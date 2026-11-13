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Nejhorší byli Krejčí s Ambrosem. Čtenáři po Španělsku chválili nováčka Hopiho

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  15:47
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Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí během zápasu proti Španělsku

Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí během zápasu proti Španělsku | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Děkovačka českých fotbalistů po porážce se Španělskem.
Český stoper David Zima ve vzdušném souboji se španělským obráncem Deanem...
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
23 fotografií
Byli u dvou okamžiků, které výrazně snížily šance na úspěch českého národního týmu proti Španělsku (0:2). Lukáš Ambros zavinil penaltu, z níž soupeř otevřel skóre, Ladislav Krejčí pak ve druhé půli dostal červenou kartu. I proto si oba fotbalisté odnesli v tradičním známkování čtenářů vůbec nejhorší hodnocení.

Průměrná známka celého týmu pak byla 3,18, což je zatím druhé nejslabší skóre pod Deniou – hůř si reprezentace vedla jen při porážce 0:3 v Anglii.

Proti Španělsku přitom Češi nehráli špatně, jenže v závěru první půle je srazila penalta a když soupeře po změně stran zatlačili, situaci jim zkomplikovala Krejčího červená.

ZNÁMKY: Podívejte se, jak jste fotbalisty hodnotili

Reprezentační kapitán dvacet minut před koncem stáhl unikajícího Fernándeze a po kontrole u videa byl vyloučen, mimochodem už podruhé v éře trenéra Santiho Denii. Posledně to také bylo proti Španělsku.

Výkony reprezentace očima čtenářů

Liga národů 2026
se Španělskem (0:2), průměrná známka 3,18
v Anglii (0:3), 3,55
ve Španělsku (1:3) 2,68
s Anglií (0:2) 2,87
s Chorvatskem (1:2) 2,77

MS 2026
s Mexikem (0:3) 3,90
s Jihoafrickou republikou (1:1) 3,54
s Jižní Koreou (1:2) 3,30

Příprava na MS 2026
s Guatemalou (3:1) 2,88
s Kosovem (2:1), 2,71

„V podobných utkáních na téhle úrovni je důležité dohrát v jedenácti. Fotbal ale nemáte vždycky pod kontrolou,“ krčil Denia rameny.

Krejčí dostal v anketě hodnocení 4,15. Ambros, jenž při penaltové situaci zahrál rukou velmi zbytečně a nešikovně, si vysloužil skóre 3,63.

Třetí nejhorší pak byl v očích čtenářů slávista Provod (3,46) a jen kousek za ním střídající Šubert (3,41).

Kdo naopak zaujal, byl jiný náhradník a zároveň debutant Hopi, jenž si proti mistrům světa věřil a i v početním oslabení se snažil pronikat do soupeřovy obrany.

„Prostě hraju a nepřemýšlím nad ničím. Jen se soustředím na každou chvíli,“ usmíval se po utkání.

Jeho známka 2,58 byla druhá nejvyšší, vůbec nejlépe z celého týmu si pak vedl krajní bek Coufal (2,51). Třetí skončil brankář Kovář (2,71).

Na závěr skupinové fáze letošní Ligy národů vyzvou Češi v neděli Chorvatsko.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Turecko vs. ČeskoFotbal - Baráž - 13. 11. 2026:Turecko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 17:00
  • 2.45
  • 3.01
  • 3.28
Moldavsko vs. KazachstánFotbal - Skupina 3 - 13. 11. 2026:Moldavsko vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 2.39
  • 3.05
  • 3.33
Plzeň B vs. Loko PrahaFotbal - 15. kolo - 13. 11. 2026:Plzeň B vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:30
  • 1.25
  • 4.47
  • 7.06
Srbsko vs. NěmeckoFotbal - Skupina 2 - 13. 11. 2026:Srbsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:45
  • 10.30
  • 6.36
  • 1.26
Nizozemsko vs. ŘeckoFotbal - Skupina 2 - 13. 11. 2026:Nizozemsko vs. Řecko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:45
  • 1.55
  • 4.57
  • 5.56
Bulharsko vs. IslandFotbal - Skupina 4 - 13. 11. 2026:Bulharsko vs. Island //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:45
  • 4.81
  • 3.64
  • 1.78
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