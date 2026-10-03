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Debakl! Chorvati v Lize národů padli s Anglií vysoko 0:7, dva góly dali Kane i Saka

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Aktualizujeme   19:58aktualizováno  20:11
Fotbalisté Anglie se radují z gólu Anthonyho Gordona (vpravo).

Fotbalisté Anglie se radují z gólu Anthonyho Gordona (vpravo). | foto: Reuters

Anglický křídelník Bukayo Saka slaví se spoluhráči šestý gól do sítě Chorvatska.
Devastovaní Chorvaté Nikola Vlašič, Josip Stanišič a Joško Gvardiol po šestém...
Chorvatský brankář Dominik Livakovič rozdýchává šestý gól v utkání proti Anglii.
Chorvatský trenér Slaven Bilič během utkání proti Anglii
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Angličtí fotbalisté v Lize národů v Rijece rozdrtili Chorvatsko 7:0 a před úterním utkáním s Českem ve Wembley si připsali velmi přesvědčivou výhru. Dvěma góly se na ní podíleli Harry Kane a Bukayo Saka, po jednom dali Jude Bellingham, Anthony Gordon a Morgan Rogers.

Chorvati po čtyřbrankovém debaklu ve Španělsku schytali nejtěžší domácí porážku v historii a byli rádi, že kvůli výtržnostem fanoušků v minulém ročníku směli do hlediště jen školáci a stovka diváků z Anglie.

Druhé utkání ve skupině A3 mezi španělskými a českými fotbalisty začne v Oviedu ve 20.45.

Německý trenér Anglie Thomas Tuchel ve srovnání s úterní výhrou 2:0 v Praze udělal pět změn. Do branky se poprvé od prohraného semifinále mistrovství světa s Argentinou postavil Pickford, do obrany se vrátili Quansah a Konsa, do zálohy Bellingham a vedle něj dostal poprvé šanci v základní sestavě Scott.

Chorvatský kapitán Luka Modrič a jeho spoluhráč Luka Vuškovič po třetím inkasovaném gólu od Anglie

Angličané poslední vzájemný duel vyhráli ve skupině na letošním mistrovství světa 4:2, jejich nejlepší střelec Kane dal tehdy v Dallasu dva góly a také v Lize národů se trefil v obou dosavadních zápasech. V Rijece mu trvalo jen osm minut, než zužitkoval Bellinghamovu kolmici střelou pod břevno.

Gordon měl už v první půlhodině tři velké šance, pak zpětnou přihrávkou připravil gól pro Bellinghama a ještě do přestávky se také sám zapsal mezi střelce. Podobně jako Kane dal branku v každém utkání Ligy národů. Bellingham měl druhou asistenci při Sakově brance na 4:0 v poslední minutě prvního dějství. Do přestávky mířilo mezi chorvatské tyče osm střel a experti BBC označili výkon Anglie za nejlepší v éře trenéra Tuchela, pro něhož to byl 25. zápas na lavičce.

Hosté nepolevili ani po změně stran a Kane, který v úterý 125. zápasem vyrovná Shiltonův rekord, vstřelil 89. gól v národním týmu. Až po druhé Sakově brance na 6:0 v 68. minutě sáhl Tuchel ke střídání a jeden z náhradníků Rogers chorvatský zmar dovršil sedmým gólem. Bellingham ke své brance přidal tři asistence.

Anglický útočník slaví svůj druhý gól v utkání proti Chorvatsku s Anthonym Gordonem.

V boji o vedení ve skupině C1 prohrála Albánie v Helsinkách s Finskem 1:2, přestože už ve 4. minutě vedla po střele Manaje. Pak ale udělal brankář Berisha chybu v rozehrávce, situaci zachraňoval faulem těsně před šestnáctkou a dostal červenou kartu. Vzápětí přišel druhý trest, když Walta z přímého kopu překonal nerozchytaného náhradníka. Stejný hráč pak obrat dovršil druhým gólem. Útočník, který hraje americkou MLS v Los Angeles, má v Lize národů na kontě už čtyři branky.

San Marino po dvou hladkých prohrách proti Bělorusku na neutrální půdě v Budapešti přežilo bez úhony první poločas. Hned po restartu ale inkasovalo a po porážce 0:4 zůstává bez bodu.

Skupinu C4 vede Island, který v Reykjavíku porazil Bulharsko 3:0 především díky dvěma brankám svého kapitána Óskarssona. Útočník San Sebastianu mohl mít hattrick, ale neproměnil penaltu. Estonsko po dvou venkovních remízách zdolalo doma v Tallinnu Lucembursko 1:0.

Skupina A1

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 3 3. 10. 2026 18:00
Chorvatsko Chorvatsko : Anglie Anglie 0:7 (0:4)
Góly:
Góly:
8. Kane
22. Bellingham
39. Gordon
45. Saka
54. Kane
68. Saka
87. Rogers
Sestavy:
Livaković – Stanišić (77. Šutalo), Vušković, Gvardiol, Perišić – Modrić (C) (57. Jakić), Kovačić – F. Ivanović, P. Sučić (46. Mario Pašalić), Baturina (46. Vlašić) – Musa (46. Matanović).
Sestavy:
Pickford – Quansah, Konsa, Guéhi, Hall (80. Lewis-Skelly) – Anderson (80. Gibbs-White), Scott (70. Garner) – Saka, Bellingham, Gordon (70. Eze) – Kane (C) (70. Rogers).
Náhradníci:
Kotarski, Pandur – Kramarić, Mišić, Marco Pašalić, L. Sučić, Smolčić.
Náhradníci:
Steele, Trafford – Alexander-Arnold, Branthwaite, Calvert-Lewin, Chalobah, Ngumoha.
Žluté karty:
73. Kovačić
Žluté karty:
Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 3 3. 10. 2026 20:45
Španělsko Španělsko : Česko Česko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Raya – Fresneda, Le Normand, Laporte, García – Rodri (C), Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Fernández.
Sestavy:
Kinský – Sáček, Chaloupek, Krejčí (C), Sláma – Macek, Ambros, Král – Radosta, Hložek, Lingr.
Náhradníci:
Martínez, Simón – Huijsen, Merino, Muñoz, López, Pino, Pubill, Zubimendi, Oyarzabal, Cucurella.
Náhradníci:
Kovář, Horníček – Kričfaluši, Zmrzlý, Hranáč, Sadílek, Naderi, Vašulín, Červ, Vitík, Šubert, Bucha.

Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (GRE).

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1.Anglie320111:36
2.Španělsko22007:36
3.Chorvatsko31023:123
4.Česko20021:40

Skupina B1

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 1 3. 10. 2026 20:45
Makedonie Makedonie : Skotsko Skotsko 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (FRA)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 1 3. 10. 2026 20:45
Švýcarsko Švýcarsko : Slovinsko Slovinsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kobel – Athekame, Elvedi, Akanji (C), Rodríguez – A. Jashari, Freuler – Aebischer, Manzambi, Ndoye – Amdouni.
Sestavy:
Oblak (C) – Drkusić, Bijol, Zec, Janža – Matko, Zabukovnik, Karničnik, Lovrić – Vipotnik, Šturm.
Náhradníci:
Keller – Bajrami, Boteli, Britschgi, Cömert, Monteiro, Rieder, Sanches, Schmidt, Sierro, Sow.
Náhradníci:
Leban, Vidovšek – Balkovec, Šporar, Brekalo, Celar, Elšnik, Gnezda Čerin, Horvat, Kuzmić, Svetlin, Begić.

Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor

Skupina C1

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 1 3. 10. 2026 15:00
Finsko Finsko : Albánie Albánie 2:1 (1:1)
Góly:
26. Walta
71. Walta
Góly:
4. Manaj
Sestavy:
Hrádecký (C) – Staahl, S. Miettinen, T. Miettinen (62. Väisänen), Lähteenmäki – Markhiyev (89. Peltola), Kairinen (46. Kamara), Walta (82. Valakari) – Svanbäck, Pohjanpalo, Haakans (62. Jukkola).
Sestavy:
E. Berisha – Hysaj, Ismajli, Djimsiti (C), Mitaj – Ramadani, Asllani (77. Shehu), Pilios (77. Mehmeti) – Muçi (65. Uzuni), Manaj (46. Daku), Hoxha (25. Sherri).
Náhradníci:
Sinisalo, Bergström – Väänänen, Suhonen, Mahuta, Keskinen, Källman.
Náhradníci:
Dajsinani – Fetai, Cake, Aliji, Shpendi, Kumbulla, Sulejmanov.
Žluté karty:
40. Kairinen
Žluté karty:
26. Sherri, 74. Djimsiti, 80. Uzuni
Červené karty:
Červené karty:
22. E. Berisha

Rozhodčí: Hennessy – Broughton, Dynan (IRL)

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 1 3. 10. 2026 18:00
Bělorusko Bělorusko : San Marino San Marino 4:0 (0:0)
Góly:
46. Koncevoj
65. Šumanskij
68. Ebong
88. Koncevoj
Góly:
Sestavy:
Pavljučenko – Běgunov (55. Kalinin), Volkov, Gomanov, Pečenin – Koncevoj, Ebong (69. Bočerov), Jablonskij (C), Gromyko (55. Šumanskij) – Melničenko (74. Barkovskij), Simanenka (46. Lisakovič).
Sestavy:
Colombo – Benvenuti (75. Fabbri), Cevoli, Pasolini, Giocondi (67. Tosi) – Zannoni, L. Capicchioni (83. Meloni), Golinucci (C) (46. Mularoni), Lazzari (67. Pancotti) – Giacopetti, Nanni.
Náhradníci:
Kudravec, Lapouchov – Galjata, Kovaljov, Lukašov, Malaševič, Tichomirov.
Náhradníci:
De Angelis, Hoel – Della Balda, Protti, Rossi, Salicioni, Bugli.
Žluté karty:
55. Běgunov, 86. Barkovskij, 86. Kalinin
Žluté karty:
30. Nanni, 42. Golinucci, 58. Giacopetti, 78. Pasolini

Rozhodčí: Tsakalidis – Kostaras, Dimitriadis (GRE)

1.Finsko32109:17
2.Albánie32016:26
3.Bělorusko31114:24
4.San Marino30030:140

Skupina C4

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 4 3. 10. 2026 18:00
Estonsko Estonsko : Lucembursko Lucembursko 1:0 (1:0)
Góly:
5. Peetson
Góly:
Sestavy:
Igonen – Paskotši, Kuusk, Mets (C) – Peetson, Palumets (72. Soomets), Poom, Käit (80. Ainsalu), Schjønning-Larsen – Kristal – Männilaan (66. Mustmaa).
Sestavy:
Moris (C) – Bohnert (83. Olesen), Mahmutović (83. Džogović), Selimovic, Carlson – Moreira – Natami, V. Thill (73. Rupil), Duarte (62. S. Thill), Dardari (62. Kadamani) – Videira.
Náhradníci:
Hein, Vallner – Tõugjas, Saarma, Saliste, Skvorcov, A. Tamm, J. Tamm, Liivak.
Náhradníci:
Pereira Cardoso, Kips – Veiga, Barreiro, Ikene, Gonçalves, C. Martins.
Žluté karty:
73. Kuusk, 83. Mets, 88. Poom
Žluté karty:
29. Mahmutović, 68. Natami, 78. Selimovic, 84. Barreiro, 85. Džogović, 87. Olesen

Rozhodčí: Raczkowski – Boniek, Heinig (POL).

Počet diváků: 7211

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 4 3. 10. 2026 18:00
Island Island : Bulharsko Bulharsko 3:0 (1:0)
Góly:
37. Óskarsson
60. Óskarsson
90. Ellertsson
Góly:
Sestavy:
Valdimarsson – Anderson, Gunnarsson (46. Grétarsson), Magnússon, Ellertsson – Jóhannesson, Baldursson (62. Pálsson), Haraldsson (83. Tómasson) – Thorsteinsson (62. G. Sigurdsson), Óskarsson (C), A. Sigurdsson (46. A. Gudjohnsen).
Sestavy:
Naumov – Turicov, K. Dimitrov (C), Velkov, Velkovski – Krajev, Čandarov (67. Panajotov), Grujev (55. Cenov) – L. Petkov (55. M. Petkov), Iliev (83. Nikolov), Rusev (67. Z. Dimitrov).
Náhradníci:
Rúnarsson, Einarsson – Thórvaldsson, B. Willumsson, D. Gudjohnsen, S. Thórdarson, Helgason.
Náhradníci:
Mitov, Božev – J. Stojanov, A. Hristov, Petrov, Balov, K. Stojanov.
Žluté karty:
4. Magnússon, 32. Ellertsson
Žluté karty:
10. L. Petkov, 27. Velkovski, 59. Iliev, 81. M. Petkov

Rozhodčí: B. Berke – V. Tóth, B. Szert (všichni HUN)

1.Island32107:17
2.Estonsko31202:15
3.Lucembursko31022:53
4.Bulharsko30121:51
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Španělsko vs. ČeskoFotbal - Skupina 3 - 3. 10. 2026:Španělsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
3. 10. 20:45
  • 1.06
  • 14.90
  • 34.00
S. Makedonie vs. SkotskoFotbal - Skupina 1 - 3. 10. 2026:S. Makedonie vs. Skotsko //www.idnes.cz/sport
3. 10. 20:45
  • 6.71
  • 3.73
  • 1.54
Švýcarsko vs. SlovinskoFotbal - Skupina 1 - 3. 10. 2026:Švýcarsko vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
3. 10. 20:45
  • 1.31
  • 4.94
  • 9.70
Uničov vs. Polanka n/OFotbal - 10. kolo - 4. 10. 2026:Uničov vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
4. 10. 10:15
  • 1.20
  • 4.79
  • 7.87
Zbrojovka Brno B vs. BlanskoFotbal - 10. kolo - 4. 10. 2026:Zbrojovka Brno B vs. Blansko //www.idnes.cz/sport
4. 10. 10:15
  • 1.25
  • 4.39
  • 7.32
Karviná B vs. Zlín BFotbal - 10. kolo - 4. 10. 2026:Karviná B vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
4. 10. 10:15
  • 1.80
  • 3.57
  • 3.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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Debakl! Chorvati v Lize národů padli s Anglií vysoko 0:7, dva góly dali Kane i Saka

Aktualizujeme
Fotbalisté Anglie se radují z gólu Anthonyho Gordona (vpravo).

Angličtí fotbalisté v Lize národů v Rijece rozdrtili Chorvatsko 7:0 a před úterním utkáním s Českem ve Wembley si připsali velmi přesvědčivou výhru. Dvěma góly se na ní podíleli Harry Kane a Bukayo...

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