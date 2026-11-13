Nejhorší byli Krejčí s Ambrosem. Čtenáři po Španělsku chválili nováčka Hopiho

Průměrná známka celého týmu pak byla 3,18, což je zatím druhé nejslabší skóre pod Deniou – hůř si reprezentace vedla jen při porážce 0:3 v Anglii.
Proti Španělsku přitom Češi nehráli špatně, jenže v závěru první půle je srazila penalta a když soupeře po změně stran zatlačili, situaci jim zkomplikovala Krejčího červená.
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Reprezentační kapitán dvacet minut před koncem stáhl unikajícího Fernándeze a po kontrole u videa byl vyloučen, mimochodem už podruhé v éře trenéra Santiho Denii. Posledně to také bylo proti Španělsku.
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„V podobných utkáních na téhle úrovni je důležité dohrát v jedenácti. Fotbal ale nemáte vždycky pod kontrolou,“ krčil Denia rameny.
Krejčí dostal v anketě hodnocení 4,15. Ambros, jenž při penaltové situaci zahrál rukou velmi zbytečně a nešikovně, si vysloužil skóre 3,63.
Třetí nejhorší pak byl v očích čtenářů slávista Provod (3,46) a jen kousek za ním střídající Šubert (3,41).
Kdo naopak zaujal, byl jiný náhradník a zároveň debutant Hopi, jenž si proti mistrům světa věřil a i v početním oslabení se snažil pronikat do soupeřovy obrany.
„Prostě hraju a nepřemýšlím nad ničím. Jen se soustředím na každou chvíli,“ usmíval se po utkání.
Jeho známka 2,58 byla druhá nejvyšší, vůbec nejlépe z celého týmu si pak vedl krajní bek Coufal (2,51). Třetí skončil brankář Kovář (2,71).
Na závěr skupinové fáze letošní Ligy národů vyzvou Češi v neděli Chorvatsko.