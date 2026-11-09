Yamal se proti Čechům neukáže. Do Prahy nepoletí kvůli problémům s kolenem

Yamal si drobný problém přivodil v nedělním utkání na půdě Atlétika Madrid, které Barcelona i díky jeho asistenci vyhrála po obratu 2:1.
Když Španělé hráli s Českem v říjnu, Yamal už v šesté minutě otevíral skóre při výhře 3:1.
Kvůli chřipce ve čtvrtek nebude k dispozici také útočník Realu Sociedad Mikel Oyarzabal.
„Oba se k týmu připojí později a budou připravení na zápas s Anglií,“ cituje web Marca vyjádření španělské federace, která informaci potvrdila krátce poté, co proběhla španělskými médii. Španělé do Prahy poletí ve středu.
Úřadující mistři světa i Evropy nebudou mít k dispozici ani záložníka Rodriho a z nominace zcela vypadl ještě jiný útočník Sociedadu Ander Barrenetxea, který se zranil ve víkendovém ligovém utkání proti Vallecanu.
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Španělé v Praze s náhradním kapitánem. Rodri vinou zranění nepřiletí
Trenér Luis de la Fuente místo něj povolal Jorgeho de Frutose, jenž shodou okolností hraje právě za Vallecano.
Španělé proti Česku nastoupí v pátém utkání elitní Ligy národů ve čtvrtek od 20.45. Pak je v neděli čeká zmíněná Anglie, Češi zase vyzvou Chorvatsko.