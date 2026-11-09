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Yamal se proti Čechům neukáže. Do Prahy nepoletí kvůli problémům s kolenem

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  13:30aktualizováno  13:38
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Lamine Yamal se stal nejmladším kapitánem Barcelony v historii. | foto: Profimedia.cz

Až ve čtvrtek večer španělští fotbalisté vyběhnou v Lize národů na pražské Letné, nebude mezi nimi hvězdný Lamine Yamal. Ten se totiž k národnímu týmu kvůli problémům s kolenem připojí až před víkendovým domácím zápasem proti Anglii.

Yamal si drobný problém přivodil v nedělním utkání na půdě Atlétika Madrid, které Barcelona i díky jeho asistenci vyhrála po obratu 2:1.

Když Španělé hráli s Českem v říjnu, Yamal už v šesté minutě otevíral skóre při výhře 3:1.

Lamine Yamal se raduje ze svého gólu za překonaným Antonínem Kinským.

Kvůli chřipce ve čtvrtek nebude k dispozici také útočník Realu Sociedad Mikel Oyarzabal.

„Oba se k týmu připojí později a budou připravení na zápas s Anglií,“ cituje web Marca vyjádření španělské federace, která informaci potvrdila krátce poté, co proběhla španělskými médii. Španělé do Prahy poletí ve středu.

Úřadující mistři světa i Evropy nebudou mít k dispozici ani záložníka Rodriho a z nominace zcela vypadl ještě jiný útočník Sociedadu Ander Barrenetxea, který se zranil ve víkendovém ligovém utkání proti Vallecanu.

Španělé v Praze s náhradním kapitánem. Rodri vinou zranění nepřiletí

Trenér Luis de la Fuente místo něj povolal Jorgeho de Frutose, jenž shodou okolností hraje právě za Vallecano.

Španělé proti Česku nastoupí v pátém utkání elitní Ligy národů ve čtvrtek od 20.45. Pak je v neděli čeká zmíněná Anglie, Češi zase vyzvou Chorvatsko.

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