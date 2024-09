Vzadu Vitík a jiný systém, přejí si čtenáři. Chtějí vidět Chorého i Šulce

Češi vyběhnou k utkání s Ukrajinou ve 20.45 a budou chtít odčinit debakl z Gruzie (1:4).

Česko – Ukrajina v úterý od 20.45 ONLINE

Hašek na tiskové konferenci sliboval změny v sestavě, nebyl však příliš konkrétní. „Omlouvám se, ale k taktice vám nic neřeknu. Změny v sestavě budou, ale jaké, to sami uvidíte.“

Nabízí se úprava formace z 3-4-3 na 4-2-3-1, případně 4-4-2, čemuž odpovídají i výsledky čtenářské ankety.

Právě variantu se čtyřmi obránci Hašek zvolil ve svém prvním zápase na lavičce, Češi tehdy v přípravě porazili Norsko 2:1. Od té doby ale hrají v systému se třemi stopery.

Svou pozici by si při změně rozestavení udržel zkušený Vladimír Coufal na pravém beku, ze stoperů by oproti sobotnímu duelu v Tbilisi měl zůstat jen Robin Hranáč. Toho by tentokrát doplnil Vitík, jenž získal vůbec nejvyšší počet hlasů (1683).

Sestava čtenářů podle celkového počtu hlasů rozestavení 4-2-3-1 Kovář – Coufal, Hranáč, Vitík, Zelený – Souček, Červ – Černý, Provod, Šulc, Chorý

David Zima s Ladislavem Krejčím mimochodem skončili skoro nejhůře mezi hráči do pole. Na levém kraji obrany je pak při zranění Matěje Ryneše víceméně jedinou variantou Jaroslav Zelený.

„Kovář, Hranáč, Zima, Krejda sice tady už nějakou dobu jsou a neříkám, že za národní mužstvo hrají špatně, ale může jim chvíli trvat, než pochopí, o čem to tady je,“ tvrdil Coufal před zápasem.

Kromě Hranáče nicméně čtenáři podrželi i zmíněného Matěje Kováře (1316).

Zálohu by pak obměnili jen částečně. Zůstat by měli Tomáš Souček a Lukáš Provod, místo Alexe Krále by hlasující nicméně nasadili Lukáše Červa (1355).

Tomáš Chorý (vpravo) na tréninku před zápasem s Ukrajinou v Lize národů.

Nejvýraznějších změn by pak měl doznat útok. Tomáš Čvančara získal vůbec nejnižší počet hlasů ze všech (53), čtenáři by na lavičce nechali i Patrika Schicka. Místo nich by měli nastoupit Šulc s Chorým, jenž už je po vypršení trestu k dispozici. Oba se navíc znají z loňské sezony v Plzni.

Poslední místo v ofenzivní trojici se nese ve znamení vyrovnaného souboje Václava Černého s Vasilem Kušejem (956 vs. 906 hlasů).

Inspiruje se trenér Hašek radami čtenářů?