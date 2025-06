Luko, nebude to naposledy? Kerič pracuje na poště a fandí: Na Čechy nedám dopustit

Premium

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Do poslední chvíle nevěděl, jestli bude večer u toho, až jeho Chorvatsko přivítá jeho Česko. Sice to má na stadion do Osijeku autem jen hodinu cesty, ale: „Problém jsou vstupenky. Když šly na...