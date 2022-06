Rychlý na míči, výborný jeden na jednoho. Potrápí teenager Gavi i Čechy?

Povrch si vyzkoušel už na tréninku v předvečer zápasu. Po krátkém rozběhání a rozhýbání začalo bago na španělský způsob - celý tým obklopil středový kruh a tři hráči zůstali uprostřed.

Mezi nimi - logicky jako nejmladší - i benjamínek Gavi.

Klidně by mohl hrát ještě o dvě kategorie níž, jenže na to má zkrátka až příliš velký talent. Však také pravidelně nastupuje za áčko Barcelony, do jejíž slavné akademie La Masia přišel v jedenácti letech.

Gavi v obležení svých spoluhráčů ze španělské reprezentace.

V lize debutoval koncem srpna, krátce po sedmnáctých narozeninách. Vedlo se mu natolik dobře, že v říjnu už byl členem reprezentačního kádru pro Final Four Ligy národů.

Trenér Luís Enrique usoudil, že nadání musí čelit výzvám a poprvé ho postavil v semifinále proti Itálii. A mladičký Gavi se nezalekl, opanoval střed hřiště, kde proti němu vyběhli mazáci Jorginho s Verrattim, mimochodem čerství mistři Evropy.

„Vypadal, jako by si kopal za barákem,“ ocenil po úspěšném debutu španělský kouč jeho lehkost. „Gavi je současností a budoucností národního týmu.“

Španělé vyhráli 2:1 a mohli jít do finále na Francii, které ovšem stejným poměrem prohráli. I to byla pro historicky nejmladšího reprezentanta obrovská zkušenost - proti mistrovi světa zvládl pětasedmdesát minut.

Ve výběru nechybí ani na červnové zápasy Ligy národů, ve kterých se Španělsko hned dvakrát střetne s českou reprezentací: poprvé v neděli večer a pak o týden později v Málaze.

A samozřejmě i Gavimu věnoval trenér Jaroslav Šilhavý v rámci analýzy s realizačním týmem pozornost.

„Gavi? Obrovsky rychlý hráč, výjimečný jeden na jednoho. Když dostane balon, vůbec nepřemýšlí, jeden na jednoho jde přímočaře kupředu... ale stejnou charakteristikou byste vystihli celé mužstvo Španělska, každého hráče. Všichni jsou kreativní, úžasné dovednosti, celé mužstvo funguje velmi dobře,“ poznamenal reprezentační kouč.

Španělé elitní skupinu zahájili remízou 1:1 s Portugalskem, a právě Gaviho výkon vyzdvihovali jak fanoušci, tak i místní média. „Záložník Barcelony byl jedním z nejvýraznějších hráčů zápasu. Když ho vystřídal Marcos Llorente, diváci skandovali jeho jméno,“ napsal například deník Mundo Deportivo.

Jeho nejdůležitějším momentem bylo, když rozjel akci, po které skóroval Álvaro Morata. Gavi vyvezl míč středem hřiště a za vápnem ho poslal doprava Pablu Sarabiovi. Jemu už stačilo nahrát Moratovi před prázdnou.

Dost pravděpodobně mu u toho plandaly rozvázané tkaničky u bot, které si podle všeho neumí pořádně utáhnout.

„Hraje tak odmala, protože je neumí dobře zavázat. Nijak ho to netrápí, prostě hraje,“ prozradil na Twitteru španělský novinář Marc Marba Prats, který přispívá například do magazínu Panenka.

I spoluhráči si ho kvůli tomu dobírají. Třeba další člen barcelonské akademie Nico González sdílel fotku, na níž při utkání Gavimu tkaničky utahuje. „Čas se učit,“ popíchl ho.

Ale ať už s kopačkami rozvázanými, nebo zavázanými, míč sedmnáctiletého záložníka zatraceně dobře poslouchá. O tom se ostatně v následujících hodinách budou moci přesvědčit i Češi.