální kariéru, ale z fotbalu nezmizel. Dvojnásobný český šampion Jakub Hora úspěšně propojuje hned několik různých rolí. Působí jako hráčský skaut pro německou...

28. září 2026

Outsideři z Řecka poprvé zdolali Německo. V Lize národů uspělo Nizozemsko i Dánsko

Řečtí fotbalisté oslavují gól Dimitriose Kourbelise v utkání proti Německu.

Němečtí fotbalisté ve druhém utkání Ligy národů doma překvapivě podlehli Řecku 0:1. Portugalci i bez Cristiana Ronalda, který zůstal na lavičce, zvítězili v Norsku 2:1. Nizozemci po dvou brankách...

27. září 2026  20:43,  aktualizováno  23:21

Na Milanovi bylo nejlepší, že hrál pro tým, chválil parťáka brankář Čech

Milan Baroš v objetí s Markem Jankulovským.

Mohl nastoupit do branky za hokejisty Haringey Huskies v NIHL 2, což je čtvrtá nejvyšší hokejová soutěž ve Velké Británii. Místo toho někdejší fotbalový reprezentant Petr Čech v sobotu stál v brance...

27. září 2026  14:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nejlepší Hložek, zaskvěl se i Horníček. Čtenáři po Chorvatech vyčinili Červovi

Čeští fotbalisté se radují z trefy Matěje Radosty, gól však nakonec nebyl uznán...

Sám připravil v podstatě dva góly, jenže ten druhý kvůli ofsajdu neplatil. I proto čtenáři v tradičním známkování iDNES.cz právě útočníka Adama Hložka vyzdvihli nejvíc. Zlepšení ve druhé půli proti...

27. září 2026  13:41

POHLED: Chcete šmrnc? Tak si počkejte. Španělská medicína nemůže zabrat hned

Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.

Měli jste odvahu se v poločase podívat do statistik? Nula střel. Nula šancí. Nula rohů. Očekávané góly: 0,00. A přihrávky na útočné polovině? Čtyřiadvacet proti sto pěti chorvatským. V tu chvíli už i...

27. září 2026  10:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde