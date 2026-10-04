Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Modrič po debaklu s Anglií: Poprvé za 20 let jsem se styděl. Ztratili jsme pověst

Autor: ,
  12:06
Chorvatský kapitán Luka Modrič a jeho spoluhráč Luka Vuškovič po třetím...

Chorvatský kapitán Luka Modrič a jeho spoluhráč Luka Vuškovič po třetím inkasovaném gólu od Anglie | foto: Reuters

Devastovaní Chorvaté Nikola Vlašič, Josip Stanišič a Joško Gvardiol po šestém...
Chorvatský brankář Dominik Livakovič rozdýchává šestý gól v utkání proti Anglii.
Chorvatský trenér Slaven Bilič během utkání proti Anglii
Anglický útočník slaví svůj druhý gól v utkání proti Chorvatsku s Anthonym...
9 fotografií
Veterán Luka Modrič těžce nesl sobotní debakl chorvatských fotbalistů v Lize národů s Anglií 0:7. Jednačtyřicetiletý držitel Zlatého míče z roku 2018 po utkání v Rijece uvedl, že se poprvé za 20 let po zápase národního týmu styděl.

„Je těžké najít vysvětlení pro takový výkon – bez soubojů, faulů, agresivity, soudržnosti... Jsem tu už dvacet let, ale poprvé v životě se po zápase stydím,“ řekl Modrič deníku Jutarnji list.

Chorvatští fotbalisté utrpěli nejvyšší porážku v historii, která překonala debakl 0:6 se Španělskem z roku 2018. Po dvou gólech jim dali Harry Kane a Bukayo Saka.

„Člověk může prohrát nebo narazit na lepšího soupeře. A oni momentálně lepší jsou. Ale je nepřijatelné prohrát takovým způsobem a připravit se o pověst, kterou jsme si léta budovali,“ zlobil se záložník AC Milán, jenž odehrál 205. utkání za reprezentaci a znovu posunul chorvatský rekord.

Debakl! Chorvati v Lize národů padli s Anglií vysoko 0:7, dva góly dali Kane i Saka

„Takhle se fotbal hrát nedá. Nelze hrát, jako by nám chyběli dva hráči. My jsme přitom působili dojmem, jako by nás bylo o čtyři, či pět méně. Katastrofální večer,“ dodal Modrič, který se minulý týden gólem podílel na porážce českého týmu v Edenu v úvodním utkání Ligy národů.

Chorvatsko v úterý ve Splitu přivítá Španělsko. Úřadující mistři světa mají po sobotní výhře 3:1 nad českými fotbalisty v Lize národů zatím stoprocentní bilanci. První vzájemný zápas s Chorvaty vyhráli 4:1.

„Musíme se vzchopit a držet při sobě, protože nás čeká další těžký zápas. Musíme ukázat svou pravou tvář a předvést hrdost, touhu, odhodlání a soudržnost. Tyhle vlastnosti se přece nemohou vytratit ze dne na den,“ prohlásil bývalý dlouholetý hráč Realu Madrid.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Plzeň B vs. Dukla BFotbal - 9. kolo - 4. 10. 2026:Plzeň B vs. Dukla B //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 60.00
  • 250.00
Teplice B vs. NeratoviceFotbal - 9. kolo - 4. 10. 2026:Teplice B vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.60
  • 2.25
  • 4.00
Ázerbájdžán vs. LitvaFotbal - Skupina 2 - 4. 10. 2026:Ázerbájdžán vs. Litva //www.idnes.cz/sport
4. 10. 15:00
  • 2.45
  • 2.82
  • 3.26
Slavia C vs. PovltavskáFotbal - 9. kolo - 4. 10. 2026:Slavia C vs. Povltavská //www.idnes.cz/sport
4. 10. 16:00
  • 1.40
  • 3.98
  • 5.21
Varnsdorf vs. Liberec BFotbal - 9. kolo - 4. 10. 2026:Varnsdorf vs. Liberec B //www.idnes.cz/sport
4. 10. 16:00
  • 1.55
  • 3.78
  • 3.96
Čáslav vs. Velké HamryFotbal - 9. kolo - 4. 10. 2026:Čáslav vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
4. 10. 16:00
  • 1.60
  • 3.95
  • 3.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.

Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Adam Hložek v souboji s anglickým obráncem Hallem.

Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...

Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry

Fotbalisté Chorvatska se radují z gólu Marka Pašaliče.

Čeští fotbalisté při premiéře španělského trenéra Santiho Denii prohráli. Ve svém úvodním utkání v elitní úrovni Ligy národů byli dlouho zaražení, ale krátce po půli po inkasované brance procitli,...

Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson před utkáním s Izraelem.

Spor se táhne už od rozlosování skupin fotbalové Ligy národů. Irsko proti Izraeli? Politická rozbuška. I proto UEFA rozhodla, že se obě vzájemná utkání odehrají na neutrálním hřišti. Jenže k rozepřím...

Naderi po premiéře: Největší zápas života, bylo to ohromné. Gól? Budu makat dál

Český útočník Ryan Naderi padá v souboji s Rodrim ze Španělska.

Jen co vběhl na hřiště, okamžitě zkusil zapresovat španělského stopera Le Normanda. Chvíli trvalo, než se fotbalista Ryan Naderi při své premiéře v českém dresu vůbec potkal s balonem. A když se po...

4. října 2026  10:57

Denia: Chtěli jsme body, ale přístup se mi líbil. Neuznaný gól? O sudích mluvím nerad

Trenér české reprezentace Santi Denia během utkání proti Španělsku

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Před zápasem odvážně vyhlásil: Proč bychom tu nemohli vyhrát? K tomu bylo sice daleko, ale po porážce 1:3 Santi Denia, kouč fotbalové reprezentace, smutnit nemusel. Proti svému Španělsku v Lize...

4. října 2026  9:44

Zblízka viděl pohár pro mistry světa, pak jim dal gól. Bláznovství, říká hrdý Sláma

Český obránce Jiří Sláma se raduje ze svého gólu.

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Ještě před pár dny počítal s tím, že na začátku října pojede s Jabloncem na pohárový zápas do Prahy proti druholigové Dukle. Najednou je fotbalista Jiří Sláma jedním ze tří nejvytíženějších...

4. října 2026  7:19

Kinský: Výkon nebyl špatný, ale agresivně a s energií už to chce hrát od začátku

Český brankář Antonín Kinský zasahuje proti Victoru Munozovi ze Španělska.

Čelil deseti střelám na bránu, sedm z nich zlikvidoval, na tři nedosáhl. „Nechci hodnotit, jestli i tyhle šly chytit, na to se nejdřív musím podívat. Ale chci mít každou střelu,“ říkal po debutu v...

4. října 2026

Krejčí nadával, Denia se divil. Ale experti se shodli: Druhý český gól správně neplatil

Český obránce Ladislav Krejčí vidí v utkání proti Španělsku druhou žlutou kartu.

Španěl Raya, nejlepší gólman Premier League, na brankové čáře upustil balon a dobíhající útočník Ryan Naderi při svém debutu v české reprezentaci z kroku dorážel do sítě. Vyrovnáno? Opravdu?! Nakonec...

4. října 2026

Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Obránce Štěpán Chaloupek stíhá Petara Sučiče z Chorvatska.

Fotbalová Liga národů zahájila v sezoně 2026/27 svůj pátý ročník. A národní tým v něm hraje mimořádně atraktivní zápasy. V elitní lize A má za soupeře Španělsko, Anglii a Chorvatsko. Podívejte se na...

3. října 2026  23:52

Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.

Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...

3. října 2026  22:32,  aktualizováno  23:07

Debakl! Chorvati v Lize národů padli s Anglií vysoko 0:7, dva góly dali Kane i Saka

Fotbalisté Anglie se radují z gólu Anthonyho Gordona (vpravo).

Angličtí fotbalisté v Lize národů v Rijece rozdrtili Chorvatsko 7:0 a před úterním utkáním s Českem ve Wembley si připsali velmi přesvědčivou výhru. Dvěma góly se na ní podíleli Harry Kane a Bukayo...

3. října 2026  19:58,  aktualizováno  23:01

ZNÁMKY: Jak se vám fotbalisté ve Španělsku proti mistrům světa líbili

Český záložník Alex Král s míčem před Robertem Fernandezem ze Španělska

Čeští fotbalisté mají za sebou třetí utkání v nejvyšší úrovni Ligy národů. A proti nejtěžšímu možnému protivníkovi. Jak se vám v Oviedu proti španělským mistrům světa líbili? Hodnotit je můžete v...

3. října 2026  22:36

Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů ve Španělsku?

Logo portálu iDNES.cz

Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

vydáno 3. října 2026

Souček je zpět. Zahrál si po třech měsících, za West Ham v přípravě i skóroval

Český záložník Tomáš Souček (uprostřed) v dresu West Hamu po víc než tříměsíční...

Po víc než tříměsíční pauze je zpět. Český fotbalista Tomáš Souček odehrál první zápas po zranění kotníku z letního mistrovství světa. V páteční přípravě West Hamu skóroval proti třetiligovému...

3. října 2026  19:35

Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson před utkáním s Izraelem.

Spor se táhne už od rozlosování skupin fotbalové Ligy národů. Irsko proti Izraeli? Politická rozbuška. I proto UEFA rozhodla, že se obě vzájemná utkání odehrají na neutrálním hřišti. Jenže k rozepřím...

3. října 2026  18:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.