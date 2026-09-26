Chorvatsko v datech: co čekat od nového trenéra? Rychlost i centry na přední tyč

Chorvatsko už není na vrcholu
Když se řekne Chorvatsko, většině fanouškům se vybaví finále mistrovství světa 2018 či zisk bronzu o čtyři roky později. Aktuální forma ale tak slavně nevypadá.
V ratingu, který měří průběžnou sílu týmů podle metriky očekávaných gólů (xG), patří Chorvatsku v elitní skupině Ligy národů až místo ve druhé polovině tabulky. Vrcholu dosáhlo na jaře 2024 a od té doby jeho křivka spíš klesá.
Česko je ve stejném žebříčku ještě o kus níž, rozdíl ale není propastný. Skutečná elita, Španělsko a Anglie, které reprezentanty rovněž čekají, je od obou týmů výrazně dál. Víc než pořadí je však důležitý vývoj: Chorvatsko přijíždí do Prahy v nejslabší formě za poslední dva roky a s novým mužem na lavičce.